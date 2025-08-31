Atención

Suspensión de clases presenciales por lluvias y nevadas en varios departamentos de Mendoza

La medida afectará las clases del turno mañana debido a la intransitabilidad de varios caminos. Los departamentos afectados son Tupungato, Luján y Lavalle.

Foto: Cristian Lozano
Miercoles 2 de Julio de 2025, alumnos, clases, aulas, colegio, primaria, secundaria
Unos 500 mil estudiantes mendocinos regresaron a clases, tras el receso invernal.

Por Sitio Andino Sociedad

Debido a la intransitabilidad de los caminos de acceso, ocasionada por las intensas lluvias y nevadas, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este lunes 1 de septiembre se suspenderán las clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades.

Cuáles son los departamentos que no tendrán clases en el turno mañana

  • La Carrera, Santa Clara, zona alta de Gualtallary, Zampalito y zona sur de La Arboleda, en Tupungato.

  • Potrerillos y Cacheuta, en Luján de Cuyo.

  • El Secano, en Lavalle.

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brindará con total normalidad

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brindará con total normalidad.

Por Sitio Andino Sociedad
Esta situación afecta a los establecimientos potabilizadores de la provincia.
Tras las intensas lluvias

Aguas Mendocinas alerta por posibles complicaciones en el suministro de agua en el Gran Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Más de 700 vecinos de dos comunas de Mendoza se llevaron la peor parte de la lluvia.
Temporal que no cesa

La lluvia causó estragos en Mendoza y provocó cientos de intervenciones: las comunas más afectadas

Por Celeste Funes