El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo será el próximo fin de semana largo

Responde a la decisión del Gobierno de trasladar los feriados que coincidan con fines de semana para estimular el turismo interno.

El viernes 10 de octubre será feriado en la Argentina, por lo que se viene un nuevo fin de semana largo.

El viernes 10 de octubre será feriado en la Argentina, por lo que se viene un nuevo fin de semana largo.

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

El Gobierno nacional confirmó que octubre tendrá un feriado. Así quedó establecido en el Boletín Oficial. El objetivo es incentivar el turismo.

La decisión de la administración de Javier Milei es que el viernes 10 de octubre de 2025 sea feriado en la Argentina, lo que convertirá a esa fecha en un nuevo fin de semana largo.

La medida quedó establecida a través de la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La disposición responde al nuevo criterio que habilita al Ejecutivo a trasladar los feriados que coincidan con fines de semana, con el objetivo de “estimular el turismo interno y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional”, según detalló la norma.

turismo en mendoza, parque general san martin, clima, tiempo, pronostico, verano, calor.jpg
El viernes 10 de octubre de 2025 será feriado en la Argentina, lo que convertirá a esa fecha en un nuevo fin de semana largo.

El viernes 10 de octubre de 2025 será feriado en la Argentina, lo que convertirá a esa fecha en un nuevo fin de semana largo.

Cómo funcionará la nueva modalidad

El esquema, impulsado por la administración de Javier Milei, aplica exclusivamente a los feriados trasladables contemplados en la ley 27.399. De ahora en adelante, cuando una de esas fechas coincida con un sábado o domingo, podrá moverse al viernes inmediato anterior o al lunes siguiente, decisión que quedará en manos de la Jefatura de Gabinete.

Los feriados inamovibles, en cambio, no sufrirán modificaciones y seguirán celebrándose en su fecha original.

El calendario de lo que resta de 2025

  • Octubre: el único feriado es el del sábado 12, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se trasladará al viernes 10.

  • Noviembre: habrá un fin de semana extra largo del 21 al 24. El viernes 21 fue declarado no laborable con fines turísticos y el lunes 24 se celebrará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20.

  • Diciembre: se sumará otro descanso extendido entre el sábado 6 y el lunes 8, día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). Además, el jueves 25 se celebrará la Navidad.

Con esta modificación, el Gobierno busca ordenar el calendario y potenciar el turismo interno, un sector clave para las economías regionales en la recta final del año.

Por Soledad Maturano
Por Natalia Mantineo
Por Sitio Andino Sociedad