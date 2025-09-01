Servicio de agua potable: se normalizó la situación en el área metropolitana

Las tormentas del pasado fin de semana produjeron múltiples complicaciones para los mendocinos. Una de ellas fue que agua turbia ingresó a los establecimientos potabilizadores durante el domingo. Hoy, para tranquilidad de los usuarios, Aguas Mendocinas informó que el servicio ya se encuentra normalizado,
El comunicado que llegó este lunes detalla que las lluvias intensas produjeron una "elevada turbiedad en los canales de ingreso de agua cruda a los establecimientos potabilizadores". Tras el trabajo de los operarios, la situación se regularizó y el servicio de agua potable ya se encuentra normalizado en todo el Área Metropolitana.
Suspenden los operativos de Aysam y en el Dique Potrerillos
Aysam y la Dirección de Hidráulica suspendieron los operativos planificados para el sábado debido a las alertas meteorológicas por fuertes precipitaciones en toda la provincia. El corte iba a afectar a zonas de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján y Maipú.
En lo que respecta a la apertura del descargador de fondo en el Dique Potrerillos, a cargo de la Dirección de Hidráulica, se suspendió hasta nuevo aviso, pero se estima que podría producirse dentro de los próximos días. Las medidas fueron tomadas en base a las recomendaciones de Defensa Civil por los pronósticos de precipitaciones.