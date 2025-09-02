tras el femicidio de rocio collado

Revuelo en San Rafael por estudiantes que crearon el grupo "anti gordas"

Un grupo de alumnos de San Rafael creó un grupo llamado "anti gordas" para referirse a los protagonistas del femicidio de Rocio Collado.

El grupo de Whatsapp que causó polémica en San Rafael.&nbsp;

El grupo de Whatsapp que causó polémica en San Rafael. 

 Por Cristian Pérez Barceló

El asesinato de una docente en San Rafael provocó una polémica inédita en grupos de Whatsapp donde tomaron como un festejo que el asesino haya sido del establecimiento escolar donde asisten los alumnos que crearon el grupo “Anti Gordas”, en el que postearon el mensaje: “Merín 1 – Ebyma 0”, en referencia a los nombres de las escuelas donde daban clases el victimario y la víctima, respectivamente.

Afortunadamente, la gran mayoría de los alumnos de la escuela Merín salieron inmediatamente a repudiar la ocurrencia de tres chicos que no tendrían más de 16 años de edad.

Lee además
La Ruta del Cañon del Atuel permanecerá cerrada por 4 días. video
Temporal en San Rafael

El Cañón del Atuel permanecerá cerrado por desbordes y derrumbes tras las lluvias
Terrible accidente vial en pleno San Rafael. 
internados en el schestakow

El estado de salud de los jóvenes heridos tras el terrible accidente vial en San Rafael

Fue así como los propios padres solicitaron a las autoridades del colegio una sanción a los involucrados, que no pasó más que por pérdida de puntos, según trascendió.

femicidio san rafael, femicidio rocio collado san rafael
El femicidio de Rocio Collado causó mucha conmoción en San Rafael.

El femicidio de Rocio Collado causó mucha conmoción en San Rafael.

El alumnado de la escuela escribió luego un mensaje, también por redes, donde pidieron disculpas, dieron a conocer los nombres de los compañeros de la inexcusable burla, y señalaron que “expresamos nuestro más profundo arrepentimiento y seguridad de que esto no volverá a repetirse”.

Aun cuando la situación alcanzó mayor trascendencia porque el mensaje circunscripto a ese grupo de Whatsapp fue puesto a conocimiento del resto de la comunidad por una viralización mediática, lo cierto es que generó polémica la situación porque también se expresaron aquellos que quisieron comprender que la edad de los menores refleja el grado de inconsciencia al momento de escribir el mensaje.

Pero fue una docente la que tal vez expresó más que una crítica, una reflexión que caló hondo entre alumnos y sus familias: “Mamá y papá, si uno de estos chicos es tu hijos, sé, como docente, que en este momento en tu casa pueden estar pasando dos cosas: que te sientas avergonzado y no sepas cómo tu hijo pudo participar de un acto tan cruel. O que estés intentando minimizar el hechop diciendo que son cosas de pibes, que no es para tanto”.

Tras lo cual invitó a los padres a “hablarles desde el amor, la empatía y el humanismo, más allá del castigo” y de que “también es hora de sentarse y hablar en familia, hablar de las prácticas machistas que han aparecido en la historia familiar y se han escondido bajo la alfombra, hablar de la gordofobia naturalizada, de cómo puede estar sufriendo el papá y la mamá de Rocío, de cómo sufrirías vos, si estuvieras en ese lugar”.

“De nada sirven los castigos, si no hay reflexión y amor antes”, concluyó en su mensaje la profesora.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael suma semáforos para mejorar el tránsito en zonas críticas

San Rafael ejecuta un plan de acción tras los más de 80 milímetros de lluvia

Brutal choque múltiple en San Rafael por alcoholemia positiva: hay lesionados

San Rafael suma tecnología para facilitar denuncias con equipos digitales

Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino: todo lo que podrás vivir en una primera edición histórica

FUSIONA 2025 abrió su segunda edición en San Rafael con más de 60 empresas

Alfredo Cornejo sobre la Ruta Nacional 143: "Decidimos dejar atrás la queja y pasar a la acción"

San Rafael cierra espacios públicos y pide precaución a conductores

LO QUE SE LEE AHORA
El 15% de las víctimas había denunciado previamente
Un femicidio cada 36 horas

Argentina registró 164 femicidios en 2025 y Mendoza se ubicó entre las provincias más afectadas

Las Más Leídas

Advierten que crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad.
SITUACIÓN COMPLEJA

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

Terrible accidente vial en pleno San Rafael. 
internados en el schestakow

El estado de salud de los jóvenes heridos tras el terrible accidente vial en San Rafael

El agresor, de 23 años, fue detenido y trasladado a sede policial
Operativo

Una mujer logró sobrevivir a un intento de femicidio en Godoy Cruz

El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo se pasa el del 12 de octubre
Oficial

El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo se pasa el del 12 de octubre

El paradero de Daniel Segura en París fue confirmado tras horas de incertidumbre
Lo buscaron por más de 24 horas

Tras una intensa búsqueda, apareció el mendocino que estaba perdido en París

Te Puede Interesar

Con el propósito de contener el dólar, el Gobierno intervendrá en el mercado de cambios.
Medida

Con el propósito de contener el dólar, el Gobierno intervendrá en el mercado de cambios

Por Sitio Andino Economía
Una escuela de Godoy Cruz suspendió las clases presenciales por los daños registrados tras las lluvias.
Temporal

Una escuela de Godoy Cruz suspendió las clases presenciales por los daños registrados tras las lluvias

Por Natalia Mantineo
El gobernador Alfredo Cornejo busca créditos para implementar el sistema EDUTEC en las escuelas de la provincia de Mendoza. 
Oficializado

La provincia de Mendoza planea una deuda por U$S160 millones para digitalizar la salud y la educación

Por Cecilia Zabala