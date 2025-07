Cómo es la situación económica actual de Argentina y qué papel juega el dólar

A tono con lo ocurrido el año pasado, Cófano recordó el objetivo central que persiguió el gobierno nacional para lograr cierta estabilización, como se reflejó en el índice de inflación de julio (1,6%) , aunque a un costo significativo: "Me gustaría retomar lo que hicimos en las últimas columnas del 2024, cuando veíamos que el dólar se atrasaba y que el gobierno tenía dos caminos: seguir usando el dólar como ancla y tratar de privilegiar la estabilización, a costa de sacrificar algo de crecimiento ."

Aunque la estabilidad económica es un hecho, con medidas como el recorte del gasto público y el control sobre el dólar, esto no alcanza para hablar de una recuperación real: "Si bien es cierto que estos últimos meses hemos visto recuperación, no es lo que podríamos llamar crecimiento, porque eso implicaría superar los niveles de actividad alcanzados en años anteriores, mejorar los niveles salariales… y la verdad es que no nos estamos recuperando: estamos comparándonos con un 2024 que fue muy malo en materia económica."