Suspensión de clases presenciales por lluvias y nevadas en varios departamentos de Mendoza

Debido a la intransitabilidad de los caminos de acceso, ocasionada por las intensas lluvias y nevadas, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este lunes 1 de septiembre se suspenderán las clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades.
Cuáles son los departamentos que no tendrán clases en el turno mañana
La Carrera, Santa Clara, zona alta de Gualtallary, Zampalito y zona sur de La Arboleda, en Tupungato.