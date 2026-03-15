Lluvias en la provincia de Mendoza golpean la producción de frutas y verduras: ¿subirán los precios?

La provincia de Mendoza se caracteriza por su clima árido y seco. Sin embargo, las últimas semanas sorprendieron por las intensas lluvias que, en algunos casos, incluso superaron los promedios históricos. Las precipitaciones provocaron inundaciones en distintos departamentos, daños materiales y suspensión de eventos, y golpearon también a los productores frutihortícolas.

En este escenario, las lluvias afectaron cultivos y deterioraron la calidad de frutas y verduras que llegan a los mercados. Para conocer cómo atraviesa el sector esta situación y qué consecuencias puede tener en la producción, Sitio Andino dialogó con referentes del mercado frutihortícola de la provincia.

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Marcelo Estudillo , referente del Mercado Cooperativo de Guaymallén , explicó que Mendoza no está preparada para períodos prolongados de lluvias.

Según detalló, uno de los principales problemas es la pérdida de calidad de los productos , especialmente en cultivos que se desarrollan a cielo abierto. “Los tomates de campo, los que están a la intemperie, están muy complicados de calidad. Se pudren rápido”, puntualizó.

Asimismo, puso como ejemplo el caso del tomate, donde las pérdidas han sido significativas. “Pensábamos sacar entre 40.000 y 50.000 cajones y vamos a sacar 15.000. Se ha perdido mucho con la lluvia”.

En muchos casos, los productos que no cumplen con las condiciones para consumo fresco terminan siendo derivados a la industria -por ejemplo, para la producción de salsa-.

A pesar de este escenario, los precios no muestran grandes variaciones. Estudillo señaló que, en condiciones normales, una merma en la producción hubiera generado aumentos más marcados. Sin embargo, el consumo actual limita esos ajustes.

Los precios de frutas y verduras en Mendoza

En medio de este contexto, la Unión Frutihortícola Argentina difundió un listado de precios mayoristas de cargas por medio bulto o bulto en distintos mercados de Mendoza.

frutas, verduras, verduleria, tomates.jpg Las precipitaciones impactaron en la producción agrícola mendocina, pero los precios se mantienen. Foto: Yemel Fil

A continuación, los valores de referencia de frutas y verduras:

Papa sucia: $12.000

Papa lavada o rotisera: $18.000

Cebolla premium: $6.500

Cebolla morada: $13.000

Zanahoria común: $5.500

Camote: $7.500

Zapallo inglés: $7.000

Palta (por kilo): $9.000

Tomate redondo: $20.000

Pimiento rojo (kg): $3.500

Banana Ecuador: $38.000

Manzana: $30.000

Pera: $28.000

Melón (7 unidades): $13.000

Zapallo italiano: $14.000

Zapallo redondito: $9.000

En el caso de las lechugas, los precios mayoristas muestran diferencias según la variedad. La lechuga morada y la repollada se comercializan alrededor de $15.000, mientras que la lechuga mantecosa y la rulito presentan valores algo más elevados, cercanos a $20.000.

Productores golpeados y un futuro incierto

Más allá del impacto puntual de las lluvias, el sector advierte que atraviesa un momento complejo y que para muchos productores la actividad ya no resulta rentable.

frutas, verduras, verduleria, papas.jpg El sector frutihortícola enfrenta costos altos y baja rentabilidad. Foto: Yemel Fil

Estudillo explicó que los precios no logran compensar el aumento de los costos. “Los precios que manejamos hoy son los mismos que hace tres años atrás”.

A esto se suma el encarecimiento de insumos y la falta de financiamiento. “Los costos de producción son más caros que antes. La inflación sigue sostenida en el tiempo y las mercaderías no valen. La verdad que el sector productivo está muy mal”, afirmó.

El referente anticipó que podría haber menos producción en las próximas temporadas. “Hay mucha gente que va a dejar de sembrar o va a sembrar menos. No hay financiación, no hay crédito”, advirtió.