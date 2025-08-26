Cuenta regresiva para el inicio de la campaña de las elecciones 2025: seguí el cronograma completo

Aunque los políticos ya entraron en "modo campaña" de cara a las elecciones 2025 del 26 de octubre, el lanzamiento oficial de la campaña electoral en el país y en la provincia de Mendoza será este miércoles 27 de agosto.

De acuerdo al calendario de la Junta Electoral estamos en cuenta regresiva para el lanzamiento oficial de la actividad proselitista para las legislativas de este año, que en la provincia de Mendoza se realizarán en concurrencia con la Nación; mientras que en seis departamentos las municipales se concretarán el 22 de febrero del año 2026.

Por el lado del oficialismo, no se descarta que de acá al 26 de octubre el presidente Javier Milei pueda venir para acompañar a los candidatos locales en algún acto.

El 26 de octubre se celebrarán las elecciones generales provinciales y municipales , en aquellas comunas que no hayan decidido el desdoblamiento. Los comicios se desarrollarán en conjunto con la Nación , mientras que dos días después, el 28 de octubre, iniciará el escrutinio definitivo.

El miércoles 27 de agosto iniciará formalmente la campaña electoral en elecciones provinciales y municipales.

Además, el 21 de septiembre se podrá comenzar con la propaganda en medios de comunicación audiovisual.

cronograma electoral agosto Detalle del conograma de las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza.

Los días importantes de octubre

El primer día de octubre, inicia la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio.

susceptibles de promover la captación del sufragio. El 11 de octubre tendrán que estar impresas las Boletas Únicas Provinciales .

. El 24 de octubre a las 8 comenzará la veda electoral.

El 26 de octubre los mendocinos irán a las urnas .

. El 28 de octubre a las 18 finalizará el plazo para la recepción de las protestas y reclamos que haya sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas en las escuelas. Ese día también comenzará el escrutinio definitivo.

Elecciones 2025: qué se vota en la provincia de Mendoza

El Gobierno de Mendoza convocó a elecciones provinciales para el domingo 26 de octubre de 2025, concurrente con las nacionales, para elegir representantes para el Congreso de la Nación y para la Legislatura en un mismo acto electoral, utilizando doble urna y Boleta Única de Papel (BUP).

Los mendocinos deberán votar por 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos (Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe). En los municipios donde se desdoblaron las elecciones votarán cargos locales el 22 de febrero de 2026.

Con doble boleta única y doble urna

Cada elector recibirá dos boletas: una nacional, para elegir diputados nacionales, y otra provincial, para elegir senadores, diputados provinciales y concejales municipales, si corresponde. Ambas serán boletas únicas de papel, con diseños distintos.

La boleta nacional tendrá una fotografía del primer candidato en el centro y casilleros para marcar la opción. La boleta provincial mantendrá el formato utilizado en las elecciones 2023, es decir, con los nombres completos de los candidatos, incluyendo un casillero para votar por lista completa y dividido visualmente el diseño en tres tercios: logo partidario, foto del candidato y detalles de la postulación.

Los frentes que competirán en la provincia de Mendoza

El oficialismo firmó una alianza que se presentará como Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en la boleta con cargos nacionales. Los candidatos son Luis Petri, Pamela Verasay, Álvaro Martínez, María Julieta Metral Asensio y Mauricio Pinti Clop.

El peronismo, por su parte, logró unirse en el Fuerza Justicialista Mendoza, no sin varias peleas internas, con una lista integrada por Emir Félix, Marisa Uceda, Matías Stevanato, Flor Destéfanis y Fernando Ubieta.

También participará el Frente Verde, espacio integrado por el Partido Verde, Movimiento Libres del Sur y Reconstruyendo Malargüe, que irá a las elecciones con Mario Vadillo, Paula García y Silvina Anfuso.

En tanto, el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad buscará los votos con la docente y periodista Micaela Blanco Minoli, exconcejala de Lavalle, del PTS, y el referente del MST, Nicolás Fernández.

A su vez, en las escuelas estará la boleta de Alianza Provincias Unidas – Defendamos Mendoza, espacio que une a sectores del peronismo (de Schiaretti y Randazzo), el socialismo, la Coalición Cívica-ARI, el Partido Federal, el Partido FE, radicales díscolos, gremialistas y el PRO, que a último momento pegó el volantazo y se unió a este sector, cuando se esperaba que se aliara al PD y a los libertarios. En este caso los candidatos a diputados nacionales son Jorge Difonso, Flavia Manoni y Jorge Palero.

La alianza de centro derecha de "corte netamente liberal", llamada Frente Libertario Demócrata competirá con el tridente José Gabriel Sottile (PD), abogado y excandidato a concejal de Ciudad en 2021 (por el Partido Federal); Mariel Maestri, médica psiquiatra afiliada del Partido Libertario, y Gastón Pescarmona.

También aparecerá la boleta de Protectora Fuerza Política, el partido del diputado provincial José Luis Ramón, que se alió al exintendente de Las Heras Daniel Orozco. Los candidatos a diputados nacionales son Carolina Jacky y Sebastián Zelada.

El Partido de los Jubilados, cabe aclarar, no presentará una alternativa para el Congreso Nacional, ya que solo irá con candidatos en "los cuatro distritos electorales" de Mendoza, porque cuenta con personería jurídica-política como partido de distrito.