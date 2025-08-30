Zonas afectadas

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza

El alerta naranja por lluvias de este sábado en Mendoza generó múltiples intervenciones de Defensa Civil, siendo Tunuyán uno de los departamentos más afectados.

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza (Foto ilustrativa)

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza (Foto ilustrativa)

 Por Luis Calizaya

Días antes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por fuertes lluvias en la Provincia de Mendoza. Con suspensiones de actividades y precauciones en rutas, el pronóstico se cumplió, provocando daños en varios departamentos, desde cortes de energía hasta anegamientos y caída de árboles, afectando tanto la infraestructura como la vida cotidiana de la población.

Departamento por departamento, los daños que dejó la lluvia en Mendoza

Según la Dirección Provincial de Defensa Civil, entre las 07:00 y las 16:30 (último reporte) de este sábado se registraron 270 incidentes en Mendoza, incluyendo caída de árboles y ramas, cortes de cables, casas anegadas, filtraciones en techos y asistencia social a vecinos afectados, reflejando el impacto de las fuertes tormentas en distintos departamentos de la provincia.

Lee además
Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 30 de agosto
Atención conductores

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 30 de agosto
Lluvia en la provincia de Mendoza: las condiciones climáticas en las diferentes zonas
En detalle

Mendoza bajo alerta naranja por lluvias intensas: los primeros reportes en la provincia

San Rafael:

  • Ramas caídas: 6
  • Árboles caídos: 7
  • Filtraciones de techo: 7

Intervenciones totales: 20

Malargüe:

  • Filtraciones de techo: 4
  • Viviendas anegadas: 1

Intervenciones totales: 5

General Alvear:

  • Árbol caído: 2
  • Voladura de techo: 1
  • Poste caído: 1
  • Cables cortados: 2

Intervenciones totales: 6

San Carlos:

  • Árbol caído: 1
  • Vivienda anegada: 5

Intervenciones totales: 6

Tunuyán:

  • Viviendas anegadas: 15
  • Asistencia social 150

Intervenciones totales: 165

Tupungato:

  • Filtraciones de techo: 10
  • Desborde cloacal en zona centro.

Intervenciones totales: 11

Las Heras:

  • Sin novedades por tormentas hasta el momento.

Uspallata:

  • Sin novedades por tormentas hasta el momento.

Lavalle:

  • Vivienda anegada: 1

Intervenciones totales: 1

Luján de Cuyo:

  • Poste caído: 1
  • Filtraciones de techo: 5
  • Desprendimiento de piedra: 1

Intervenciones totales: 7

Godoy Cruz:

  • Vivienda anegada: 1
  • Árbol caído: 1

Intervenciones totales: 2

Maipú:

  • Vivienda anegada: 2

Intervenciones totales: 2

Guaymallén:

  • Poste caído: 2

Intervenciones totales: 2

La Paz:

  • Sin novedades por tormentas hasta el momento.

Santa Rosa:

  • Asistencia social 30.

Intervenciones totales: 30

San Martín:

  • Filtraciones de techo: 5

Intervenciones totales: 5

Junín:

  • Sin novedades por tormentas hasta el momento.

Rivadavia:

  • Filtraciones de techo: 8

Intervenciones totales: 8

Pronóstico del tiempo en Mendoza: cómo serán los próximos días

  • Domingo, 31 de agosto: mayormente nublado con descenso de la temperatura y vientos leves del sector sur. Habrá precipitaciones en la mañana. La máxima sería de 12 grados y la mínima de 6 grados.
  • Lunes 1 de setiembre: jornada parcialmente nublada con ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. La máxima rondaría los 19 grados y la mínima los 5 grados.
  • Martes 2 de septiembre: poca nubosidad con ascenso de la temperatura, llegando la máxima a 22 grados.
  • Miércoles 3 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán del este. La máxima llegaría a los 21 grados y la mínima a los 9 grados.
Temas
Seguí leyendo

Tormenta de Santa Rosa: lluvias históricas en Mendoza para este fin de semana

General Alvear refuerza la prevención ante la llegada de la tormenta de Santa Rosa

San Rafael cierra espacios públicos y pide precaución a conductores

Lluvias sin precedentes en Mendoza: la contundente advertencia de Defensa Civil

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios suspenden varias actividades

Ventoso y con lluvias por la noche, el pronóstico del tiempo para este 29 de agosto en Mendoza

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

Sube la temperatura: el pronóstico del tiempo para este 25 de agosto en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Lluvia en la provincia de Mendoza: las condiciones climáticas en las diferentes zonas
En detalle

Mendoza bajo alerta naranja por lluvias intensas: los primeros reportes en la provincia

Las Más Leídas

Lluvia en la provincia de Mendoza: las condiciones climáticas en las diferentes zonas
En detalle

Mendoza bajo alerta naranja por lluvias intensas: los primeros reportes en la provincia

Así está el Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este sábado 30 de agosto

Día de Santa Rosa de Lima: por qué se recuerda hoy, 30 de agosto
Efemérides santoral

Día de Santa Rosa de Lima: por qué se recuerda hoy, 30 de agosto

Filtraron audios de Karina Milei y Manuel Adorni dijo que es un escándalo sin precedentes
Crisis en el oficialismo

Filtraron audios de Karina Milei y Adorni dijo que es "un escándalo sin precedentes"

Tormenta de Santa Rosa: lluvias históricas en Mendoza para este fin de semana
El clima

Tormenta de Santa Rosa: lluvias históricas en Mendoza para este fin de semana

Te Puede Interesar

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza (Foto ilustrativa)
Zonas afectadas

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza

Por Luis Calizaya
Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 30 de agosto
Atención conductores

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 30 de agosto

Por Luis Calizaya
Una docente les enseña a adultos mayores a integrarse al sistema digital: la metodología de trabajo.
Historia de vida

Docente rompe la brecha digital: el innovador método para enseñar tecnología a adultos mayores

Por Natalia Mantineo