Ulpiano Suarez entregó materiales deportivos y supervisó mejoras en el Gimnasio Municipal Nº1

El intendente de la Municipalidad de Mendoza , Ulpiano Suarez , visitó el Gimnasio Municipal Nº1 , donde realizó un recorrido por las instalaciones y entregó materiales deportivos a los equipos de handball y sóftbol que entrenan en el lugar. Durante la jornada, el jefe comunal, acompañado por la directora de Deporte del municipio, Mariana Tonn , y el Secretario de Gobierno, Pablo Espina, compartió un grato momento con los chicos y profesores de estas disciplinas, reafirmando el compromiso del municipio con el deporte y la vida saludable.

“Estos espacios son fundamentales para la integración, la vida saludable y la formación de valores . Hoy visitamos este espacio para ver las mejoras que se han realizado y entregar elementos a los equipos de sóftbol y handball, porque queremos que cada deportista cuente con lo necesario para seguir creciendo “, manifestó el intendente .

En la visita, el mandatario supervisó las mejoras realizadas en distintos espacios del gimnasio. Uno de los sectores destacados fue el gimnasio de sobrecarga, que ahora cuenta con un área más amplia, nuevos espejos, racks, mancuernas y barras olímpicas . Esta refuncionalización permitió ampliar el aforo de 90 a 400 personas, respondiendo a la gran demanda de usuarios.

El recorrido también incluyó el natatorio , donde se incorporaron dos caloventores, nuevas calderas, lonas y andariveles , garantizando mayor confort y seguridad a los más de 1.200 vecinos que practican natación en estas instalaciones. Actualmente, por día, pasan por el gimnasio entre 2.000 y 2.500 personas , entre deportistas, familias y adultos mayores que participan de las distintas actividades.

Además de las mejoras edilicias, se concretó la entrega de materiales para los equipos de handball y sóftbol, impulsando el desarrollo de estas disciplinas en la Ciudad. “Esta ayuda de los materiales es de vital importancia para que nuestros deportistas puedan practicar en óptimas condiciones y para fomentar el crecimiento del sóftbol en el municipio y en la provincia”, expresó el profesor Emiliano Anea, quien además encabezó un emotivo homenaje a Arturo Anea, una figura fundamental para el deporte local, fallecido recientemente.

Ulpiano Suarez: "Vamos a seguir acompañando a estos equipos"

Por su parte, el intendente Ulpiano Suarez destacó: “Estoy convencido de que él hubiese querido que lo recordemos de esta manera, en este espacio, con los chicos. Todo lo que hacía era para sembrar el sóftbol en nuevas generaciones y su legado está cumplido. Desde el municipio vamos a seguir acompañando a estos equipos, no solo con equipamiento, sino también con nuestro apoyo en cada etapa, porque el deporte nos forma como mejores personas”.

En el mismo sentido, Mariana Tonn, directora de Deporte de la Municipalidad, resaltó la importancia de las mejoras: “La pileta hoy cuenta con nueva infraestructura y el gimnasio se ha ampliado para dar respuesta a la gran demanda. Trabajamos para que cada vecino encuentre un espacio moderno, seguro y con las mejores condiciones para realizar actividad física”.

Con estas acciones, la Ciudad de Mendoza refuerza su apuesta por el deporte, la inclusión y el bienestar de los vecinos, consolidando al Gimnasio Municipal Nº1 como un punto de encuentro para la comunidad.