Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios  suspenden varias actividades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este sábado y domingo una alerta amarilla por lluvias intensas que se registrarán en toda la provincia de Mendoza . Algunos especialistas locales advierten que el fenómeno podría romper el récord histórico de precipitaciones para el mes de agosto, alcanzando hasta 100 milímetros.

Ante esta situación, varios municipios del Gran Mendoza decidieron suspender actividades masivas, previstas para el fin de semana, a fin de evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de los vecinos.

Según los especialistas, la mayor preocupación está en la cantidad de agua que caerá en pocas horas. El fenómeno tiene que ver con una nueva ciclogénesis, la segunda registrada en menos de 15 días, cuya principal característica es la descarga de mucha lluvia.

Por las intensas lluvias, los municipios han decidido suspender varias actividades.

Con la idea de evitar serios inconvenientes, autoridades de Defensa Civil de la provincia de Mendoza junto con los delegados municipales resolvieron suspender una serie de actividades. Además de lluvias intensas se prevé vientos del sur y un marcado descenso de la temperatura en todo el territorio provincial.

Maipú

La Municipalidad de Maipú anunció la suspensión de todas las actividades programadas para el fin de semana. Además, a través de Defensa Civil, emitió un comunicado con recomendaciones para los habitantes, instándolos a informarse a través de canales oficiales y a tomar medidas de precaución como:

Evitar circular por calles anegadas y balcones.

Limpiar desagües y canaletas.

No arrojar residuos en las acequias.

Retirar elementos que puedan obstruir el paso del agua.

Permanecer en casa.

No buscar resguardo cerca de árboles o postes eléctricos.

recomendaciones maipú Maipú junto con Defensa Civil emitieron una serie de recomendaciones.

Luján de Cuyo y Godoy Cruz: suspenden festejos del Día de la Niñez

En Luján de Cuyo, las autoridades confirmaron que se suspenden todas las actividades municipales previstas para el sábado 30 de agosto. Por su parte, la comuna de Godoy Cruz también anunció la suspensión de un festejo por el Día de la Niñez que estaba programado.

día d ela niñez g cruz Luján y Godoy Cruz suspenden actividades por el Mes de la Niñez.

Las Heras reprograma sus festejos infantiles

La Municipalidad de Las Heras decidió posponer los dos festejos que tenía previstos por el Mes de la Niñez para el próximo fin de semana, buscando asegurar que las celebraciones puedan llevarse a cabo en un entorno seguro y sin contratiempos.

Ciudad de Mendoza: suspende maratón y actividad de "astro-trekking"

En la Ciudad de Mendoza, la alerta climática también obligó a suspender dos eventos importantes. La maratón de la Fundación Conin, que se iba a realizar este domingo 31 de agosto, se posterga hasta nuevo aviso.

astro treking En Ciudad, quedará suspedido el Astro Trekking: La Luna.

Además, se canceló el "Astro-Trekking: La Luna", una caminata nocturna que partía desde el Teatro Griego Frank Romero Day y ascendía por los senderos del Parque Deportivo de Montaña. Esta actividad, que se realizaría el sábado por la noche, también queda suspendida.

Guaymallén:

El municipio comandado por Marcos Calvente ha decidio suspender varias actividades deportivas y culturales. Asimismo, analiza el panorama para ver la evolución según pasan las horas.

Recomendaciones frente a las intensas lluvias

Frente a la posibilidad de intensas lluvias, las autoridades de Defensa Civil recomiendan a la población tomar las siguientes precauciones en la calle y en el hogar para evitar riesgos:

Si estás en la calle

Buscar un refugio seguro: alejarse de árboles, cables y marquesinas, ya que pueden desplomarse. Buscá resguardo en un lugar techado y sólido.

Evitá circular por calles anegadas: No intenten cruzar calles inundadas ni a pie ni en auto.

Conducí con precaución: mantener una distancia mayor con otros autos y conducir con extrema precaución.

Lluvias en Mendoza - 291341 Por las intensas lluvias, recomiendan evitar circulas por calles anegadas. Foto: Yemel Fil

En tu vivienda