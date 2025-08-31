Tras las intensas lluvias

Aguas Mendocinas alerta por posibles complicaciones en el suministro de agua en el Gran Mendoza

Aguas Mendocinas advirtió complicaciones en el suministro de agua en Mendoza por turbiedad en canales. Piden un uso responsable del servicio.

Esta situación afecta a los establecimientos potabilizadores de la provincia.

Esta situación afecta a los establecimientos potabilizadores de la provincia.

Por Sitio Andino Sociedad

Aguas Mendocinas informó que, debido a las intensas tormentas en el Gran Mendoza, se detectaron niveles elevados de turbiedad en los canales que abastecen al suministro de agua en Mendoza. Esta situación afecta a los establecimientos potabilizadores de la provincia.

Aguas Mendocinas informó que, debido a las intensas tormentas registradas en la zona de Urfalino (Agua de las Avispas), se han detectado niveles elevados de turbiedad en los canales de ingreso de agua cruda a los establecimientos potabilizadores.

Actualmente, los valores de turbiedad alcanzan los 5.000 NTU, lo que supera los parámetros habituales de operación. Esta situación obliga a reducir temporalmente la producción en las plantas de Benegas y Alto Godoy, con el objetivo de preservar la calidad del servicio.

Como consecuencia, podría verse afectado el servicio en algunas zonas del Área Metropolitana. Mientras tanto, el equipo técnico de la empresa trabaja intensamente para normalizar la situación lo antes posible.

Se solicita hacer un uso sumamente responsable y solidario del agua potable.

Recomendaciones de Aguas Mendocinas para la población:

  • Mantener una reserva de agua potable embotellada: 2 litros por persona en recipientes limpios.

  • Preservar la reserva del tanque domiciliario y utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.

  • Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.

  • Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.

  • Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

  • Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año.

