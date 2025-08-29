Un municipio de Mendoza también tendrá debate obligatorio de candidatos

Una comuna mendocina establecerá el debate obligatorio en su territorio

Con las elecciones del 26 de octubre como horizonte , el intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez , anticipó el envío de un proyecto de ordenanza para establecer el debate obligatorio de candidatos a jefe comunal y concejales en territorio capitalino .

Esta herramienta ya funciona por ley en Argentina y Mendoza , aunque solo para las categorías de presidente y gobernador, respectivamente. En este caso, el mandatario citadino propone incluir los cargos legislativos del departamento .

El expediente ingresará los próximos días al Concejo Deliberante capitalino y el Ejecutivo municipal pretende que sea aprobado durante este proceso electoral, a fin de que debute en los comicios departamentales de octubre .

Suarez explicó a Sitio Andino que la iniciativa busca “fortalecer las instancias de participación , sumar transparencia y dotar de información de calidad a la ciudadanía, para tomar la mejor decisión ”.

El proyecto contempla tanto a candidatos a intendente como a concejales. En el segundo caso, se incluirá a los primeros dos postulantes de cada lista, a fin de garantizar la paridad de género.

Concejo Deliberante Ciudad de Mendoza 2024, ordenanza reelección de concejales Habrá debate de candidatos a concejales en la Ciudad de Mendoza. Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza

A diferencia de la normativa nacional y provincial, que sanciona la inasistencia con la pérdida de espacios de publicidad audiovisual, en la Ciudad la situación se reflejará con el espacio físico vacío del candidato ausente, exhibido de manera visible para denotar tal falta.

“Queda la silla vacía. Es decir, el candidato pierde la posibilidad de explicar a los vecinos sus propuestas y motivaciones”, señaló Suarez.

En cuanto a la transmisión del evento político, si bien terminará de definirse con el decreto reglamentario, se realizará en los medios de comunicación municipales, redes sociales y servicios de streaming del Municipio.

“En el contexto que atravesamos de baja participación ciudadana en las elecciones, este proyecto contribuye a revertir esa situación y a la recuperación de la confianza en la dirigencia política”, evaluó el intendente.

honorable concejo deliberante, apertura de sesiones ordinarias 2025, ulpiano suarez.jpg Ulpiano Suarez impulsa el debate de candidatos obligatorio en la Ciudad de Mendoza. Foto: Yemel Fil

“Votá informado”: la otra apuesta electoral de la Ciudad de Mendoza

En paralelo, el Municipio puso en marcha la plataforma digital “Votá Informado”, desarrollada junto a la red Ser Fiscal y aprobada en la Ciudad tiempo atrás. Allí, los postulantes al Concejo Deliberante podrán cargar:

Datos personales y antecedentes profesionales .

. Principales proyectos para la Ciudad .

. Motivaciones para integrar el Concejo Deliberante.

Los candidatos tendrán tiempo hasta el 8 de septiembre para cargar la información, en tanto que los vecinos del departamento podrán acceder a esos perfiles en www.votainformado.org desde el 21 de septiembre.

“Seguimos haciendo más y mejor democracia, promoviendo mayor transparencia y participación”, concluyó el intendente en sus redes sociales.