La tormenta de Santa Rosa golpeó al Valle de Uco y dejó cientos de familias asistidas

Por Sitio Andino Departamentales







El Municipio de San Carlos debió asistir a cientos de familias con diferentes materiales e insumos, salir a cortar ramas y árboles caídos, abrir calles que quedaron completamente inundadas, tras el paso de la tormenta de Santa Rosa, que trajo con ella lluvia intensa, granizo y vientos fuertes.

image En los otros dos departamentos del Valle de Uco, Tunuyán y Tupungato, la situación climática tuvo características similares, pero con menor intensidad, por ello las intervenciones pos paso del fenómeno tuvieron menos requerimiento de intervenciones asistenciales.

image Operativos municipales por la tormenta en los tres departamentos del Valle de Uco En simultáneo, los municipios del Valle de Uco continúan desplegando amplios operativos para atender las consecuencias del temporal:

San Carlos fue el departamento más afectado, con 76 árboles caídos, 20 en riesgo de desplome, cinco viviendas anegadas y ocho evacuaciones . En total, se registraron 635 intervenciones , con la asistencia social de más de 500 familias.

fue el departamento más afectado, con . En total, se registraron , con la asistencia social de más de 500 familias. En Tunuyán , la tormenta dejó 15 viviendas anegadas, tres árboles caídos y la voladura de un techo , además de la asistencia a 350 familias , alcanzando 369 intervenciones en total .

, la tormenta dejó , además de la asistencia a , alcanzando . En Tupungato, el impacto fue menor, aunque se registraron 12 filtraciones de techos y un desborde cloacal en la zona céntrica, con 13 intervenciones. Los equipos de Defensa Civil, Servicios Públicos y Desarrollo Social trabajaron de manera articulada en la apertura de caminos, limpieza de cauces y entrega de nylon, colchones y mercadería a las familias más golpeadas. image El departamento de San Carlos, el más perjudicado por la tormenta de Santa Rosa Embed - La Tormenta de Santa Rosa golpeó al Valle de Uco: San Carlos, el más afectado