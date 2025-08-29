Ventoso y con lluvias por la noche, el pronóstico del tiempo para este 29 de agosto en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indicó que este viernes 29 de agosto la jornada se presentará parcialmente nublada y ventosa con poco cambio de la temperatura. Habrá vientos fuertes del sector sur.
Asimismo, informaron que por la noche existe la posibilidad de lluvias y tormentas con nevadas en cordillera.
Se estima que la temperatura máxima llegue a los 25 grados y la mínima a los 10 grados.
Foto: Yemel Fil
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza
Para el sábado 30 de agosto, la jornada estará mayormente nublada y ventosa con descenso de la temperatura. Se esperan lluvias y vientos algo fuertes del sector sur. Una nueva ciclogénesis se formará en la franja central de la Argentina este fin de semana. Según los pronósticos, este fenómeno traerá lluvias intensas y generalizadas en varias provincias. El sistema se desarrollará entre el sábado 30 y el domingo 31, con afectación prevista en las provincias de Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y el sur del Litoral. La temperatura máxima llegaría a los 17 grados y la mínima a los 9 grados.
El domingo, 31 de agosto, el día estará mayormente nublado con descenso de la temperatura y vientos leves del sector sur. Habrá precipitaciones en la mañana. La máxima sería de 12 grados y la mínima de 6 grados.
En cuanto al lunes 1 de setiembre, se espera una jornada parcialmente nublada con ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. La máxima rondaría los 19 grados y la mínima los 5 grados.
Respecto al martes, 2 de septiembre, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, llegando la máxima a 22 grados.
El miércoles 3 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán del este. La máxima llegaría a los 21 grados y la mínima a los 9 grados.