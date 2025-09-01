Servicio de agua potable: se normalizó la situación en el área metropolitana

Aguas Mendocinas informó sobre la situación actual en el área metropolitana

Por Celeste Funes







Las tormentas del pasado fin de semana produjeron múltiples complicaciones para los mendocinos. Una de ellas fue que agua turbia ingresó a los establecimientos potabilizadores durante el domingo. Hoy, para tranquilidad de los usuarios, Aguas Mendocinas informó que el servicio ya se encuentra normalizado,

El comunicado que llegó este lunes detalla que las lluvias intensas produjeron una "elevada turbiedad en los canales de ingreso de agua cruda a los establecimientos potabilizadores". Tras el trabajo de los operarios, la situación se regularizó y el servicio de agua potable ya se encuentra normalizado en todo el Área Metropolitana.

Suspenden los operativos de Aysam y en el Dique Potrerillos Aysam y la Dirección de Hidráulica suspendieron los operativos planificados para el sábado debido a las alertas meteorológicas por fuertes precipitaciones en toda la provincia. El corte iba a afectar a zonas de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján y Maipú.

En lo que respecta a la apertura del descargador de fondo en el Dique Potrerillos, a cargo de la Dirección de Hidráulica, se suspendió hasta nuevo aviso, pero se estima que podría producirse dentro de los próximos días. Las medidas fueron tomadas en base a las recomendaciones de Defensa Civil por los pronósticos de precipitaciones.

Embed pic.twitter.com/8tGmdVOt76 — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) September 1, 2025 Recomendaciones de Aguas Mendocinas para la población: Mantener una reserva de agua potable embotellada : 2 litros por persona en recipientes limpios.

: 2 litros por persona en recipientes limpios. Preservar la reserva del tanque domiciliario y utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.

y utilizarla con moderación durante todo el fin de semana. Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas .

. Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines .

. Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros .

. Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año.