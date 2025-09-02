Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado de cara a las elecciones 2025. Foto: Yemel Fil

La Ciudad de Mendoza le pidió a los partidos políticos y alianzas que competirán en las elecciones 2025 que participen de la plataforma “Votá informado" , donde los candidatos deberán dar a conocer sus propuestas como también sus datos personales. El objetivo es brindarle a la ciudadanía información "confiable" sobre los integrantes las listas .

A través de la resolución municipal 9810 publicada este martes en el Boletín Oficial, el municipio conducido por Ulpiano Suarez llamó a los frentes a presentar una declaración jurada para que los votantes puedan acceder a esa documentación "de manera certera, clara y fidedigna".

"En un contexto de antipatía y desconfianza generalizada hacia las instituciones , se vuelve crucial contar con información confiable para poder ejercer el derecho político de elegir demanera informada", dice la resolución que agrega: "Se vuelve fundamental asegurar el acceso a la información clara y elegir representantes, sobre todo, como un mecanismo para apoyar un proyecto de país, de provincia y de municipio que el ciudadano desea". La información deberá ser subida a la plataforma Votá Informado .

Los partidos y alianzas deberán presentar en dicha plataforma una declaración jurada de sus candidatos con la siguiente información:

Datos personales : nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento y cualquier otro dato personal o familiar que libremente quiera incorporar:

: nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento y cualquier otro dato personal o familiar que libremente quiera incorporar: Oficio o profesión y antecedentes laborales : detalles los logros más significativos tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.

: detalles los logros más significativos tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Antecedentes académicos o expertiz que considere importante destacar.

o expertiz que considere importante destacar. Motivación para acceder al cargo .

. Tres proyectos/propuestas que formarían parte de su trabajo en caso de acceder al cargo en disputa, con una breve descripción de cada uno/a de ellas.

Esta información será presentada en la plataforma digital de la Red Ser Fiscal (una red federal de ONG) votainformado.org, que servirá como un recurso para que los ciudadanos conozcan a los candidatos de este departamento.

"Como antecedente fundamental de este proyecto destacamos la experiencia voluntaria y ciudadana de la Red Ser Fiscal con la plataforma Votá Informado, resultando esta iniciativa una convalidación necesaria de aquellas personas que pretendan presentarse a cargos públicos electivos", señala la resolución.

Ulpiano Suarez presentó un proyecto para que el debate entre candidatos sea obligatorio

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto que establece la obligatoriedad de los debates entre los candidatos a intendente y concejales de cara a las elecciones.

La iniciativa busca que "la ciudadanía conozca en detalle sus propuestas y plataformas, para que pueda evaluar a cada postulante y se fomente de esa manera el intercambio de ideas y la participación ciudadana".

Los debates ya son obligatorios para los candidatos a presidente y gobernador. Con esta propuesta que elevó el intendente se busca extender ese requisito a los candidatos a intendente y concejales en primer término, promoviendo así una mayor transparencia en el ámbito local.