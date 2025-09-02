Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado

La Ciudad de Mendoza le pidió a los partidos políticos y alianzas que competirán en las elecciones 2025 que participen de la plataforma “Votá informado", donde los candidatos deberán dar a conocer sus propuestas como también sus datos personales. El objetivo es brindarle a la ciudadanía información "confiable" sobre los integrantes las listas.
A través de la resolución municipal 9810 publicada este martes en el Boletín Oficial, el municipio conducido por Ulpiano Suarez llamó a los frentes a presentar una declaración jurada para que los votantes puedan acceder a esa documentación "de manera certera, clara y fidedigna".
"En un contexto de antipatía y desconfianza generalizada hacia las instituciones, se vuelve crucial contar con información confiable para poder ejercer el derecho político de elegir demanera informada", dice la resolución que agrega: "Se vuelve fundamental asegurar el acceso a la información clara y elegir representantes, sobre todo, como un mecanismo para apoyar un proyecto de país, de provincia y de municipio que el ciudadano desea". La información deberá ser subida a la plataforma Votá Informado.
La información que deberán presentar los candidatos en la Ciudad de Mendoza
Los partidos y alianzas deberán presentar en dicha plataforma una declaración jurada de sus candidatos con la siguiente información:
Datos personales: nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento y cualquier otro dato personal o familiar que libremente quiera incorporar:
Oficio o profesión y antecedentes laborales: detalles los logros más significativos tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.
Antecedentes académicos o expertiz que considere importante destacar.
Motivación para acceder al cargo.
Tres proyectos/propuestas que formarían parte de su trabajo en caso de acceder al cargo en disputa, con una breve descripción de cada uno/a de ellas.
Esta información será presentada en la plataforma digital de la Red Ser Fiscal (una red federal de ONG) votainformado.org, que servirá como un recurso para que los ciudadanos conozcan a los candidatos de este departamento.
"Como antecedente fundamental de este proyecto destacamos la experiencia voluntaria y ciudadana de la Red Ser Fiscal con la plataforma Votá Informado, resultando esta iniciativa una convalidación necesaria de aquellas personas que pretendan presentarse a cargos públicos electivos", señala la resolución.
Ulpiano Suarez presentó un proyecto para que el debate entre candidatos sea obligatorio
La iniciativa busca que "la ciudadanía conozca en detalle sus propuestas y plataformas, para que pueda evaluar a cada postulante y se fomente de esa manera el intercambio de ideas y la participación ciudadana".
Los debates ya son obligatorios para los candidatos a presidente y gobernador. Con esta propuesta que elevó el intendente se busca extender ese requisito a los candidatos a intendente y concejales en primer término, promoviendo así una mayor transparencia en el ámbito local.