Paraíso gratuito en Mendoza: un rincón hermoso para descubrir y vivir una experiencia única

En el departamento de Las Heras se encuentra el imponente Cerro Arco, un destino que se destaca por sus vistas panorámicas espectaculares y, al mismo tiempo, funciona como punto de encuentro ideal para quienes hagan turismo por la provincia de Mendoza.
cerro arco
Cerro Arco: un destino perfecto para quienes visiten la provincia de Mendoza
Foto: Cristian Lozano
Paraíso gratuito en Mendoza: el destino más hermoso para vivir una experiencia única
El Cerro Arco se encuentra en la pintoresca zona de El Challao, dentro del departamento de Las Heras, y está ubicado a apenas 14 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, lo que lo convierte en un destino accesible y muy popular.
Cerro Arco: un lugar ideal para los amantes de la aventura
Este lugar es ideal para quienes desean realizar actividad física, caminar, pasear o incluso cumplir alguna promesa. Por lo general, no es raro ver a personas corriendo, caminando o practicando trail running a lo largo de sus senderos.
Cómo llegar al Cerro Arco
Al llegar a la cima, se pueden observar numerosas antenas de comunicación y repetidoras de radio y televisión, además de disfrutar de una vista panorámica impresionante de la ciudad y sus alrededores.
El Cerro Arco también destaca por su riqueza natural. Su flora incluye especies como algarrobo, jarilla, chañar y diversas cactáceas, mientras que su fauna es variada, con la presencia de zorros grises y colorados, águilas moras, aguiluchos, entre otros animales.
Cerro Arco (2)
Cerro Arco: una experiencia que no te podés perder