17 de marzo de 2026
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Lluvia

Las lluvias, bajos precios y altos costos profundizan la crisis de los productores

Las tormentas afectan de lleno a cultivos en plena cosecha y generan pérdidas de calidad, que se suman al aumento de costos y la caída de la rentabilidad.

Las lluvias, bajos precios y altos costos profundizan la crisis de los productores

Las lluvias, bajos precios y altos costos profundizan la crisis de los productores

Por Sitio Andino Economía

Las intensas lluvias registradas durante febrero y marzo encendieron las alarmas en el sector agrícola. Aunque no resultan del todo inusuales para la época, el volumen de agua caída este año fue “impresionante” y ya genera consecuencias directas en la producción, especialmente en cultivos que se encuentran en plena cosecha.

La ingeniera agrónoma Marcela Aparicio explicó que los principales afectados son la uva, el tomate y el melón. “Tanta cantidad de agua hace que la planta se vea afectada por diferentes tipos de hongos. La uva se empieza a pudrir, en los tomates afecta a las raíces y los melones se rajan y también se pudren”, detalló.

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El problema radica en el momento en que llegan las precipitaciones. Mientras algunos cultivos como la alfalfa —que se siembra en esta época— pueden beneficiarse, la tormenta resulta perjudicial para aquellos que están en etapa de cosecha. “Necesitaríamos que las lluvias fueran más anticipadas y ahora un clima más seco, o al menos precipitaciones más espaciadas y menos intensas”, señaló.

Además, otros cultivos como el nogal también sufren el impacto: la humedad provoca manchas en los frutos, caída prematura y pérdida de calidad comercial.

vendimia cosecha uva
La cosecha de uva también se vio afectada por las tormentas.

La cosecha de uva también se vio afectada por las tormentas.

Altos costos y baja rentabilidad

A la problemática climática se suma un contexto económico adverso. En el caso del tomate, los productores intentan sostener la producción mediante tratamientos contra la podredumbre, aunque los productos específicos tienen costos elevados.

En la vitivinicultura, el panorama es aún más crítico. Aparicio advirtió que los tratamientos contra la podredumbre del racimo son costosos y poco accesibles, lo que lleva a que casi no se apliquen. “Es mínimo el porcentaje de productores que está haciendo estos tratamientos porque no es rentable”, afirmó.

La situación se agrava por el bajo precio de la uva. Según explicó, los costos de cosecha llegan a representar cerca de la mitad del valor del producto, lo que pone en duda incluso la conveniencia de levantar la producción. “Se piensa inclusive si cosechar o no”, indicó.

Este escenario también impacta en la demanda de insumos: tanto los tratamientos sanitarios como la fertilización registraron una fuerte caída durante este año.

El impacto de la guerra y el precio de los fertilizantes

Otro factor que complica al sector es el aumento en los costos de los fertilizantes, vinculado al contexto internacional. “Hemos estado unos 15 días sin precio ni venta por parte de los distribuidores del país”, explicó Aparicio.

Productos clave como la urea —base de la mayoría de los fertilizantes— registraron subas significativas. Una bolsa de 25 kilos que costaba entre $26.000 y $27.000, pasó a valer alrededor de $40.000 en pocas semanas.

Embed - “TANTA CANTIDAD DE AGUA HACE QUE LA PRODUCCIÓN SE VEA AFECTADA CON HONGOS”

Este incremento impacta de lleno en las próximas etapas productivas, como las fertilizaciones postcosecha, y agrega incertidumbre a los productores, que además deben lidiar con precios dolarizados y la volatilidad del tipo de cambio.

Cansancio e incertidumbre en el sector

Frente a este panorama, los productores atraviesan un escenario de desgaste. La combinación de clima adverso, costos en alza y precios deprimidos genera una sensación de resignación.

“Están agobiados y cansados de esta variabilidad”, describió Aparicio, quien también remarcó que estas condiciones afectan no solo al agro, sino a toda la economía regional.

En este contexto, advirtió que la actividad necesita mayor movimiento económico para sostenerse, en un escenario donde cada decisión productiva se vuelve cada vez más compleja.

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