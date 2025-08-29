Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios  suspenden varias actividades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este sábado y domingo una alerta amarilla por lluvias intensas que se registrarán en toda la provincia de Mendoza. Algunos especialistas locales advierten que el fenómeno podría romper el récord histórico de precipitaciones para el mes de agosto, alcanzando hasta 100 milímetros.
Ante esta situación, varios municipios del Gran Mendoza decidieron suspender actividades masivas, previstas para el fin de semana, a fin de evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de los vecinos.
La Municipalidad de Maipú anunció la suspensión de todas las actividades programadas para el fin de semana. Además, a través de Defensa Civil, emitió un comunicado con recomendaciones para los habitantes, instándolos a informarse a través de canales oficiales y a tomar medidas de precaución como:
Evitar circular por calles anegadas y balcones.
Limpiar desagües y canaletas.
No arrojar residuos en las acequias.
Retirar elementos que puedan obstruir el paso del agua.
Permanecer en casa.
No buscar resguardo cerca de árboles o postes eléctricos.
Luján de Cuyo y Godoy Cruz: suspenden festejos del Día de la Niñez
En Luján de Cuyo, las autoridades confirmaron que se suspenden todas las actividades municipales previstas para el sábado 30 de agosto. Por su parte, la comuna de Godoy Cruz también anunció la suspensión de un festejo por el Día de la Niñez que estaba programado.
Las Heras reprograma sus festejos infantiles
La Municipalidad de Las Heras decidió posponer los dos festejos que tenía previstos por el Mes de la Niñez para el próximo fin de semana, buscando asegurar que las celebraciones puedan llevarse a cabo en un entorno seguro y sin contratiempos.
Ciudad de Mendoza: suspende maratón y actividad de "astro-trekking"
En la Ciudad de Mendoza, la alerta climática también obligó a suspender dos eventos importantes. La maratón de la Fundación Conin, que se iba a realizar este domingo 31 de agosto, se posterga hasta nuevo aviso.
Además, se canceló el "Astro-Trekking: La Luna", una caminata nocturna que partía desde el Teatro Griego Frank Romero Day y ascendía por los senderos del Parque Deportivo de Montaña. Esta actividad, que se realizaría el sábado por la noche, también queda suspendida.
Guaymallén:
El municipio comandado por Marcos Calvente ha decidio suspender varias actividades deportivas y culturales. Asimismo, analiza el panorama para ver la evolución según pasan las horas.
Recomendaciones frente a las intensas lluvias
Frente a la posibilidad de intensas lluvias, las autoridades de Defensa Civil recomiendan a la población tomar las siguientes precauciones en la calle y en el hogar para evitar riesgos:
Si estás en la calle
Buscar un refugio seguro: alejarse de árboles, cables y marquesinas, ya que pueden desplomarse. Buscá resguardo en un lugar techado y sólido.
Evitá circular por calles anegadas: No intenten cruzar calles inundadas ni a pie ni en auto.
Conducí con precaución: mantener una distancia mayor con otros autos y conducir con extrema precaución.
En tu vivienda
Revisar techos y canaletas: asegurarse de que los desagües y canaletas estén limpios y en buen estado.
Retirar objetos del exterior: guardar elementos que puedan ser arrastrados por el agua.
No sacar la basura
Desconectar artefactos eléctricos
Quedarse en casa: evitar salir si no es estrictamente necesario. Mantener a las mascotas en un lugar protegido.