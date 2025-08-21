Luis Petri defenestró a Martín Lousteau: "Se abraza al kirchnerismo"

El ministro de Defensa de la Nación y candidato a diputado nacional por la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, Luis Petri ; estuvo en el acto de presentación de los candidatos. Explicó por qué se fue de la Unión Cívica Radical y se afilió a LLA.

El ministro fue la figura en el acto que se llevó a cabo en Andes Talleres, donde el gobernador Alfredo Cornejo encabezó la presentación de los candidatos a diputados nacionales , lista que encabeza Luis Petri, secundado por Pamela Verasay (UCR), Álvaro Martínez (LLA), María Julieta Metral Asensio (LLA) y Mauricio Pinti Clop .

En su primer acto político -ya como parte de La Libertad Avanza , partido al que sumó en los últimos días para sumarse a la lista como candidato-, Petri dejó en claro que se siente parte del radicalismo (su partido de origen) provincial, pero cuestionó duramente la conducción del partido a nivel nacional.

" Tenemos un radicalismo provincial que goza de muy buena salud . No ocurre lo mismo con el radicalismo nacional, lo vemos en el Congreso de la Nación", sostuvo.

"El radicalismo nacional prácticamente se abraza al kirchnerismo y termina votando elección tras elección junto al kirchnerismo. Y no me representa ese radicalismo. El fiel representante de eso es Martín Lousteau (presidente de la UCR nacional)", disparó Petri.

"Yo desde el 10 de diciembre dije que voy a estar donde el presidente me lo pida. Y me pidió encabezar la lista de diputados nacionales y así lo hice. Me siento orgulloso de ser parte de La Libertad Avanza", agregó el ministro.

Presentación candidato, alianza, cambia mendoza, la libertad avanza, luis petri, alfredo cornejo Luis Petri encabezó el acto de presentación de candidatos de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. Foto: Yemel Fil

"Yo integro un gobierno libertario y me siento orgulloso de hacerlo. He sentido un respaldo del presidente en todas y cada una de las decisiones que he tomado", dijo Petri.

En ese sentido, se refirió a la alianza y destacó que el radicalismo provincial comparte los postulados del gobierno nacional, por eso convergemos en un frente.

¿Luis Petri dejará el Ministerio de Defensa?

El ministro descartó renunciar a su cargo de ministro de Defensa de la Nación durante la campaña electoral, al igual que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación."No tenemos previsto renunciar a los ministerios, vamos a seguir abocados a la gestión", destacó, dejando en claro que seguirá hasta el 10 de diciembre, cuando se produce la asunción de los nuevos diputados nacionales que saldrán de estas elecciones 2025.

Luis Petri confirmó que ni él ni Patricia Bullrich renunciarán a su cargo de ministros del Gabinete de Javier Milei.

"Nos queda mucha tarea para hacer y la vamos a seguir haciendo", sostuvo.