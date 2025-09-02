Ulpiano Suarez presentó el proyecto para que el debates entre candidatos sea obligatorio

Ulpiano Suarez presentó un proyecto de ordenanza para establecer la obligatoriedad de los candidatos a intendente y concejales.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para establecer la obligatoriedad de los candidatos a intendente y concejales de cara a las elecciones. Cómo se implementaría.

Este lunes Ulpiano Suarez presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto que establece la obligatoriedad de los debates entre los candidatos a intendente y concejales . La iniciativa busca que "la ciudadanía conozca en detalle sus propuestas y plataformas, para que pueda evaluar a cada postulante y se fomente de esa manera el intercambio de ideas y la participación ciudadana".

Los debates ya son obligatorios para los candidatos a presidente y gobernador. Con esta propuesta que elevó el intendente de la Ciudad de Mendoza , se busca extender ese requisito a los candidatos a intendente y concejales en primer término , promoviendo así una mayor transparencia en el ámbito local.

“El principal objetivo del proyecto es fortalecer las instancias de participación, sumar transparencia y dotar de información de calidad a la ciudadanía, para tomar la mejor decisión”, destacó Suarez.

Transmisión en vivo

El proyecto también propone que el debate sea transmitido en vivo por los medios de comunicación del municipio, así como a través de los perfiles oficiales en redes sociales y plataformas de streaming. La señal deberá estar disponible para todos los medios de comunicación públicos y privados que deseen difundir el debate de manera simultánea y gratuita.

Incluso, el proyecto establece que la transmisión contará con mecanismos de accesibilidad, incluyendo interpretación en lengua de señas, garantizando su acceso a toda la ciudadanía. Durante la emisión, ningún medio podrá agregar contenidos, realizar comentarios o modificar de ninguna manera la señal original.

Sanciones

Según la propuesta, los candidatos y candidatas a intendente que sean debidamente convocados y no se presenten al debate, serán sancionados mediante la suspensión de los espacios de publicidad audiovisual asignados a la agrupación política por la que se postulan, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 8619.

Esos espacios suspendidos serán redistribuidos de manera equitativa entre el resto de los candidatos y candidatas que participen del debate, garantizando así el cumplimiento de la normativa y la igualdad de oportunidades en la difusión de propuestas.