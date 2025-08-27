Ulpiano Suarez lanzó una campaña solidaria destinada a las personas con discapacidad

Ulpiano Suarez , el intendente de la Municipalidad de Mendoza , refuerza su compromiso con las personas con discapacidad . Tras presentar un plan integral, en respuesta a la emergencia nacional que atraviesa este sector, ahora lanzó una campaña solidaria destinada a niños que se encuentran hospitalizados.

De este modo, la Municipalidad de Mendoza refuerza su política de apoyo a las personas con discapacidad con el lanzamiento de la campaña solidaria "1 Juego, 2 Sonrisas" .

La iniciativa, impulsada en colaboración con la empresa local Universo Inclus, busca llevar alegría y contención a niños y niñas que atraviesan procesos de hospitalización a través de juegos inclusivos.

El intendente Ulpiano Suarez se reunió con Mariana Pattini y Jésica Ibaceta, fundadora y cofundadora de Universo Inclus, para presentar esta campaña que se enmarca en el Mes de las Infancias .

La propuesta es sencilla pero poderosa: cada persona que done el juego inclusivo “Pequeños Guardianes – Edición Infancias Valientes” a través de la tienda online de Universo Inclus, hará que un niño o niña hospitalizado lo reciba en su nombre.

“Estamos reforzando nuestro compromiso con la discapacidad, convocando a organizaciones y comunicando nuevas medidas que incluyen recursos, programas y apoyo económico. Confiamos en que la comunidad mendocina siempre responde de manera solidaria”, destacó el jefe comunal.

campaña solidaria discapacidad 3 La campaña solidaria está destinada para niños con discapacidad que se encuentran internados.

El 100% del valor de cada juego donado está destinado a su distribución solidaria. Además, se garantiza la transparencia de la campaña al compartir un reporte de impacto que documenta la llegada de cada juego a las familias beneficiarias. Estas, a su vez, reciben acceso exclusivo a guías y materiales educativos creados por Universo Inclus.

Por qué "Pequeños Guardianes"

El juego elegido no es un simple pasatiempo, sino una herramienta educativa y emocional. Sus protagonistas son animalitos guardianes que ayudan a visibilizar desafíos como las discapacidades o las emociones intensas sin etiquetas ni dramatismos.

El objetivo es integrar la diferencia como parte esencial del juego y de la vida, ofreciendo un espacio de contención y conexión para los más pequeños durante su estadía en hospitales de referencia como el Hospital Humberto Notti y el Hospital Debilio Blanco Villegas de Tandil.

campaña solidaria discapacidad 2 El 100% del valor de cada juego adquirido será destinado a la campaña solidaria.

Mariana Pattini, creadora de Universo Inclus, expresó su agradecimiento al municipio: “Se nota el compromiso por cohesionar a la comunidad y brindar el impulso necesario para que estos proyectos crezcan”.

Este proyecto, que nació de una experiencia personal con su hija, busca transformar la mirada sobre la discapacidad llevándola al terreno del juego y visibilizando la diversidad de una manera natural y positiva.