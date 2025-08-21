Elecciones 2025: estos son los candidatos en el Cuarto Distrito Electoral

Los candidatos que encabezarán listas a diputados y senadores en San Rafael, General Alvear y Malargüe en las elecciones 2025. Foto: Cristian Lozano

Cabe recordar que en estos comicios se elegirán 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales, repartidos entre las cuatro secciones que agrupa los departamentos. Además, los mendocinos votarán por 5 diputados nacionales y la renovación de la mitad de los concejales en la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe. En el resto, votarán cargos municipales el 22 de febrero de 2026.

Qué se vota en Mendoza en estas elecciones 2025 5 diputados nacionales.

6 Senadores Provinciales Titulares y 8 Diputados Provinciales Titulares por la Primera Sección Electoral.

5 Senadores y 6 Diputados por la Segunda Sección Electoral.

4 Senadores y 5 Diputados por la Tercera Sección Electoral.

4 Senadores y 5 Diputados por la Cuarta Sección Electoral.

La mitad de los concejales en cada departamento.

Infografia DIARIO 980x1200 Distritos electorales en Mendoza En la provincia de Mendoza se vota por distritos electorales: los candidatos en estas elecciones 2025. Candidatos en la Cuarta Sección Electoral Senadores Provinciales Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Leonardo Yapur y María Carolina Loparco.

Frente Fuerza Justicialista: Pedro Serra y Liliana Paponet

Frente Verde: Fabiola Carrión.

Frente Libertario Demócrata: Carlos Lagos.

Protectora: Jolanta Lucero y Mateo Mata.

Provincias Unidas: Cecilia Bielli.

Frente de Izquierda - Unidad: Hernán Pujol y María Justina Correa.

Partido de los Jubilados: Luis Ghisleni y Sofía Venegas.

Diputados Provinciales Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Alejandra Torti y Nicolás de Pedro Buttini.

Frente Fuerza Justicialista: Gustavo Perret, y Alejandra Barro.

Frente Verde: Martín Palma.

Frente Libertario Demócrata: Martín Marcianesi.

Protectora: Alec Juliao y María Fernanda Lucero.

Provincias Unidas: Gustavo Majstruk.

Frente de Izquierda - Unidad: Lihuen Albornoz Antúnez y Edgard Sotorres.

Partido de los Jubilados: Laura Carrasco Yunez y Daniel Alejandro Barcudi. Diputados Nacionales Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Luis Alfonso Petri, Pamela Fernanda Verasay, Álvaro Martínez, María Julieta Metral Asensio y Mauricio Oscar Pinti Clop.

Frente Fuerza Justicialista: Emir Félix, Marisa Uceda y Matías Stevanato.

Frente Verde: Mario Vadillo, Belén Bobba y Dugar Chappel.

Frente Libertario Demócrata: Gabriel Sottile, Mariel Maestri y Gastón Pescarmona.

Protectora: Carolina Jacky y Sebastián Zelada.

Provincias Unidas: Jorge Difonso, Flavia Manoni y Jorge Palero.

Frente de Izquierda -Unidad: Micaela Blanco Minoli, Nicolás Fernández, Marta Benabeu, Nicolás Cortez y Julieta Uceda.

Partido de los Jubilados: sin candidatos. Estas elecciones se realizarán en conjunto con las nacionales, ya que así las convocó el gobernador Alfredo Cornejo. Se votará con Boleta Única de Papel (BUP) y los votantes encontrarán doble urna, una para los candidatos nacionales y otra para los provinciales, con distintos diseños.