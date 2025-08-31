Temporal que no cesa

La lluvia causa estragos en Mendoza y provocó cientos de intervenciones: las comunas más afectadas

Desde la madrugada del sábado, las lluvias afectan a distintas zonas de la provincia de Mendoza. Se asistió a la ciudadanía en múltiples comunas.

Más de 700 vecinos de dos comunas de Mendoza se llevaron la peor parte de la lluvia.

Foto: Cristian Lozano

Desde hace varios días los modelos meteorológicos advierten por la intensidad de las lluvias que caerían en nuestra provincia, por lo que muchos mendocinos tomaron precauciones y las autoridades, por su parte, dispusieron la suspensión de diversas actividades y monitoreos. Asimismo, la ferocidad del temporal causó estragos y, hasta la mañana de este domingo, se produjo un total de 961 novedades.

De acuerdo con el reporte oficial, los departamentos de Tunuyán y Lavalle se encuentran entre los más afectados desde el comienzo de la tormenta, con 369 intervenciones cada uno. En la comuna del Valle de Uco, se registraron 15 viviendas anegadas, 3 árboles caídos, 1 voladura de techo y 350 casos de asistencia social. En el departamento del Este, si bien disminuyó el número de viviendas anegadas (2), se registraron 3 derrumbes y la asistencia social ascendió a 364.

El reporte de daños por lluvias desde el sábado 30 de agosto en Mendoza

La Dirección de Defensa Civil de la provincia de Mendoza compartió el relevamiento oficial de intervenciones que se produjeron en todo el territorio. El informe contempla los daños ocasionados por la lluvia desde el sábado 30 de agosto hasta las 7 de la mañana de este domingo 31.

Uspallata:

  • Sin novedades por tormentas hasta el momento.

Malargüe:

  • Filtraciones de techo: 4
  • Vivienda anegada: 1

Se registró un total de 5 intervenciones.

San Rafael:

  • Ramas caídas: 6
  • Árboles caídos: 8
  • Filtraciones de techo: 7
  • Arrastre de material: 6
  • Asistencia social: 10

Se registró un total de 37 intervenciones.

General Alvear:

  • Árbol caído: 2
  • Voladura de techo: 1
  • Poste caído: 1
  • Cable cortado: 2

Se registró un total de 6 intervenciones.

San Carlos:

  • Árbol caído: 1
  • Vivienda anegada: 5

Se registró un total de 6 intervenciones.

Tunuyán:

  • Viviendas anegadas: 15
  • Asistencia social: 350
  • Árboles caídos: 3
  • Voladura de techo: 1

Se registró un total de 369 intervenciones.

Tupungato:

  • Filtraciones de techo: 12
  • Desborde cloacal en zona centro.

Se registró un total de 13 intervenciones.

Las Heras:

  • Poste caído: 3
  • Cables cortados: 2
  • Árbol caído: 2
  • Filtraciones de techo: 1

Se registró un total de 8 intervenciones.

Lavalle:

  • Vivienda anegada: 2
  • Asistencia social: 364
  • Derrumbe de vivienda: 3

Se registró un total de 369 intervenciones.

Luján de Cuyo:

  • Árboles caídos: 2
  • Poste caído: 1
  • Filtraciones de techo: 5
  • Desprendimiento de piedra: 1

Se registró un total de 9 intervenciones.

Capital:

  • Vivienda anegada: 1
  • Filtraciones de techo: 1
  • Árbol caído: 2

Se registró un total de 4 intervenciones.

Godoy Cruz:

  • Vivienda anegada: 3
  • Árbol caído: 3
  • Desborde de cloacas: 1

Se registró un total de 7 intervenciones.

Maipú:

  • Árbol caído: 6
  • Vivienda anegada: 3
  • Derrumbe de vivienda: 1
  • Derrumbe de pared: 1

Se registró un total de 11 intervenciones.

Guaymallén:

  • Árbol caído: 5
  • Filtraciones de techo: 2
  • Poste caído: 2

Se registró un total de 9 intervenciones.

La Paz:

  • Sin novedades por tormentas hasta el momento.

Santa Rosa:

  • Asistencia social 30.

Se registró un total de 30 intervenciones.

San Martín:

  • Filtraciones de techo e inundación: 60
  • Árboles caídos: 03

Se registró un total de 63 intervenciones.

Junín:

  • Árbol caído: 4
  • Desborde: 2
  • Filtración de techo: 1

Se registró un total de 7 intervenciones.

Rivadavia:

  • Filtraciones de techo: 8

Se registró un total de 8 intervenciones.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • En cuanto al lunes 1 de setiembre, se espera una jornada parcialmente nublada con ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. La máxima rondaría los 19 grados y la mínima los 5 grados.
  • Respecto al martes, 2 de septiembre, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, llegando la máxima a 22 grados.
  • El miércoles 3 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán del este. La máxima llegaría a los 21 grados y la mínima a los 9 grados.

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantendrá un monitoreo de la situación meteorológica durante las próximas horas.

