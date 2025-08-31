Aguas Mendocinas alerta por posibles complicaciones en el suministro de agua en el Gran Mendoza

Esta situación afecta a los establecimientos potabilizadores de la provincia.

Aguas Mendocinas informó que, debido a las intensas tormentas en el Gran Mendoza, se detectaron niveles elevados de turbiedad en los canales que abastecen al suministro de agua en Mendoza. Esta situación afecta a los establecimientos potabilizadores de la provincia.

corte de agua, grifo, canilla.jpg Se detectaron niveles elevados de turbiedad en los canales que abastecen al suministro de agua Foto: Pixabay Actualmente, los valores de turbiedad alcanzan los 5.000 NTU, lo que supera los parámetros habituales de operación. Esta situación obliga a reducir temporalmente la producción en las plantas de Benegas y Alto Godoy, con el objetivo de preservar la calidad del servicio.

Como consecuencia, podría verse afectado el servicio en algunas zonas del Área Metropolitana. Mientras tanto, el equipo técnico de la empresa trabaja intensamente para normalizar la situación lo antes posible.

Aguas Mendocinas AYSAM Desde AYSAM informaron que podría verse afectado el servicio en algunas zonas del Área Metropolitana Foto: Cristian Lozano Se solicita hacer un uso sumamente responsable y solidario del agua potable. Recomendaciones de Aguas Mendocinas para la población: Mantener una reserva de agua potable embotellada : 2 litros por persona en recipientes limpios.

Preservar la reserva del tanque domiciliario y utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.

Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas .

Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines .

Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros .

Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año.