Confirmaron a Bottas en la F1 y a Franco Colapinto le dio un "bobazo": volvete loco con nosotros

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, se encontró con un notición de última hora. Entrá a la nota y mirá de qué se trata.

Franco Colapinto por ahora sigue en Alpine.

Por Sitio Andino Deportes

¿Qué pasa con Franco Colapinto en la Fórmula 1? A lo largo de los últimos meses, el futuro de Valtteri Bottas estuvo en duda. El piloto finlandés, actualmente vinculado a Mercedes, dialogaba con Alpine para una posible llegada en 2026. Sin embargo, Cadillac fue quien finalmente se quedó con sus servicios, según reportó el sitio especializado RacingNews365. El anuncio oficial se haría la próxima semana, en la antesala del Gran Premio de los Países Bajos.

En la actualidad, Bottas se desempeña como piloto de reserva de Mercedes, pero con su arribo a Cadillac aportará experiencia en una escudería que dará sus primeros pasos en la F1. Será el primer piloto confirmado por el equipo estadounidense, que ocupará el undécimo lugar en la parrilla a partir de la nueva normativa de 2026.

Franco Colapinto disfruta del receso de la Fórmula 1 y se prepara para su regreso con Alpine en el GP de Países Bajos.
Qué significa la llegada de Bottas para Cadillac y la Fórmula 1

El ex piloto de Sauber y Williams afrontará su primera carrera en 2026 con una sanción de cinco posiciones en la grilla, consecuencia de un incidente en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024.

La incorporación de Bottas representa un salto de calidad para Cadillac, que busca comenzar con una base sólida en su desembarco en la Fórmula 1. Su rol será clave para guiar la transición técnica y reglamentaria de la nueva era.

image

Qué pasa con Franco Colapinto y Alpine

La llegada de Bottas a Cadillac abre un panorama alentador para el argentino Franco Colapinto, de 22 años. Sus chances de continuidad dentro de Alpine aumentan, ya sea como piloto titular o de pruebas, acompañando a Pierre Gasly.

La escudería francesa busca combinar experiencia y juventud, y el buen rendimiento de Colapinto tras reemplazar a Jack Doohan lo posiciona como una opción fuerte. Su posible continuidad daría estabilidad en la etapa de cambios reglamentarios que vivirá la Fórmula 1 en 2026.

A qué hora se corre el GP de los Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos será el próximo gran evento de la temporada.

  • Viernes 29 de agosto: FP1 (7:30) y FP2 (11:00).

  • Sábado 30 de agosto: FP3 (6:30) y clasificación (10:00).

  • Domingo 31 de agosto: carrera principal (10:00).

Todos los horarios corresponden a la República Argentina.

