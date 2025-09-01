Efecto del temporal

La tormenta de Santa Rosa golpeó al Valle de Uco y dejó cientos de familias asistidas

San Carlos fue el departamento más afectado por la tormenta, con más de 600 intervenciones; también hubo daños en Tunuyán y Tupungato.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Carlos debió asistir a cientos de familias con diferentes materiales e insumos, salir a cortar ramas y árboles caídos, abrir calles que quedaron completamente inundadas, tras el paso de la tormenta de Santa Rosa, que trajo con ella lluvia intensa, granizo y vientos fuertes.

image

En los otros dos departamentos del Valle de Uco, Tunuyán y Tupungato, la situación climática tuvo características similares, pero con menor intensidad, por ello las intervenciones pos paso del fenómeno tuvieron menos requerimiento de intervenciones asistenciales.

Lee además
General Alvear sufrió en menor medida la tormenta de Santa Rosa. video
Balance oficial

General Alvear hizo frente a la tormenta de Santa Rosa con daños menores
Ardua tarea de normalización del municipio de San Rafael tras el paso de la tormenta de Santa Rosa. video
Consecuencias de la tormenta

San Rafael ejecuta un plan de acción tras los más de 80 milímetros de lluvia
image

Operativos municipales por la tormenta en los tres departamentos del Valle de Uco

En simultáneo, los municipios del Valle de Uco continúan desplegando amplios operativos para atender las consecuencias del temporal:

  • San Carlos fue el departamento más afectado, con 76 árboles caídos, 20 en riesgo de desplome, cinco viviendas anegadas y ocho evacuaciones. En total, se registraron 635 intervenciones, con la asistencia social de más de 500 familias.
  • En Tunuyán, la tormenta dejó 15 viviendas anegadas, tres árboles caídos y la voladura de un techo, además de la asistencia a 350 familias, alcanzando 369 intervenciones en total.
  • En Tupungato, el impacto fue menor, aunque se registraron 12 filtraciones de techos y un desborde cloacal en la zona céntrica, con 13 intervenciones.

Los equipos de Defensa Civil, Servicios Públicos y Desarrollo Social trabajaron de manera articulada en la apertura de caminos, limpieza de cauces y entrega de nylon, colchones y mercadería a las familias más golpeadas.

image

El departamento de San Carlos, el más perjudicado por la tormenta de Santa Rosa

Embed - La Tormenta de Santa Rosa golpeó al Valle de Uco: San Carlos, el más afectado

Temas
Seguí leyendo

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios suspenden varias actividades

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

Tadeo García Zalazar planteó corresponsabilizar a los padres por la violencia escolar

Con gran participación, Santa Rosa vivió los festejos en honor a su patrona

San Rafael suma semáforos para mejorar el tránsito en zonas críticas

Tupungato suma un servicio exclusivo de internación en salud mental

Elecciones 2025 en Lavalle qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

LO QUE SE LEE AHORA
Estacionamiento Medido Digital en la Ciudad de Mendoza.
Centro mendocino

Rige en Mendoza un nuevo Estacionamiento Medido Digital: dónde será y en qué horarios

Las Más Leídas

Los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1317 del domingo 31 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto

Una vecina de El Borbollón, en Las Heras, mostró las condiciones en que se encuentran los barrios.
"NECESITAMOS QUE LIMPIEN"

Vecinos de Las Heras siguen sin respuestas: viven entre la basura y circulan por calles rotas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este 1º de septiembre. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este lunes 1 de septiembre

Te Puede Interesar

Qué dijo el Gobierno Nacional sobre la contundente derrota de La Libertad Avanza en Corrientes.
Elecciones

Qué dijo el Gobierno Nacional sobre la contundente derrota de La Libertad Avanza en Corrientes

Por Florencia Martinez del Rio
La Justicia solicitó que no se difundan audios de Karina Milei, tras una denuncia por inteligencia ilegal
Nueva medida

La Justicia solicitó que no se difundan audios de Karina Milei, tras una denuncia por "inteligencia ilegal"

Por Sitio Andino Política
Con esta boleta única se avanza en la organización de los comicios
Cuenta regresiva

La Junta Electoral aprobó la boleta única para cargos nacionales por Mendoza

Por Carla Canizzaro