ciudad de mendoza

Ulpiano Suarez presentó el proyecto para que el debates entre candidatos sea obligatorio

Ulpiano Suarez elevó al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para establecer esta instancia en la previa a cada elección.

Ulpiano Suarez presentó un proyecto de ordenanza para establecer la obligatoriedad de los candidatos a intendente y concejales.

Por Sitio Andino Política

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para establecer la obligatoriedad de los candidatos a intendente y concejales de cara a las elecciones. Cómo se implementaría.

Debate obligatorio en Nación, Provincia y Municipio

Los debates ya son obligatorios para los candidatos a presidente y gobernador. Con esta propuesta que elevó el intendente de la Ciudad de Mendoza, se busca extender ese requisito a los candidatos a intendente y concejales en primer término, promoviendo así una mayor transparencia en el ámbito local.

“El principal objetivo del proyecto es fortalecer las instancias de participación, sumar transparencia y dotar de información de calidad a la ciudadanía, para tomar la mejor decisión”, destacó Suarez.

Transmisión en vivo

El proyecto también propone que el debate sea transmitido en vivo por los medios de comunicación del municipio, así como a través de los perfiles oficiales en redes sociales y plataformas de streaming. La señal deberá estar disponible para todos los medios de comunicación públicos y privados que deseen difundir el debate de manera simultánea y gratuita.

Incluso, el proyecto establece que la transmisión contará con mecanismos de accesibilidad, incluyendo interpretación en lengua de señas, garantizando su acceso a toda la ciudadanía. Durante la emisión, ningún medio podrá agregar contenidos, realizar comentarios o modificar de ninguna manera la señal original.

Sanciones

Según la propuesta, los candidatos y candidatas a intendente que sean debidamente convocados y no se presenten al debate, serán sancionados mediante la suspensión de los espacios de publicidad audiovisual asignados a la agrupación política por la que se postulan, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 8619.

Esos espacios suspendidos serán redistribuidos de manera equitativa entre el resto de los candidatos y candidatas que participen del debate, garantizando así el cumplimiento de la normativa y la igualdad de oportunidades en la difusión de propuestas.

Por Sitio Andino Sociedad
Por Celeste Funes