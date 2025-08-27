Crisis y consumo

En San Rafael, las farmacias resisten con ventas de medicamentos, pero caen otros rubros

Un informe en San Rafael reveló que, aunque las ventas de perfumería cayeron, la compra de fármacos se mantiene gracias a promociones y beneficios.

Farmacias de San Rafael, sobreviven con promociones a las crisis en el sector.

Por Sitio Andino Departamentales

En un escueto relevamiento en el departamento de San Rafael se observó que la incidencia en una compra de farmacia no ha tenido un impacto del todo negativo. La compra de medicamento no ha caído significativamente y las promociones que algunas farmacias otorgan a sus clientes ha sopesado otras variables, esto ha logrado sostener la venta en farmacias.

Sí, se han detectado casos, principalmente en jubilados, que ante la merma del beneficio de descuento de PAMI han optado por no llevar el medicamento, una situación que a decir de los farmacéuticos no se ha visto tanto.

En cuanto a los aumentos de los precios, el impacto no ha sido de gran consideración y, si bien se han registrado aumentos, esto ha ido acompasados al ritmo del crecimiento de precios dado por el Indec. En tanto que la disminución en las ventas ha sido notoria, en la compra de otros productos como lo del rubro perfumería.

Farmacias de San Rafael, resisten a la crisis en el sector

