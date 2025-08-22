Elecciones 2025 en Tupungato: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán cabo las elecciones 2025 , en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Tupungato.

El intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales ; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

En el caso de Tupungato, se elegirán 5 de los 10 concejales , mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Departamentos que eligen 5 concejales:

Lavalle

Junín

Rivadavia (votará por concejales el 22 de febrero)

Santa Rosa (votará por concejales el 22 de febrero)

La Paz (votará por concejales el 22 de febrero)

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

General Alvear

Malargüe

Además, Tupungato integra junto a Tunuyán, Luján de Cuyo, Godoy Cruz y San Carlos el Tercer Distrito Electoral, donde se elegirán 4 senadores y 5 diputados provinciales.

Qué se vota en Tupungato

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia, en Tupungato estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Tercer Distrito Electoral y de los concejales.

En este último caso, serán cinco los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Tupungato

El Concejo tupungatino tiene 10 bancas: 5 de Cambia Mendoza, 2 del Partido Justicialista, 1 de La Unión Mendocina, 1 de Bloque Nuevo y 1 del Partido Federal.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas de CM (la de Marcela Granizo, José Luis Giuliani y Antonio Balderrama), 1 del Partido Justicialista (Marcelo Sánchez) y 1 del Partido Federal (Facundo Arce).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Ruth Lucero (Partido Justicialista), Daniel Pantaleo (Cambia Mendoza), Mónica Benitez (La Unión Mendocina), Natalia Tejera (Cambia Mendoza) y Jorge Llul (Bloque Nuevo).