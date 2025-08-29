Obras de mantenimiento

Corte de agua en Mendoza por obras de Aysam y apertura del Dique Potrerillos: las zonas afectadas

Los trabajos se realizarán este sábado, desde las 3.30. El corte de agua podría extenderse entre 24 y 48 horas. Piden extremar las medidas de prevención.

Corte de agua en Mendoza por apertura del Dique Potrerillos y obras de Aysam: las zonas afectadas.

Corte de agua en Mendoza por apertura del Dique Potrerillos y obras de Aysam: las zonas afectadas.

 Por Natalia Mantineo

Un doble operativo, entre Aysam y la Dirección de Hidráulica, se realizará este fin de semana y será la causa de un importante corte de agua que afectará a algunas zonas del Gran Mendoza. El servicio se verá interrumpido a partir de las 3.30 de este sábado y se extenderá por un lapso de 24 y 48 horas.

A la instalación del nuevo caudalímetro por parte de Aguas Mendocinas (Aysam) se suma la apertura del Dique Potrerillos por obras de mantenimiento, ambas acciones programadas para el sábado 30 de agosto.

Lee además
Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará.
Para tener en cuenta

Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará
Corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas

Por su parte, el director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, brindó detalles sobre la maniobra de mantenimiento que se realizará en el descargador de fondo del dique.

Se trata de una operación anual para desalojar sedimentos y asegurar el correcto funcionamiento de las compuertas en caso de una emergencia.

"Los trabajos consistirán en la apertura escalonada de las dos compuertas, alcanzando un caudal máximo de 250 metros cúbicos por segundo en el río Mendoza, un flujo significativamente mayor al habitual", expresó el funcionario.

Por esta razón, las autoridades han pedido a la ciudadanía extremar las precauciones y evitar acercarse a las márgenes del río. Rodríguez indicó que, si bien la lluvia no condiciona los trabajos, se ha concentrado mayor cantidad de personal ante el pronóstico del tiempo.

DIQUE.jpg
Aysam e Hidráulica realizarán los trabajos de manera conjunta.

Aysam e Hidráulica realizarán los trabajos de manera conjunta.

Corte de agua: éstas serán las zonas afectadas

La combinación de estas dos actividades provocará el corte de agua en las siguientes áreas del Gran Mendoza:

  • Ciudad: La Favorita.

  • Godoy Cruz: De Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña.

  • Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva.

  • Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III.

  • Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.

Corte de agua
El corte de agua afectará a varios departamentos del Gran Mendoza.

El corte de agua afectará a varios departamentos del Gran Mendoza.

Corte de agua: recomendaciones a la población

Se mantiene el llamado a los vecinos de las zonas afectadas a tomar las precauciones necesarias y cuidar la reserva de agua domiciliaria. Las recomendaciones incluyen:

  • Almacenar agua potable embotellada, calculando 2 litros por persona.

  • Preservar el agua del tanque domiciliario y usarla con moderación.

  • Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.

  • Controlar goteras y pérdidas en inodoros.

  • Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera está prohibido durante todo el año.

Temas
Seguí leyendo

Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas

Lluvias sin precedentes en Mendoza: la contundente advertencia de Defensa Civil

Lorenzo automotores deslumbró en Mendoza con una presentación inolvidable

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios suspenden varias actividades

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

Día del Abogado en Argentina: origen y por qué se celebra hoy, 29 de agosto

Por qué el 29 de agosto se conmemora el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares

LO QUE SE LEE AHORA
Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios  suspenden varias actividades.
Temporal

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios suspenden varias actividades

Las Más Leídas

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios  suspenden varias actividades.
Temporal

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios suspenden varias actividades

Estacionamiento controlado en San Rafael. video
Innovación en la Ciudad

San Rafael elimina el tope de 2 horas en el Estacionamiento Controlado

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile.
Alta Montaña

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

El fiscal de San Rafael, Iván Ábalos, decidió hoy la imputación contra Yamil Yunes
Investigación

La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael

El proyecto del Gobierno de Mendoza que busca modificar el Estatuto del Empleado Público.
Legislatura

Qué dice el proyecto del Gobierno de Mendoza que busca modificar el Estatuto del Empleado Público

Te Puede Interesar

El Gobierno de Mendoza avanza en la intervención histórica de la Ruta Nacional 143 con una millonaria inversión. video
Obra

El Gobierno de Mendoza avanza en la intervención histórica de la Ruta Nacional 143 con una millonaria inversión

Por Florencia Martinez del Rio
YPF se desprende de todas las áreas convencionales en Mendoza. El Gobierno busca nuevos jugadores con sólidez técnica y económica
Hidrocarburos

Retiro de YPF de áreas convencionales en Mendoza: qué exige la provincia

Por Facundo La Rosa
Lluvias históricas en Mendoza: las contundentes recomendaciones brindadas por Defensa Civil.
Alerta

Lluvias sin precedentes en Mendoza: la contundente advertencia de Defensa Civil

Por Natalia Mantineo