Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza

Días antes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por fuertes lluvias en la Provincia de Mendoza. Con suspensiones de actividades y precauciones en rutas, el pronóstico se cumplió, provocando daños en varios departamentos, desde cortes de energía hasta anegamientos y caída de árboles, afectando tanto la infraestructura como la vida cotidiana de la población.
Departamento por departamento, los daños que dejó la lluvia en Mendoza
Según la Dirección Provincial de Defensa Civil, entre las 07:00 y las 16:30 (último reporte) de este sábado se registraron 270 incidentes en Mendoza, incluyendo caída de árboles y ramas, cortes de cables, casas anegadas, filtraciones en techos y asistencia social a vecinos afectados, reflejando el impacto de las fuertes tormentas en distintos departamentos de la provincia.