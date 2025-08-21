Confirmaron a Bottas en la F1 y a Franco Colapinto le dio un "bobazo": volvete loco con nosotros

¿Qué pasa con Franco Colapinto en la Fórmula 1 ? A lo largo de los últimos meses, el futuro de Valtteri Bottas estuvo en duda. El piloto finlandés, actualmente vinculado a Mercedes , dialogaba con Alpine para una posible llegada en 2026. Sin embargo, Cadillac fue quien finalmente se quedó con sus servicios , según reportó el sitio especializado RacingNews365. El anuncio oficial se haría la próxima semana, en la antesala del Gran Premio de los Países Bajos .

En la actualidad, Bottas se desempeña como piloto de reserva de Mercedes , pero con su arribo a Cadillac aportará experiencia en una escudería que dará sus primeros pasos en la F1 . Será el primer piloto confirmado por el equipo estadounidense, que ocupará el undécimo lugar en la parrilla a partir de la nueva normativa de 2026.

El ex piloto de Sauber y Williams afrontará su primera carrera en 2026 con una sanción de cinco posiciones en la grilla , consecuencia de un incidente en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024 .

La incorporación de Bottas representa un salto de calidad para Cadillac, que busca comenzar con una base sólida en su desembarco en la Fórmula 1 . Su rol será clave para guiar la transición técnica y reglamentaria de la nueva era.

Qué pasa con Franco Colapinto y Alpine

La llegada de Bottas a Cadillac abre un panorama alentador para el argentino Franco Colapinto, de 22 años. Sus chances de continuidad dentro de Alpine aumentan, ya sea como piloto titular o de pruebas, acompañando a Pierre Gasly.

La escudería francesa busca combinar experiencia y juventud, y el buen rendimiento de Colapinto tras reemplazar a Jack Doohan lo posiciona como una opción fuerte. Su posible continuidad daría estabilidad en la etapa de cambios reglamentarios que vivirá la Fórmula 1 en 2026.

A qué hora se corre el GP de los Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos será el próximo gran evento de la temporada.

Viernes 29 de agosto : FP1 (7:30) y FP2 (11:00).

Sábado 30 de agosto : FP3 (6:30) y clasificación (10:00).

Domingo 31 de agosto: carrera principal (10:00).

Todos los horarios corresponden a la República Argentina.

