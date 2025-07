La primera lista de los interesados en comprar la cadena de supermercados Carrefour Argentina

La decisión de la casa matriz en Francia de desprenderse de filiales consideradas "no estratégicas" forma parte de un proceso de revisión global , que incluye la venta de activos fuera de los mercados prioritarios para el grupo: Francia, España y Brasil . La filial argentina , pese a su rentabilidad y peso en el mercado , está entre las candidatas al retiro .

Inversiones en retirada Supermercados Carrefour no está solo, empresas e inversiones multiplican las salidas de la Argentina

Como contamos en Sitio Andino, no se trata de un episodio aislado. La salida de grupos multinacionales como Walmart, Procter & Gamble y Telefónica y varias empresas en Vaca Muerta marca una tendencia que no atenua el sesgo pro mercado del actual gobierno, ya que son decisiones que se atan a estrategias globales de grandes conglomerados. La lectura que hacen las casas matrices sobre el mercado argentino sigue siendo pesimista: un mercado de pocos consumidores que suma volatilidad macroeconómica, inestabilidad normativa y falta de perspectivas claras de crecimiento sostenido.