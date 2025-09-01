El impactante balance de la lluvia en Mendoza: más de 1.700 intervenciones.

Tras la intensa y atípica lluvia que azotó la provincia de Mendoza durante el fin de semana, Defensa Civil dio a conocer el balance final de las consecuencias. Según el director del organismo, Daniel Burrieza , se registraron un total de 1.725 intervenciones en distintos puntos.

El fenómeno dejó registros de lluvias sin precedentes para la época del año, con un acumulado en el Gran Mendoza por encima de los 50 milímetros .

Los departamentos más afectados fueron los de la zona del Valle de Uco , donde las lluvias superaron la marca de los 100 milímetros. San Carlos encabezó la lista con 108 mm , mientras que en Tunuyán cayeron 65 mm .

Lluvias históricas: el acumulado en el Gran Mendoza dejó un acumulado por encima de lo 50 ml.

"Tenemos un registro a través de ganaderos de la zona de San Rafael, exactamente del arroyo Las Peñas, donde la precipitación alcanzó los 137 milímetros ", detalló Burrieza, subrayando la magnitud del evento.

Además, el funcionario destacó otros valores significativos como los 90 mm en San Martín, 60 mm en Lavalle y 55 mm en Santa Rosa. El Gran Mendoza, por su parte, recibió alrededor de 50 mm, una cifra considerable si se compara con el promedio anual de la provincia, que ronda los 240 a 250 mm.

WhatsApp Image 2025-08-30 at 10.31.07 AM El Valle de Uco, una de las zonas más afectadas.

Lluvias intensas: asistencia a familias

La tormenta obligó a realizar evacuaciones en las zonas más críticas. En San Carlos, ocho familias tuvieron que ser trasladadas, mientras que en Guaymallén, en el barrio San Vicente de Los Corralitos, 26 personas (18 niños y 8 adultos) fueron evacuadas y alojadas en el Polideportivo Nicolino Noche.

guaymallen inundado En Guaymallén, 26 personas fueron evacuadas.

La mayor concentración de asistencias se dio en el Valle de Uco, con 364 en San Carlos y 350 en Tunuyán. En Santa Rosa hubo entre 300 y 350 asistencias, y en San Martín 60, en todos los casos a través del trabajo de Acción y Desarrollo Social, que proveyó de distintos elementos a los damnificados.

Preparación clave ante un evento extraordinario

El director de Defensa Civil hizo hincapié en que la respuesta no fue improvisada. "Si bien conocíamos desde la otra semana que venía una tormenta importante, se hizo un trabajo previo con todos los municipios", sostuvo.

Esta anticipación permitió preparar centros de evacuados y a los distintos departamentos de Acción y Desarrollo Social para estar "a la altura de las circunstancias", garantizando que las tareas de ayuda y evacuación se realizaran de manera coordinada y efectiva.

incendio, zonda, defensa civil, daniel burrieza, burrieza Daniel Burrieza, titular de Defensa Civil. Foto: Yemel Fil.

Finalmente, Burrieza informó que las familias que permanecen en los centros de evacuados están en buenas condiciones. La mayoría de las casas afectadas sufrieron anegamiento por estar construidas en zonas que se inundan, y se estima que la gente podrá regresar a sus hogares entre el día de hoy y mañana.