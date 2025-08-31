El clima

Tras las lluvias de este sábado, continúa el mal tiempo este domingo

La provincia de Mendoza atraviesa un fuerte temporal de lluvia y las autoridades llaman a extremar precauciones para reducir riesgos y evitar accidentes.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta naranja por lluvias intensas para el sábado y este domingo en toda la provincia de Mendoza. Especialistas locales anticipan que el fenómeno podría superar el récord histórico de precipitaciones en agosto, con acumulados en el lapso de 48 horas que rondarían los 100 milímetros.

El pronóstico en Mendoza

En toda la provincia de Mendoza se produjeron este sábado intensas lluvias y granizo. Hacia el mediodía de este domingo se espera una disminución progresiva en la intensidad de las precipitaciones, que se irán disipando hasta desaparecer por completo en horas de la noche. No obstante, las últimas lluvias podrían presentarse en forma de agua-nieve.

El lunes, en tanto, se prevé el regreso del sol y condiciones más propias de la primavera.

Lluvia en Mendoza: recomendaciones

Frente al fenómeno, Defensa Civil, se aconseja a los conductores circular con máxima precaución, evitando zonas anegadas y reduciendo la velocidad. Es fundamental mantener una distancia prudente con otros vehículos y detener la marcha al llegar a badenes, arroyos o cauces aluvionales.

Para quienes permanezcan en sus hogares, se recomienda revisar el estado de techos, canaletas y desagües para asegurar un correcto flujo del agua. También se aconseja retirar del exterior cualquier objeto que pueda ser arrastrado por la corriente, especialmente aquellos que contengan productos.

Desde el organismo, se pide a la población evitar sacar la basura, asegurar puertas y ventanas, y tener a mano una mochila de emergencia personal. En caso de inundación, es crucial cortar la energía eléctrica desde la llave general y desconectar los electrodomésticos para evitar accidentes

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • En cuanto al lunes 1 de setiembre, se espera una jornada parcialmente nublada con ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. La máxima rondaría los 19 grados y la mínima los 5 grados.
  • Respecto al martes, 2 de septiembre, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, llegando la máxima a 22 grados.
  • El miércoles 3 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán del este. La máxima llegaría a los 21 grados y la mínima a los 9 grados.
