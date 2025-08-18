Tajante decisión de la Fórmula 1 ¿Por qué no corre Franco Colapinto el fin de semana?

Aunque muchos hinchas se ilusionaban con ver a Franco Colapinto arriba del Alpine A255, este fin de semana no habrá Fórmula 1 en ningún circuito del mundo. El Gran Circo entró en su receso de mitad de temporada luego del Gran Premio de Hungría, y recién volverá a la acción el 31 de agosto en Zandvoort.
Después del GP de Países Bajos llegarán las citas de Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi. En total, restan 10 competencias para cerrar una temporada que culminará el 7 de diciembre en Yas Marina.
Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1
Gran Premio de Australia – Melbourne – 16 de marzo -disputado-
Gran Premio de China – Shanghái – 23 de marzo -disputado-
Gran Premio de Japón – Suzuka – 6 de abril -disputado-
Gran Premio de Baréin – Sakhir – 13 de abril -disputado-
Gran Premio de Arabia Saudita – Yeda – 20 de abril -disputado-
Gran Premio de Miami – Miami – 4 de mayo -disputado-
Gran Premio de Emilia-Romaña – Imola – 18 de mayo -disputado-
Gran Premio de Mónaco – Montecarlo – 25 de mayo -disputado-
Gran Premio de España – Barcelona – 1 de junio -disputado-
Gran Premio de Canadá – Montreal – 15 de junio -disputado-
Gran Premio de Austria – Spielberg – 29 de junio -disputado-
Gran Premio de Gran Bretaña – Silverstone – 6 de julio -disputado-
Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps -disputado-
Gran Premio de Hungría – Budapest -disputado-
Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto
Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre
Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre
Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre