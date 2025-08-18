automovilismo

Tajante decisión de la Fórmula 1 ¿Por qué no corre Franco Colapinto el fin de semana?

El piloto argentino de la competencia de la Fórmula 1, Franco Colapinto, no tendrá acción con Alpine. Repasá los motivos.

Franco Colapinto disfruta del receso de la Fórmula 1 y se prepara para su regreso con Alpine en el GP de Países Bajos.

Por Sitio Andino Deportes

Aunque muchos hinchas se ilusionaban con ver a Franco Colapinto arriba del Alpine A255, este fin de semana no habrá Fórmula 1 en ningún circuito del mundo. El Gran Circo entró en su receso de mitad de temporada luego del Gran Premio de Hungría, y recién volverá a la acción el 31 de agosto en Zandvoort.

Franco Colapinto y lo que se viene en Alpine

El argentino tendrá por delante 10 carreras para sumar experiencia y buscar puntos junto a Pierre Gasly en Alpine. Su primer desafío será en el circuito neerlandés de Zandvoort, un trazado que conoce de la Fórmula 2 y que será la única pista “nueva” del calendario 2025 para él.

En pleno receso, la Fórmula 1 evaluó la temporada de Franco Colapinto y marcó que aún no alcanzó el nivel que mostró en Williams el año pasado.
Después del GP de Países Bajos llegarán las citas de Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi. En total, restan 10 competencias para cerrar una temporada que culminará el 7 de diciembre en Yas Marina.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Australia – Melbourne – 16 de marzo -disputado-
  • Gran Premio de China – Shanghái – 23 de marzo -disputado-
  • Gran Premio de Japón – Suzuka – 6 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Baréin – Sakhir – 13 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Arabia Saudita – Yeda – 20 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Miami – Miami – 4 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de Emilia-Romaña – Imola – 18 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de Mónaco – Montecarlo – 25 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de España – Barcelona – 1 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Canadá – Montreal – 15 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Austria – Spielberg – 29 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Gran Bretaña – Silverstone – 6 de julio -disputado-
  • Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps -disputado-
  • Gran Premio de Hungría – Budapest -disputado-
  • Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto
  • Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre
  • Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre
  • Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
  • Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
  • Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
  • Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
