Suspensión de clases presenciales por lluvias y nevadas en varios departamentos de Mendoza

Debido a la intransitabilidad de los caminos de acceso, ocasionada por las intensas lluvias y nevadas, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este lunes 1 de septiembre se suspenderán las clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades.