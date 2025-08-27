Obras y deporte

Ulpiano Suarez entregó materiales deportivos y supervisó mejoras en el Gimnasio Municipal Nº1

El intendente Ulpiano Suarez entregó materiales a los equipos locales y destacó el rol del deporte en la integración y la formación de valores.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de la Municipalidad de Mendoza, Ulpiano Suarez, visitó el Gimnasio Municipal Nº1, donde realizó un recorrido por las instalaciones y entregó materiales deportivos a los equipos de handball y sóftbol que entrenan en el lugar. Durante la jornada, el jefe comunal, acompañado por la directora de Deporte del municipio, Mariana Tonn, y el Secretario de Gobierno, Pablo Espina, compartió un grato momento con los chicos y profesores de estas disciplinas, reafirmando el compromiso del municipio con el deporte y la vida saludable.

“Estos espacios son fundamentales para la integración, la vida saludable y la formación de valores. Hoy visitamos este espacio para ver las mejoras que se han realizado y entregar elementos a los equipos de sóftbol y handball, porque queremos que cada deportista cuente con lo necesario para seguir creciendo“, manifestó el intendente.

Lee además
Ulpiano Suarez anunció un plan de apoyo a personas con discapacidad.
Medidas de inclusión en la Ciudad

Ulpiano Suarez anunció un plan de apoyo a personas con discapacidad y sus familias
Premios Mujeres en Innovación en la Ciudad de Mendoza.
Reconocimiento al esfuerzo

Premiaron a mujeres mendocinas que transforman con innovación

Ulpiano Suarez supervisó las mejoras

En la visita, el mandatario supervisó las mejoras realizadas en distintos espacios del gimnasio. Uno de los sectores destacados fue el gimnasio de sobrecarga, que ahora cuenta con un área más amplia, nuevos espejos, racks, mancuernas y barras olímpicas. Esta refuncionalización permitió ampliar el aforo de 90 a 400 personas, respondiendo a la gran demanda de usuarios.

image

El recorrido también incluyó el natatorio, donde se incorporaron dos caloventores, nuevas calderas, lonas y andariveles, garantizando mayor confort y seguridad a los más de 1.200 vecinos que practican natación en estas instalaciones. Actualmente, por día, pasan por el gimnasio entre 2.000 y 2.500 personas, entre deportistas, familias y adultos mayores que participan de las distintas actividades.

Además de las mejoras edilicias, se concretó la entrega de materiales para los equipos de handball y sóftbol, impulsando el desarrollo de estas disciplinas en la Ciudad. “Esta ayuda de los materiales es de vital importancia para que nuestros deportistas puedan practicar en óptimas condiciones y para fomentar el crecimiento del sóftbol en el municipio y en la provincia”, expresó el profesor Emiliano Anea, quien además encabezó un emotivo homenaje a Arturo Anea, una figura fundamental para el deporte local, fallecido recientemente.

image

Ulpiano Suarez: "Vamos a seguir acompañando a estos equipos"

Por su parte, el intendente Ulpiano Suarez destacó: “Estoy convencido de que él hubiese querido que lo recordemos de esta manera, en este espacio, con los chicos. Todo lo que hacía era para sembrar el sóftbol en nuevas generaciones y su legado está cumplido. Desde el municipio vamos a seguir acompañando a estos equipos, no solo con equipamiento, sino también con nuestro apoyo en cada etapa, porque el deporte nos forma como mejores personas”.

image

En el mismo sentido, Mariana Tonn, directora de Deporte de la Municipalidad, resaltó la importancia de las mejoras: “La pileta hoy cuenta con nueva infraestructura y el gimnasio se ha ampliado para dar respuesta a la gran demanda. Trabajamos para que cada vecino encuentre un espacio moderno, seguro y con las mejores condiciones para realizar actividad física”.

Con estas acciones, la Ciudad de Mendoza refuerza su apuesta por el deporte, la inclusión y el bienestar de los vecinos, consolidando al Gimnasio Municipal Nº1 como un punto de encuentro para la comunidad.

Temas
Seguí leyendo

Educación abierta al mundo: 23 estudiantes mendocinos viajarán a Francia

Productores de Lavalle tendrán alivio: comienza la obra para desviar los efluentes cloacales

Estudiantes de Guaymallén crearon Green Boost, un fertilizante orgánico a base de residuos

De qué se tratan los Bonos Verdes que emitirá la Municipalidad de Godoy Cruz

San Rafael avanza con la colocación de 1000 luminarias LED en barrios y distritos

En San Rafael, las farmacias resisten con ventas de medicamentos, pero caen otros rubros

El párroco de Real del Padre reclamó tras el robo en el Colegio Sagrada Familia

Pasó en General Alvear, le robaron un taladro, frazadas y hasta los perritos de un mes de vida

LO QUE SE LEE AHORA
El Espacio Arizu en Godoy Cruz sede de este encuentro.
El próximo viernes en Espacio Arizu

Godoy Cruz vibra con Vinilo Arizu: feria, música en vivo y sabores

Las Más Leídas

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
Llega la tormenta de Santa Rosa

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

El departamento de San Rafael se encuentra conmocionado tras el femicidio﻿
Su expareja está detenida

Esta es la principal hipótesis del femicidio de la docente en San Rafael

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza.
Educación

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza

Omar Félix lamentó la muerte de la docente en San Rafael y exigió justicia
Presunto femicidio

Omar Félix lamentó la muerte de la docente en San Rafael y exigió justicia

Te Puede Interesar

Casa Rosada reportó las obras que ejecuta en Mendoza y aquellas que frenó en territorio provincial video
Informe de gestión de Guillermo Francos

Obras en Mendoza: cuáles financia la Nación, cuáles frenó y qué provincias imitaron el modelo de las rutas

Por Facundo La Rosa
Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Por Cristian Pérez Barceló
Milei negó las acusaciones de Spagnuolo y anunció acciones judiciales
Filtración de audios

Milei negó las acusaciones de Spagnuolo y anunció acciones judiciales

Por Sitio Andino Política