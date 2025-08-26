agendá

Calendario elecciones 2025: cuándo se vota y cuáles son las fechas más importantes

El 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones 2025 legislativas para cargos nacionales, provinciales y municipales. Previo a eso, hay muchas instancias.

El 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones 2025 legislativas para cargos nacionales, provinciales y municipales.

El 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones 2025 legislativas para cargos nacionales, provinciales y municipales.

 Por Cecilia Zabala

Este año, en la provincia de Mendoza, se llevarán a cabo las elecciones 2025 en las que se elegirán diputados nacionales, diputados y senadores provinciales y concejales. En esta nota te contamos cuándo se vota y cuáles son las fechas más importantes.

El domingo 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas provinciales y municipales (de aquellas comunas que no desdoblaron) de forma conjunta con Nación y dos días después, el 28 de octubre, se estableció como la fecha donde se iniciará el escrutinio definitivo.

Los detalles

Fechas clave de las elecciones 2025 en Mendoza

El cronograma electoral difundido por la Junta Electoral de la Provincia de Mendoza estableció algunas fechas clave. La primera fue el jueves 7 de agosto, fecha límite para presentar las alianzas para participar en los comicios provinciales y municipales conjuntos. Y el martes 12 de agosto venció el plazo para registrar en la Junta Electoral el símbolo y la asignación de colores.

El domingo 17 de agosto concluyó el plazo para el registro de los candidatos ante la Junta Electoral Provincial para la Boleta Única.

Así es el cronograma de estas elecciones 2025 en la provincia de Mendoza.

Así es el cronograma de estas elecciones 2025 en la provincia de Mendoza.

Las fechas importantes que se vienen

  • El 27 de agosto iniciará formalmente la campaña electoral en elecciones provinciales y municipales y el 21 de septiembre se podrá comenzar con la propaganda en medios de comunicación audiovisual.
  • Desde el 1 de octubre comenzará a regir la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio.
  • El 11 de octubre deberán estar impresas las Boletas Únicas Provinciales.
  • El 24 de octubre a las 8 comenzará oficialmente la veda electoral.
  • El día de la elección es el 26 de octubre.
  • El día 28 de octubre a las 18 finalizará el plazo para la recepción de las protestas y reclamos que haya sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas en las escuelas.
  • El 28 de octubre comenzará el escrutinio definitivo.
    Así es el cronograma de estas elecciones 2025 en la provincia de Mendoza.

    Así es el cronograma de estas elecciones 2025 en la provincia de Mendoza.

