San Rafael ejecuta un plan de acción tras los más de 80 milímetros de lluvia

Ardua tarea de normalización del municipio de San Rafael tras el paso de la tormenta de Santa Rosa.

Tras más de 80 milímetros de precipitaciones durante el fin de semana, el Municipio de San Rafael ejecutará un amplio plan de acción para atender l as consecuencias que ocasionó la tormenta de Santa Rosa,

Este lunes temprano, el intendente Omar Félix reunió a su gabinete para instruir diferentes operativos vinculados a servicios y reparación de calles y avenidas que se han visto afectadas por la lluvia y granizo .

Luego de las intervenciones municipales durante el fenómeno climático , ahora comienza la etapa de cubrir lo que dejó la lluvia , tanto en la ciudad como en los distritos. Los trabajos se realizarán mediante diferentes cuadrillas dependientes de Obras y Servicios Públicos y Gobierno, con el objetivo de normalizar las condiciones .

Las tareas inmediatas estarán vinculadas a la limpieza de acequias, desagües y diferentes espacios públicos, mientras que una vez secas las superficies, se avanzará con bacheos y reparación de calles y avenidas.

Las consecuencias del temporal del fin de semana en San Rafael

Ardua tarea de limpieza del municipio de San Rafael

Desde el sábado a las 4 de la mañana, los equipos municipales de las áreas de servicios están trabajando en diferentes tareas en barrios y distritos para evitar anegaciones y lograr el escurrimiento del agua precipitada.

Omar Félix encabezó el trabajo operativo tras los más de 80 milímetros caídos. Las tareas se enfocarán en normalizar y optimizar la circulación por calles afectadas, además de destapar algunos desagües y acequias obstruidas. Para ello se han desplegado cuadrillas y máquinas en diferentes puntos de la Ciudad y los distritos.

“Desde el comienzo de las lluvias se realizaron recorridas para identificar zonas problemáticas, especialmente por obstrucciones y bacheos”, explicó la Secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti.

Todo el personal de la planta de servicios se encuentra abocado en estas tareas, para identificar y atender estas situaciones.

Una de las prioridades es un plan de bacheo en las calles y avenidas afectadas. “Tenemos calles mojadas donde se va a colocar material estabilizado para asegurar la circulación. Además, se hará limpieza y secado, para luego proceder al bacheo en asfalto”.

Balance final del paso de la tormenta por San Rafael

San Rafael:

Ramas caídas: 6

Árboles caídos: 8

Filtraciones de techo: 7

Arrastre de material: 6

Asistencia social: 10

Se registró un total de 37 intervenciones.