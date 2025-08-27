IMPULSO A LA ECONOMÍA REGIONAL

Foro Industrial 2025: tres días de debates para impulsar el futuro productivo de Mendoza

Del 2 al 4 de septiembre, el Espacio Julio Le Parc en Guaymallén será sede del Foro Industrial 2025 con foco en la sostenibilidad. Los detalles del evento.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Soledad Maturano

El sector industrial se prepara para un evento de gran relevancia que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de septiembre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén. Se trata de la Expo Foro 2025 Mendoza Industrial, que este año se llevará adelante bajo la consigna “Producción Sostenible”.

La propuesta es con entrada gratuita y convoca a referentes de los sectores público, privado y académico. Entre los organismos que participan en la organización se destacan la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET), la Federación Económica de Mendoza (FEM), la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la Municipalidad de Guaymallén y el Gobierno de Mendoza, entre otros.

De acuerdo al sitio oficial de ASINMET, “el Foro Industrial busca colaborar con el desarrollo de la cadena de valor integral de proveedores locales y nacionales que puedan abastecer la demanda de proyectos actuales y futuros en la región”.

Agenda y paneles principales

La apertura estará a cargo del Gobierno de Mendoza, la FEM y CAFIM. Desde el primer día, la agenda pondrá foco en la cadena de valor del sector agroindustrial, la situación de las pymes y los desafíos locales e internacionales de la agroindustria.

También tendrán protagonismo los ejes vinculados con industria y minería, el futuro hídrico de Mendoza y el desarrollo industrial. Otro de los temas destacados será el turismo, su presente y los desafíos que enfrenta en la provincia.

Paneles destacados día por día

De acuerdo a la Municipalidad de Guaymallén, el cronograma incluye actividades de alto interés:

Martes 2 de septiembre

  • Bloque petrolero con participación de YPF, ADIMRA y la UNCuyo.
  • Panel de Energía Nuclear con representantes del Instituto Balseiro, CNEA, CAMEM e IMPSA.

Miércoles 3 de septiembre

  • Foro Agroindustrial con referentes de CAME, INTI, CAFIM, ACOVI y Coninagro.
  • Conversatorios sobre los desafíos locales e internacionales del agro.

Jueves 4 de septiembre

  • Panel minero con empresarios de Chile y Argentina, y participación especial de Sandra Panés, de la Secretaría de Industria de la Nación.

Expo Metalmecánica y networking

Durante los tres días se desarrollará, además, la Expo Metalmecánica, que abrirá sus puertas de 13 a 20 h. Allí estarán presentes empresas líderes del sector y se habilitarán espacios de networking para fomentar la integración y el fortalecimiento del entramado industrial regional.

EXPO FORO 2025 MENDOZA INDUSTRIAL
Referentes de CAME, CAFIM y de la UNCuyo participarán del evento.

