Negociación

Controladores aéreos cancelaron el paro tras llegar a un acuerdo con la Nación

Los trabajadores habían suspendido la medida de fuerza programada para el jueves e iban a retomarla el fin de semana. Qué pasó.

Controladores aéreos cancelaron el paro tras concretar un acuerdo con la Nación

Controladores aéreos cancelaron el paro tras concretar un acuerdo con la Nación

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Economía

Este miércoles, el gobierno nacional y los controladores aéreos alcanzaron un principio de acuerdo en la negociación salarial, por lo que quedaría garantizado el normal funcionamiento de los servicios aerocomerciales y queda sin efecto el cronograma de huelga que había dispuesto el gremio.

La medida fue informada por el Ministerio de Capital Humano, que indicó a través de la Secretaría de Trabajo que se alcanzó un acuerdo entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Lee además
Los controladores aéreos levantaron la huelga prevista para el jueves.
Medida de fuerza

Los controladores aéreos levantaron el paro previsto para el jueves
La huelga se extenderá hasta fin de mes video
La huelga comenzó el domingo

En Mendoza, más de 10 mil pasajeros se vieron afectados por el paro de controladores aéreos

“Las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación, garantizando de este modo la normalización de todos los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales”, consignó el Gobierno.

El comunicado del gobierno nacional

El Poder Ejecutivo comunicó el cese de la medida de fuerza a través de un comunicado difundido por la cartera a cargo de Sandra Pettovello. “El Ministerio de Capital Humano destaca la voluntad de diálogo, la responsabilidad y la predisposición demostradas para alcanzar una solución que favorezca la paz social y la estabilidad del servicio aeronáutico, en resguardo de los derechos de los trabajadores y del interés general de los usuarios”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/1960843925188456827&partner=&hide_thread=false

El gremio había suspendido el martes la medida de fuerza prevista para el jueves, que formaba parte del cronograma establecido por reclamos salariales, luego de que la Secretaría de Trabajo convocara a la organización a la reunión de conciliación con EANA que se desarrolló este miércoles.

Las medidas de fuerza se habían iniciado el pasado viernes, continuaron el domingo y el martes, cuando hubo 15.000 pasajeros afectados solo de Aerolíneas Argentinas con un costo para la compañía de entre 1,5 y 2 millones de dólares.

El domingo último la cifra había ascendido a 19.000 viajeros impactados entre las principales empresas del país, lo que perjudicó sobre todo a aquellos que volaban a destinos de cabotaje.

Temas
Seguí leyendo

Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos

Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos

Desde este viernes, habrá paros escalonados de controladores aéreos

Foro Industrial 2025: tres días de debates para impulsar el futuro productivo de Mendoza

El Gobierno flexibiliza el IVA: qué dispuso ARCA y desde cuándo entra en vigencia

Con tasas más altas, este es el monto en depósito a plazo fijo que deja $100.000 de ganancia

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 27 de agosto de 2025

Los desafíos y oportunidades que atraviesa el Mendoza Shopping en tiempos de cambios

LO QUE SE LEE AHORA
Cuáles son los celulares que el Banco Nación vende con más de 20% de descuento esta semana
PROMOCIÓN

Cuáles son los celulares que el Banco Nación ofrece con más de 20% de descuento esta semana

Las Más Leídas

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
Llega la tormenta de Santa Rosa

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará.
Para tener en cuenta

Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3299 del miércoles 27 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3299 del miércoles 27 de agosto

Te Puede Interesar

Casa Rosada reportó las obras que ejecuta en Mendoza y aquellas que frenó en territorio provincial video
Informe de gestión de Guillermo Francos

Obras en Mendoza: cuáles financia la Nación, cuáles frenó y qué provincias imitaron el modelo de las rutas

Por Facundo La Rosa
Controladores aéreos cancelaron el paro tras concretar un acuerdo con la Nación
Negociación

Controladores aéreos cancelaron el paro tras llegar a un acuerdo con la Nación

Por Sitio Andino Economía
Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Por Cristian Pérez Barceló