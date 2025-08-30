Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza

Días antes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por fuertes lluvias en la Provincia de Mendoza. Con suspensiones de actividades y precauciones en rutas, el pronóstico se cumplió, provocando daños en varios departamentos, desde cortes de energía hasta anegamientos y caída de árboles, afectando tanto la infraestructura como la vida cotidiana de la población.