Paraíso gratuito en Mendoza: un rincón hermoso para descubrir y vivir una experiencia única

Paraíso gratuito en la provincia de Mendoza: el destino más hermoso para vivir una experiencia única

En el departamento de Las Heras se encuentra el imponente Cerro Arco , un destino que se destaca por sus vistas panorámicas espectaculares y, al mismo tiempo, funciona como punto de encuentro ideal para quienes hagan turismo por la provincia de Mendoza .

El Cerro Arco se encuentra en la pintoresca zona de El Challao , dentro del departamento de Las Heras , y está ubicado a apenas 14 kilómetros de la Ciudad de Mendoza , lo que lo convierte en un destino accesible y muy popular.

Este lugar es ideal para quienes desean realizar actividad física, caminar, pasear o incluso cumplir alguna promesa . Por lo general, no es raro ver a personas corriendo, caminando o practicando trail running a lo largo de sus senderos.

Al llegar a la cima, se pueden observar numerosas antenas de comunicación y repetidoras de radio y televisión , además de disfrutar de una vista panorámica impresionante de la ciudad y sus alrededores.

El Cerro Arco también destaca por su riqueza natural. Su flora incluye especies como algarrobo, jarilla, chañar y diversas cactáceas, mientras que su fauna es variada, con la presencia de zorros grises y colorados, águilas moras, aguiluchos, entre otros animales.

Cerro Arco (2) Cerro Arco: una experiencia que no te podés perder

Quienes han tenido la oportunidad de visitarlo coinciden en que es un destino perfecto para pasar el día, ya sea en familia o con amigos, disfrutando de la naturaleza y de sus espectaculares vistas. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta provincia tiene para ofrecerte.