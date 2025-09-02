INVERSIÓN

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

Un empresario ligado al negocio de los supermercados aparece con ventaja para quedarse con las operaciones de Carrefour en Argentina. De quién se trata.

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

Por Sitio Andino Economía

La venta de los activos locales de Carrefour entró en una fase decisiva, marcada por el interés de empresarios que buscan quedarse con la cadena. Aunque en un inicio se esperaba que el retiro fuera hacia fines de 2025 o comienzos de 2026, las negociaciones se aceleraron y la operación podría definirse entre septiembre y octubre.

De esta manera, la compañía francesa busca sostener sus negocios en mercados estratégicos, donde no debe destinar millonarias sumas para mantener operaciones. En este contexto, Argentina desde hace años dejó de ser un país atractivo para las multinacionales.

Lee además
Aumento de salario en septiembre: qué sectores logran ganarle a la inflación y cuáles quedan atrásPara trabajadores en blanco: cuándo se cobra el aguinaldo 2025 y cómo se calcula.
ACUERDO GREMIAL

Aumento de salario en septiembre: qué sectores logran ganarle a la inflación y cuáles quedan atrás
Foro Industrial 2025: tres días de debates para impulsar el futuro productivo de Mendoza
IMPULSO A LA ECONOMÍA REGIONAL

Foro Industrial 2025: tres días de debates para impulsar el futuro productivo de Mendoza

Qué empresario podría comprar Carrefour

De acuerdo con medios nacionales, el nombre con más chances es Francisco De Narváez. El empresario podría quedarse con las 700 sucursales que Carrefour opera en el país bajo distintos formatos:

  • 80 hipermercados,
  • 80 markets,
  • 35 mayoristas y
  • 450 Express.

De qué cadena de supermercados es dueño Francisco De Narváez

El empresario y ex diputado nacional es propietario de Changomás, otra de las cadenas líderes en el rubro supermercado. La incorporó en 2000, cuando adquirió las operaciones locales de Walmart, imponiéndose a otros interesados, como el fondo Invertal, que nuevamente aparece en carrera por Carrefour.

Carrefour Boedo - 391426
Francisco De Narváez es el que más renombra como comprador de la cadena francesa.

Francisco De Narváez es el que más renombra como comprador de la cadena francesa.

Todo apunta a que el conglomerado europeo que dirige Alexandre Bompard, CEO global de Carrefour, se incline por De Narváez. De concretarse, el empresario ayudaría a la multinacional a deshacerse de filiales consideradas no estratégicas y concentrar sus inversiones en Francia, España y Brasil.

Cuáles son los otros interesados en Carrefour

Además de De Narváez, también figuran en la lista de interesados Alfredo Coto, dueño de la tradicional cadena de supermercados que lleva su apellido, y el fondo Inverlat, que ya había competido en otras operaciones del sector. Ambos presentaron propuestas con distintos modelos de continuidad, aunque hasta ahora ninguna parece tan sólida como la del empresario de Changomás.

A ellos se suman actores inesperados. Los dueños de Newsan, la compañía líder en electrónica de consumo en Argentina, también hicieron llegar una propuesta. En paralelo, en las últimas horas se conoció la alianza entre los propietarios de Havanna y el grupo del empresario Roberto Cherñajovsky, quienes decidieron unir fuerzas y presentar una oferta conjunta para hacerse con Carrefour Argentina.

De esta manera, la pulseada por el control de la cadena francesa se transformó en un tablero complejo, donde se cruzan intereses de distintos sectores de la economía local. El desenlace, que podría definirse antes de fin de año, no solo marcará la salida definitiva de Carrefour del país, sino también una reconfiguración del mapa supermercadista argentino/ Fuente: Iprofesional

Temas
Seguí leyendo

ANSES: quiénes cobran este martes 2 de septiembre de 2025

Mendoza se subió al podio del Torneo Federal de Chefs: quiénes son los galardonados y qué cocinaron

Día de la Industria 2025: la UIA alerta por caída de producción y empleo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 2 de septiembre de 2025

El mercado arranca septiembre con el dólar en alza y un fuerte desafío al Gobierno

Los tres proyectos que le llevó Cornejo a Caputo para acelerar su financiamiento

Depósito a plazo fijo: cuánto debo invertir para ganar $250.000 en 30 días

El Gobierno de Mendoza recibió más de 9.000 expresiones sobre el PSJ Cobre Mendocino

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 2 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 2 de septiembre de 2025

Las Más Leídas

Advierten que crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad.
SITUACIÓN COMPLEJA

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

Terrible accidente vial en pleno San Rafael. 
internados en el schestakow

El estado de salud de los jóvenes heridos tras el terrible accidente vial en San Rafael

El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo se pasa el del 12 de octubre
Oficial

El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo se pasa el del 12 de octubre

El agresor, de 23 años, fue detenido y trasladado a sede policial
Operativo

Una mujer logró sobrevivir a un intento de femicidio en Godoy Cruz

Cuáles son las promociones que ofrecen bancos y billeteras virtuales en el inicio de septiembre
ECONOMÍA FAMILIAR

Cuáles son las promociones que ofrecen bancos y billeteras virtuales en el inicio de septiembre

Te Puede Interesar

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

Por Natalia Mantineo
Alfredo Cornejo: El radicalismo está sufriendo una crisis como partido nacional.
De cara a los comicios

Alfredo Cornejo: "El radicalismo está sufriendo una crisis como partido nacional"

Por Sitio Andino Política
El 15% de las víctimas había denunciado previamente
Un femicidio cada 36 horas

Argentina registró 164 femicidios en 2025 y Mendoza se ubicó entre las provincias más afectadas

Por Carla Canizzaro