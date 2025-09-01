Consecuencias de la tormenta

San Rafael ejecuta un plan de acción tras los más de 80 milímetros de lluvia

Cuadrillas municipales trabajan en limpieza de acequias, reparación de calles y desagües para normalizar la circulación en la Ciudad y distritos de San Rafael.

Ardua tarea de normalización del municipio de San Rafael tras el paso de la tormenta de Santa Rosa.

Ardua tarea de normalización del municipio de San Rafael tras el paso de la tormenta de Santa Rosa.

Este lunes temprano, el intendente Omar Félix reunió a su gabinete para instruir diferentes operativos vinculados a servicios y reparación de calles y avenidas que se han visto afectadas por la lluvia y granizo.

Lee además
san rafael suma semaforos para mejorar el transito en zonas criticas video
Iniciativa municipal

San Rafael suma semáforos para mejorar el tránsito en zonas críticas
Un joven alcoholizado provocó un choque múltiple en San Rafael.
Alcohol al volante

Brutal choque múltiple en San Rafael por alcoholemia positiva: hay lesionados

Luego de las intervenciones municipales durante el fenómeno climático, ahora comienza la etapa de cubrir lo que dejó la lluvia, tanto en la ciudad como en los distritos. Los trabajos se realizarán mediante diferentes cuadrillas dependientes de Obras y Servicios Públicos y Gobierno, con el objetivo de normalizar las condiciones.

Las tareas inmediatas estarán vinculadas a la limpieza de acequias, desagües y diferentes espacios públicos, mientras que una vez secas las superficies, se avanzará con bacheos y reparación de calles y avenidas.

image

Las consecuencias del temporal del fin de semana en San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: BALANCE LLUVIAS DEL FIN DE SEMANA

Ardua tarea de limpieza del municipio de San Rafael

Desde el sábado a las 4 de la mañana, los equipos municipales de las áreas de servicios están trabajando en diferentes tareas en barrios y distritos para evitar anegaciones y lograr el escurrimiento del agua precipitada.

Omar Félix encabezó el trabajo operativo tras los más de 80 milímetros caídos. Las tareas se enfocarán en normalizar y optimizar la circulación por calles afectadas, además de destapar algunos desagües y acequias obstruidas. Para ello se han desplegado cuadrillas y máquinas en diferentes puntos de la Ciudad y los distritos.

“Desde el comienzo de las lluvias se realizaron recorridas para identificar zonas problemáticas, especialmente por obstrucciones y bacheos”, explicó la Secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti.

Todo el personal de la planta de servicios se encuentra abocado en estas tareas, para identificar y atender estas situaciones.

Una de las prioridades es un plan de bacheo en las calles y avenidas afectadas. “Tenemos calles mojadas donde se va a colocar material estabilizado para asegurar la circulación. Además, se hará limpieza y secado, para luego proceder al bacheo en asfalto”.

Balance final del paso de la tormenta por San Rafael

San Rafael:

  • Ramas caídas: 6
  • Árboles caídos: 8
  • Filtraciones de techo: 7
  • Arrastre de material: 6
  • Asistencia social: 10

Se registró un total de 37 intervenciones.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael suma tecnología para facilitar denuncias con equipos digitales

Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino: todo lo que podrás vivir en una primera edición histórica

FUSIONA 2025 abrió su segunda edición en San Rafael con más de 60 empresas

Alfredo Cornejo sobre la Ruta Nacional 143: "Decidimos dejar atrás la queja y pasar a la acción"

San Rafael cierra espacios públicos y pide precaución a conductores

El Gobierno de Mendoza avanza en la intervención histórica de la Ruta Nacional 143 con una millonaria inversión

La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael

Correo Argentino en San Rafael: avanza la restauración de sus murales históricos

LO QUE SE LEE AHORA
Estacionamiento Medido Digital en la Ciudad de Mendoza.
Centro mendocino

Rige en Mendoza un nuevo Estacionamiento Medido Digital: dónde será y en qué horarios

Las Más Leídas

Los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1317 del domingo 31 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto

Una vecina de El Borbollón, en Las Heras, mostró las condiciones en que se encuentran los barrios.
"NECESITAMOS QUE LIMPIEN"

Vecinos de Las Heras siguen sin respuestas: viven entre la basura y circulan por calles rotas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este 1º de septiembre. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este lunes 1 de septiembre

Te Puede Interesar

Qué dijo el Gobierno Nacional sobre la contundente derrota de La Libertad Avanza en Corrientes.
Elecciones

Qué dijo el Gobierno Nacional sobre la contundente derrota de La Libertad Avanza en Corrientes

Por Florencia Martinez del Rio
La Justicia solicitó que no se difundan audios de Karina Milei, tras una denuncia por inteligencia ilegal
Nueva medida

La Justicia solicitó que no se difundan audios de Karina Milei, tras una denuncia por "inteligencia ilegal"

Por Sitio Andino Política
Con esta boleta única se avanza en la organización de los comicios
Cuenta regresiva

La Junta Electoral aprobó la boleta única para cargos nacionales por Mendoza

Por Carla Canizzaro