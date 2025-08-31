Mejora el tiempo en Malargüe luego del temporal de nieve

Las rutas de Malargüe se encuentran transitables con precaución , mientras mejoran las condiciones meteorológicas tras el temporal de nieve y lluvia que afectó gran parte del departamento durante el fin de semana. Desde organismos oficiales informaron que se realizaron intervenciones en viviendas que sufrieron inconvenientes por las precipitaciones.

El director de Protección Civil, Damián Contreras , señaló a SITIO ANDINO que la situación se encuentra controlada, aunque persisten restricciones en algunos sectores. Para garantizar la circulación en la ciudad, sobre todo hacia edificios públicos como el Hospital Malargüe y la Terminal de Ómnibus, se aplicó solución salina en accesos, calles principales y arterias que conectan con distintos barrios.

Tormenta de Santa Rosa Temporal de nieve en Malargüe con hasta 60 centímetros acumulados en algunas zonas

En cuanto a los caminos que vinculan al departamento con otras localidades, Contreras indicó que las rutas nacionales 40 y 144 están habilitadas, pero se recomienda extrema precaución, especialmente en el tramo entre El Sosneado y Las Salinas . En tanto, continúa interrumpido el tránsito en la Ruta 40 entre El Sosneado y Pareditas .

Hacia el sur, en la Cuesta El Chihuido , la circulación está reducida a una sola mano mientras se trabaja para despejar completamente la calzada, con operativos a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad .

Respecto a la asistencia a familias afectadas, la directora de Inclusión y Desarrollo Social, Paola Jofré, informó que, en coordinación con Protección Civil, se brindó ayuda a unas 30 familias con alimentos, nylon, colchones y frazadas, principalmente durante las horas más críticas del temporal.

ferreyra (Foto gentileza Néstor Fabián Ferreyra).

En lo meteorológico, al mediodía de este domingo la temperatura en Malargüe es de 2°, con una máxima estimada de apenas 3°. Para el lunes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo algo nublado, mínima de -2° (dos grados bajo cero), y máxima de 10°.

En Las Leñas, el cielo se presenta parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los -2° (dos grados bajo cero), mientras que la Ruta Provincial 222 permanece habilitada con precaución.