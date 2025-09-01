Balance oficial

General Alvear hizo frente a la tormenta de Santa Rosa con daños menores

Operativos anticipados en General Alvear y coordinación entre áreas permitieron controlar los efectos del viento y la lluvia en zonas urbanas y rurales.

General Alvear sufrió en menor medida la tormenta de Santa Rosa.

General Alvear sufrió en menor medida la tormenta de Santa Rosa.

Además Velasco, explicó que desde el sábado por la mañana se activaron operativos debido a ráfagas que superaron los 40 kilómetros por hora, provocando la caída de árboles y ramas. “Fue lo más complicado del fenómeno”, señaló. También se registraron afectaciones en el tendido eléctrico, lo que demandó un trabajo intenso por parte de la cooperativa Cecsagal en diversos puntos del departamento.

Lee además
Tadeo García Zalazar presente en General Alvear. video
En General Alvear

Tadeo García Zalazar planteó corresponsabilizar a los padres por la violencia escolar
El rol de las escuelas agrotécnicas en la formación de jóvenes protagonistas del desarrollo regional
ECONOMÍA REGIONAL

El rol de las escuelas agrotécnicas en la formación de jóvenes protagonistas del desarrollo regional

Por la tarde, contó que se asistió a varios domicilios donde se reportaron filtraciones, principalmente con la entrega de nylon y otros materiales para proteger techos. El domingo continuaron las tareas de limpieza y despeje, aunque los daños fueron menores a lo previsto.

En cuanto a la lluvia en general, se estimaba una caída de 40 milímetros, pero se registraron cerca de 27 mm en la zona urbana, mientras que en parajes rurales como Canalejas y Cochicó las precipitaciones alcanzaron los 60 mm, siendo las zonas más afectadas del departamento.

Velasco destacó que el resultado fue positivo gracias al trabajo conjunto que se organizó con anticipación. “La semana anterior, por pedido del intendente, armamos un equipo con distintas áreas: Servicios Públicos, Obras Públicas, Irrigación y el Hospital. Se desagotaron colectores, se dispusieron guardias y maquinaria, y eso ayudó a evitar complicaciones mayores”, explicó.

“El viento fue lo más complicado, pero no hubo situaciones que lamentar. Lo importante es que el trabajo previo dio resultado”, concluyó Velasco.

En General Alvear la tormenta no tuvo la intensidad que en otros departamentos de la provincia

Embed - LAS CONSECUENCIAS DE SANTA ROSA

General Alvear trabaja en la recuperación de calles tras las lluvias

Tras las lluvias registradas durante el fin de semana, varias calles de General Alvear sufrieron anegamientos, lo que generó dificultades en la circulación en algunos sectores del departamento. En respuesta, la Municipalidad comenzó este lunes con tareas de recuperación y mantenimiento, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

El director de Obras Públicas, Ángel Martínez, brindó detalles sobre los trabajos que se están llevando a cabo en diferentes barrios afectados. “Con la cantidad de milímetros caídos durante el fin de semana, algunas calles presentaron inconvenientes. Por eso tenemos tres equipos trabajando actualmente: uno en el barrio Prensa, otro en la zona Oeste y un tercero en distintos sectores donde nos han solicitado asistencia”, explicó.

Además, Martínez señaló que, paralelamente a las tareas de recuperación, se están realizando trabajos de consolidación del suelo en preparación para futuras obras de pavimentación. “Estamos consolidando varias calles porque en poco tiempo comenzarán tareas de asfalto en distintas zonas”, agregó.

En cuanto al estado en que se encontraban las calles, el funcionario detalló que algunas ya habían sido intervenidas días atrás, y respondieron bien a las lluvias. Sin embargo, en otras —principalmente en aquellas sin cunetas o con deficiente escurrimiento— se registraron anegamientos más serios.

“Pedimos paciencia a los vecinos. Sabemos que hay calles complicadas, pero estamos trabajando con equipos y personal en territorio”, indicó Martínez. También explicó que el procedimiento que se realiza incluye el uso de material estabilizado, lo cual no solo mejora la transitabilidad, sino que facilita una mejor absorción del agua en futuras lluvias.

Temas
Seguí leyendo

Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino: todo lo que podrás vivir en una primera edición histórica

General Alvear apuesta al futuro con un Polo Educativo sustentable e innovador

General Alvear refuerza la prevención ante la llegada de la tormenta de Santa Rosa

Quiénes son las mujeres que se abren paso en la política de General Alvear

Violencia escolar en General Alvear: un niño de 9 años fue agredido y terminó en el hospital

El párroco de Real del Padre reclamó tras el robo en el Colegio Sagrada Familia

Pasó en General Alvear, le robaron un taladro, frazadas y hasta los perritos de un mes de vida

Adriana Gómez, el alma de Radio Andina con 40 años de amor por la radiodifusión

LO QUE SE LEE AHORA
Estacionamiento Medido Digital en la Ciudad de Mendoza.
Centro mendocino

Rige en Mendoza un nuevo Estacionamiento Medido Digital: dónde será y en qué horarios

Las Más Leídas

Los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1317 del domingo 31 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto

Una vecina de El Borbollón, en Las Heras, mostró las condiciones en que se encuentran los barrios.
"NECESITAMOS QUE LIMPIEN"

Vecinos de Las Heras siguen sin respuestas: viven entre la basura y circulan por calles rotas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este 1º de septiembre. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este lunes 1 de septiembre

Te Puede Interesar

Qué dijo el Gobierno Nacional sobre la contundente derrota de La Libertad Avanza en Corrientes.
Elecciones

Qué dijo el Gobierno Nacional sobre la contundente derrota de La Libertad Avanza en Corrientes

Por Florencia Martinez del Rio
La Justicia solicitó que no se difundan audios de Karina Milei, tras una denuncia por inteligencia ilegal
Nueva medida

La Justicia solicitó que no se difundan audios de Karina Milei, tras una denuncia por "inteligencia ilegal"

Por Sitio Andino Política
Con esta boleta única se avanza en la organización de los comicios
Cuenta regresiva

La Junta Electoral aprobó la boleta única para cargos nacionales por Mendoza

Por Carla Canizzaro