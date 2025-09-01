General Alvear hizo frente a la tormenta de Santa Rosa con daños menores

Desde la Dirección de Defensa Civil del municipio de General Alvear hicieron un balance de las consecuencias de la tormenta de Santa Rosa en el departamento. “La mayoría de las intervenciones fueron por el viento” , confirmó Javier Velasco, titular del área. En comparación con el resto de los departamentos de la provincia , Alvear ha sido uno de los menos afectados por la contingencia.

Además Velasco, explicó que desde el sábado por la mañana se activaron operativos debido a ráfagas que superaron los 40 kilómetros por hora, provocando la caída de árboles y ramas. “Fue lo más complicado del fenómeno” , señaló. También se registraron afectaciones en el tendido eléctrico, lo que demandó un trabajo intenso por parte de la cooperativa Cecsagal en diversos puntos del departamento.

Por la tarde, contó que se asistió a varios domicilios donde se reportaron filtraciones, principalmente con la entrega de nylon y otros materiales para proteger techos. El domingo continuaron las tareas de limpieza y despeje, aunque los daños fueron menores a lo previsto.

En cuanto a la lluvia en general , se estimaba una caída de 40 milímetros, pero se registraron cerca de 27 mm en la zona urbana, mientras que en parajes rurales como Canalejas y Cochicó las precipitaciones alcanzaron los 60 mm, siendo las zonas más afectadas del departamento.

Velasco destacó que el resultado fue positivo gracias al trabajo conjunto que se organizó con anticipación. “La semana anterior, por pedido del intendente, armamos un equipo con distintas áreas: Servicios Públicos, Obras Públicas, Irrigación y el Hospital. Se desagotaron colectores, se dispusieron guardias y maquinaria, y eso ayudó a evitar complicaciones mayores”, explicó.

“El viento fue lo más complicado, pero no hubo situaciones que lamentar. Lo importante es que el trabajo previo dio resultado”, concluyó Velasco.

General Alvear trabaja en la recuperación de calles tras las lluvias

Tras las lluvias registradas durante el fin de semana, varias calles de General Alvear sufrieron anegamientos, lo que generó dificultades en la circulación en algunos sectores del departamento. En respuesta, la Municipalidad comenzó este lunes con tareas de recuperación y mantenimiento, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

El director de Obras Públicas, Ángel Martínez, brindó detalles sobre los trabajos que se están llevando a cabo en diferentes barrios afectados. “Con la cantidad de milímetros caídos durante el fin de semana, algunas calles presentaron inconvenientes. Por eso tenemos tres equipos trabajando actualmente: uno en el barrio Prensa, otro en la zona Oeste y un tercero en distintos sectores donde nos han solicitado asistencia”, explicó.

Además, Martínez señaló que, paralelamente a las tareas de recuperación, se están realizando trabajos de consolidación del suelo en preparación para futuras obras de pavimentación. “Estamos consolidando varias calles porque en poco tiempo comenzarán tareas de asfalto en distintas zonas”, agregó.

En cuanto al estado en que se encontraban las calles, el funcionario detalló que algunas ya habían sido intervenidas días atrás, y respondieron bien a las lluvias. Sin embargo, en otras —principalmente en aquellas sin cunetas o con deficiente escurrimiento— se registraron anegamientos más serios.

“Pedimos paciencia a los vecinos. Sabemos que hay calles complicadas, pero estamos trabajando con equipos y personal en territorio”, indicó Martínez. También explicó que el procedimiento que se realiza incluye el uso de material estabilizado, lo cual no solo mejora la transitabilidad, sino que facilita una mejor absorción del agua en futuras lluvias.