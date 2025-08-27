Solidaridad

Ulpiano Suarez lanzó una campaña solidaria destinada a las personas con discapacidad

El intendente de la Municipalidad de Mendoza, Ulpiano Suarez, busca llevar alegría y contención a niños con discapacidad que se encuentran hospitalizados.

Ulpiano Suarez refuerza su compromiso con las personas con discapacidad.

Ulpiano Suarez refuerza su compromiso con las personas con discapacidad.

Por Sitio Andino Departamentales

Ulpiano Suarez, el intendente de la Municipalidad de Mendoza, refuerza su compromiso con las personas con discapacidad. Tras presentar un plan integral, en respuesta a la emergencia nacional que atraviesa este sector, ahora lanzó una campaña solidaria destinada a niños que se encuentran hospitalizados.

De este modo, la Municipalidad de Mendoza refuerza su política de apoyo a las personas con discapacidad con el lanzamiento de la campaña solidaria "1 Juego, 2 Sonrisas".

Lee además
ulpiano suarez entrego materiales deportivos y superviso mejoras en el gimnasio municipal nº1
Obras y deporte

Ulpiano Suarez entregó materiales deportivos y supervisó mejoras en el Gimnasio Municipal Nº1
Ulpiano Suarez anunció un plan de apoyo a personas con discapacidad.
Medidas de inclusión en la Ciudad

Ulpiano Suarez anunció un plan de apoyo a personas con discapacidad y sus familias

La iniciativa, impulsada en colaboración con la empresa local Universo Inclus, busca llevar alegría y contención a niños y niñas que atraviesan procesos de hospitalización a través de juegos inclusivos.

campaña solidaria discapacidad
Ulpiano Suarez lanzó una campaña solidaria para las personas con discapacidad.

Ulpiano Suarez lanzó una campaña solidaria para las personas con discapacidad.

Juegos y sonrisas para personas con discapacidad

El intendente Ulpiano Suarez se reunió con Mariana Pattini y Jésica Ibaceta, fundadora y cofundadora de Universo Inclus, para presentar esta campaña que se enmarca en el Mes de las Infancias.

La propuesta es sencilla pero poderosa: cada persona que done el juego inclusivo “Pequeños Guardianes – Edición Infancias Valientes” a través de la tienda online de Universo Inclus, hará que un niño o niña hospitalizado lo reciba en su nombre.

“Estamos reforzando nuestro compromiso con la discapacidad, convocando a organizaciones y comunicando nuevas medidas que incluyen recursos, programas y apoyo económico. Confiamos en que la comunidad mendocina siempre responde de manera solidaria”, destacó el jefe comunal.

campaña solidaria discapacidad 3
La campaña solidaria está destinada para niños con discapacidad que se encuentran internados.

La campaña solidaria está destinada para niños con discapacidad que se encuentran internados.

El 100% del valor de cada juego donado está destinado a su distribución solidaria. Además, se garantiza la transparencia de la campaña al compartir un reporte de impacto que documenta la llegada de cada juego a las familias beneficiarias. Estas, a su vez, reciben acceso exclusivo a guías y materiales educativos creados por Universo Inclus.

Por qué "Pequeños Guardianes"

El juego elegido no es un simple pasatiempo, sino una herramienta educativa y emocional. Sus protagonistas son animalitos guardianes que ayudan a visibilizar desafíos como las discapacidades o las emociones intensas sin etiquetas ni dramatismos.

El objetivo es integrar la diferencia como parte esencial del juego y de la vida, ofreciendo un espacio de contención y conexión para los más pequeños durante su estadía en hospitales de referencia como el Hospital Humberto Notti y el Hospital Debilio Blanco Villegas de Tandil.

campaña solidaria discapacidad 2
El 100% del valor de cada juego adquirido será destinado a la campaña solidaria.

El 100% del valor de cada juego adquirido será destinado a la campaña solidaria.

Mariana Pattini, creadora de Universo Inclus, expresó su agradecimiento al municipio: “Se nota el compromiso por cohesionar a la comunidad y brindar el impulso necesario para que estos proyectos crezcan”.

Este proyecto, que nació de una experiencia personal con su hija, busca transformar la mirada sobre la discapacidad llevándola al terreno del juego y visibilizando la diversidad de una manera natural y positiva.

Temas
Seguí leyendo

Premiaron a mujeres mendocinas que transforman con innovación

Educación abierta al mundo: 23 estudiantes mendocinos viajarán a Francia

Foro Industrial 2025: tres días de debates para impulsar el futuro productivo de Mendoza

Productores de Lavalle tendrán alivio: comienza la obra para desviar los efluentes cloacales

Estudiantes de Guaymallén crearon Green Boost, un fertilizante orgánico a base de residuos

De qué se tratan los Bonos Verdes que emitirá la Municipalidad de Godoy Cruz

San Rafael avanza con la colocación de 1000 luminarias LED en barrios y distritos

En San Rafael, las farmacias resisten con ventas de medicamentos, pero caen otros rubros

LO QUE SE LEE AHORA
Rubén, cartonero de General Alvear sufrió un robo en su domicilio. video
Inseguridad y vulnerabilidad

Pasó en General Alvear, le robaron un taladro, frazadas y hasta los perritos de un mes de vida

Las Más Leídas

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
Llega la tormenta de Santa Rosa

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará.
Para tener en cuenta

Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3299 del miércoles 27 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3299 del miércoles 27 de agosto

Te Puede Interesar

Casa Rosada reportó las obras que ejecuta en Mendoza y aquellas que frenó en territorio provincial video
Informe de gestión de Guillermo Francos

Obras en Mendoza: cuáles financia la Nación, cuáles frenó y qué provincias imitaron el modelo de las rutas

Por Facundo La Rosa
Controladores aéreos cancelaron el paro tras concretar un acuerdo con la Nación
Negociación

Controladores aéreos cancelaron el paro tras llegar a un acuerdo con la Nación

Por Sitio Andino Economía
Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Por Cristian Pérez Barceló