Franco Colapinto se enfrentó a un infierno europeo: mirá por lo que tuvo que pasar el argentino

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, fue noticia en las últimas horas por una particular situación. Entrá y no te pierdas lo sucedido.

Franco Colapinto no descansa.

Entrenamiento bajo calor extremo en Europa de Franco Colapinto

En las primeras horas de este martes, Colapinto fue tendencia en redes sociales al compartir un video de su rutina de entrenamiento. Allí se lo ve pedaleando en bicicleta por un camino elevado rodeado de montañas, mientras enfrenta el sofocante calor europeo.

Podría refrescar un poquito, che, 40º”, bromeó el corredor, dejando en claro las extremas condiciones en las que realiza sus prácticas.

image

Camino al Gran Premio de Países Bajos para Franco Colapinto

No es la primera vez que “Colapa” muestra su disciplina sobre la bicicleta. La semana pasada, apenas un día después de su accidente en los test de Pirelli, también fue visto entrenando en dos ruedas.

El piloto argentino ya piensa en el regreso de la Fórmula 1, programado para el viernes 29 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, donde buscará seguir afianzándose en la categoría reina del automovilismo mundial.

