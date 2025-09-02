Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

La venta de los activos locales de Carrefour entró en una fase decisiva, marcada por el interés de empresarios que buscan quedarse con la cadena. Aunque en un inicio se esperaba que el retiro fuera hacia fines de 2025 o comienzos de 2026, las negociaciones se aceleraron y la operación podría definirse entre septiembre y octubre.

De esta manera, la compañía francesa busca sostener sus negocios en mercados estratégicos , donde no debe destinar millonarias sumas para mantener operaciones. En este contexto, Argentina desde hace años dejó de ser un país atractivo para las multinacionales.

De acuerdo con medios nacionales, el nombre con más chances es Francisco De Narváez . El empresario podría quedarse con las 700 sucursales que Carrefour opera en el país bajo distintos formatos:

De qué cadena de supermercados es dueño Francisco De Narváez

El empresario y ex diputado nacional es propietario de Changomás, otra de las cadenas líderes en el rubro supermercado. La incorporó en 2000, cuando adquirió las operaciones locales de Walmart, imponiéndose a otros interesados, como el fondo Invertal, que nuevamente aparece en carrera por Carrefour.

Carrefour Boedo - 391426 Francisco De Narváez es el que más renombra como comprador de la cadena francesa.

Todo apunta a que el conglomerado europeo que dirige Alexandre Bompard, CEO global de Carrefour, se incline por De Narváez. De concretarse, el empresario ayudaría a la multinacional a deshacerse de filiales consideradas no estratégicas y concentrar sus inversiones en Francia, España y Brasil.

Cuáles son los otros interesados en Carrefour

Además de De Narváez, también figuran en la lista de interesados Alfredo Coto, dueño de la tradicional cadena de supermercados que lleva su apellido, y el fondo Inverlat, que ya había competido en otras operaciones del sector. Ambos presentaron propuestas con distintos modelos de continuidad, aunque hasta ahora ninguna parece tan sólida como la del empresario de Changomás.

A ellos se suman actores inesperados. Los dueños de Newsan, la compañía líder en electrónica de consumo en Argentina, también hicieron llegar una propuesta. En paralelo, en las últimas horas se conoció la alianza entre los propietarios de Havanna y el grupo del empresario Roberto Cherñajovsky, quienes decidieron unir fuerzas y presentar una oferta conjunta para hacerse con Carrefour Argentina.

De esta manera, la pulseada por el control de la cadena francesa se transformó en un tablero complejo, donde se cruzan intereses de distintos sectores de la economía local. El desenlace, que podría definirse antes de fin de año, no solo marcará la salida definitiva de Carrefour del país, sino también una reconfiguración del mapa supermercadista argentino/ Fuente: Iprofesional