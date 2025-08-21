crisis radical

Luis Petri defenestró a Martín Lousteau: "Se abraza al kirchnerismo"

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, explicó porqué se pasó a la Libertad Avanza y las distancias entre el radicalismo mendocino y el nacional.

Presentación candidato, alianza, cambia mendoza, la libertad avanza, luis petri, alfredo cornejo, hebe casado
Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

El ministro de Defensa de la Nación y candidato a diputado nacional por la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, Luis Petri; estuvo en el acto de presentación de los candidatos. Explicó por qué se fue de la Unión Cívica Radical y se afilió a LLA.

Lee además
Alfredo Cornejo encabezó la presentación de las listas de candidatos para estas elecciones 2025. video
Presentación de candidatos

Alfredo Cornejo y Luis Petri activaron el modo campaña: "Es libertad o kirchnerismo"
Referentes de ambos espacios presentarán a todos sus candidatos video
Elecciones 2025

Petri y Cornejo presentan todos los candidatos de la alianza libertaria radical

Por qué se afilió a La Libertad Avanza

En su primer acto político -ya como parte de La Libertad Avanza, partido al que sumó en los últimos días para sumarse a la lista como candidato-, Petri dejó en claro que se siente parte del radicalismo (su partido de origen) provincial, pero cuestionó duramente la conducción del partido a nivel nacional.

"Tenemos un radicalismo provincial que goza de muy buena salud. No ocurre lo mismo con el radicalismo nacional, lo vemos en el Congreso de la Nación", sostuvo.

"El radicalismo nacional prácticamente se abraza al kirchnerismo y termina votando elección tras elección junto al kirchnerismo. Y no me representa ese radicalismo. El fiel representante de eso es Martín Lousteau (presidente de la UCR nacional)", disparó Petri.

"Yo desde el 10 de diciembre dije que voy a estar donde el presidente me lo pida. Y me pidió encabezar la lista de diputados nacionales y así lo hice. Me siento orgulloso de ser parte de La Libertad Avanza", agregó el ministro.

Presentación candidato, alianza, cambia mendoza, la libertad avanza, luis petri, alfredo cornejo
Luis Petri encabezó el acto de presentación de candidatos de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Luis Petri encabezó el acto de presentación de candidatos de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

"Yo integro un gobierno libertario y me siento orgulloso de hacerlo. He sentido un respaldo del presidente en todas y cada una de las decisiones que he tomado", dijo Petri.

En ese sentido, se refirió a la alianza y destacó que el radicalismo provincial comparte los postulados del gobierno nacional, por eso convergemos en un frente.

Embed

¿Luis Petri dejará el Ministerio de Defensa?

El ministro descartó renunciar a su cargo de ministro de Defensa de la Nación durante la campaña electoral, al igual que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación."No tenemos previsto renunciar a los ministerios, vamos a seguir abocados a la gestión", destacó, dejando en claro que seguirá hasta el 10 de diciembre, cuando se produce la asunción de los nuevos diputados nacionales que saldrán de estas elecciones 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cecizabalao/status/1958525393490555328&partner=&hide_thread=false

"Nos queda mucha tarea para hacer y la vamos a seguir haciendo", sostuvo.

Temas
Seguí leyendo

Cornejo se distanció de Petri en su paso por Buenos Aires

El primer efecto de "Petri candidato": colocó un hombre de su entorno en Anses Mendoza

Los detalles de cómo se dio la afiliación de Petri a LLA y cómo se enteró Cornejo

"Queridísimo Luis", el mensaje de Javier Milei a Petri al pasarse a las filas de La Libertad Avanza

Luis Petri acepta el desafío que le propuso Milei y asegura: "Mi compromiso es absoluto"

Luis Petri encabezará la lista de diputados de la alianza libertaria radical y Cornejo lo felicitó

Sismo político en Mendoza: Luis Petri sería candidato y se va del Ministerio de Defensa

Video: Milei recibió a los dos mendocinos del Ejército que hicieron cumbre en el Himalaya

LO QUE SE LEE AHORA
El proyecto para modificar el huso horario de Argentina avanzó en el Congreso. Ahora resta la sanción de Senadores.
Hora oficial

Cambio de huso horario: Diputados dio media sanción a la iniciativa del mendocino Julio Cobos

Las Más Leídas

Este jueves 21 de agosto se presenta con mal tiempo en la alta montaña.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto

El intendente Marcos Calvente estuvo presente en la inauguración del supermercado.
Inversiones

Cuál es el nuevo supermercado mayorista de Mendoza que ofrece precios accesibles

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

Quién es el Kaka Martínez, un delincuente de San Carlos con extenso prontuario judicial video
Acumula más de 40 causas

Quién es el "Kaka" Martínez, un delincuente de San Carlos con extenso prontuario judicial

Te Puede Interesar

¿Qué piensan los estudiantes de 15 años sobre su futuro y la escuela?
Expectativas juveniles

Por su situación económica, 6 de cada 10 estudiantes argentinos ven limitado su futuro

Por Celeste Funes
Luis Petri defenestró a Martín Lousteau: Se abraza al kirchnerismo video
crisis radical

Luis Petri defenestró a Martín Lousteau: "Se abraza al kirchnerismo"

Por Cecilia Zabala
Aprobaron el modelo de boleta única que se utilizará en la provincia de Mendoza en las elecciones 2025.
Los detalles

Así será la Boleta Única con las que se votará en las elecciones 2025 en Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio