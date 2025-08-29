Corte de agua en Mendoza por obras de Aysam y apertura del Dique Potrerillos: las zonas afectadas

Corte de agua en Mendoza por apertura del Dique Potrerillos y obras de Aysam: las zonas afectadas.

Un doble operativo, entre Aysam y la Dirección de Hidráulica , se realizará este fin de semana y será la causa de un importante corte de agua que afectará a algunas zonas del Gran Mendoza . El servicio se verá interrumpido a partir de las 3.30 de este sábado y se extenderá por un lapso de 24 y 48 horas.

A la instalación del nuevo caudalímetro por parte de Aguas Mendocinas (Aysam) se suma la apertura del Dique Potrerillos por obras de mantenimiento, ambas acciones programadas para el sábado 30 de agosto .

Aysam aprovechará la ventana de tiempo para instalar un nuevo caudalímetro en la planta potabilizadora de Potrerillos y llevar a cabo trabajos en la planta de Luján II. La duración del operativo será de 12 horas.

Hidráulica realizará obras de mantenimiento en el Embalse Potrerillos.

Por su parte, el director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, brindó detalles sobre la maniobra de mantenimiento que se realizará en el descargador de fondo del dique .

Se trata de una operación anual para desalojar sedimentos y asegurar el correcto funcionamiento de las compuertas en caso de una emergencia.

"Los trabajos consistirán en la apertura escalonada de las dos compuertas, alcanzando un caudal máximo de 250 metros cúbicos por segundo en el río Mendoza, un flujo significativamente mayor al habitual", expresó el funcionario.

Por esta razón, las autoridades han pedido a la ciudadanía extremar las precauciones y evitar acercarse a las márgenes del río. Rodríguez indicó que, si bien la lluvia no condiciona los trabajos, se ha concentrado mayor cantidad de personal ante el pronóstico del tiempo.

DIQUE.jpg Aysam e Hidráulica realizarán los trabajos de manera conjunta.

Corte de agua: éstas serán las zonas afectadas

La combinación de estas dos actividades provocará el corte de agua en las siguientes áreas del Gran Mendoza:

Ciudad: La Favorita.

Godoy Cruz: De Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña.

Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva.

Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III.

Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.

Corte de agua El corte de agua afectará a varios departamentos del Gran Mendoza.

Corte de agua: recomendaciones a la población

Se mantiene el llamado a los vecinos de las zonas afectadas a tomar las precauciones necesarias y cuidar la reserva de agua domiciliaria. Las recomendaciones incluyen: