el detalle completo

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo el Gran Premio de Austria

La fecha del MotoGP se traslada a la lejana Austria donde los protagonistas intentarán quedarse con una victoria clave. Mirá lo que se viene.

El MotoGP de Austria tiene este sábado desde las 5:50 horas de la mañana de la Argentina su clasificación.

El MotoGP de Austria tiene este sábado desde las 5:50 horas de la mañana de la Argentina su clasificación.

Por Sitio Andino Deportes

En el marco del Campeonato Mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Austria en el Autódromo Red Bull Ring, que arrancó este viernes con las prácticas libres y sigue este sábado con la clasificación y la Sprint Race.

Lee además
El Club Deportivo Maipú se presentó en el norte nacional (Foto: Prensa GyT).
Con las manos vacías

El Deportivo Maipú perdió con Gimnasia y Tiro en Salta y se complicó ¿Cómo quedó en la tabla del Reducido?
Rodrigo Isgró va de entrada en Los Pumas en un duelo complicado.
por la victoria

Los Pumas ponen primera ante los All Blacks por el Rugby Championship ¿Juegan los mendocinos?

Horario de la clasificación del Gran Premio de Austria de MotoGP

El MotoGP de Austria tiene este sábado desde las 5:50 horas de la mañana de la Argentina su clasificación.

Cronograma del MotoGP:

Sábado 16 de agosto

  • MotoGP | FP2: 05:10
  • MotoGP | Q1: 05:50 horas
  • MotoGP | Q2: 06:15 horas
  • MotoGP | Sprint (14 vueltas): 10:00 horas

Domingo 17 de agosto

  • MotoGP | Carrera (28 vueltas): 09:00 horas

Dónde ver en vivo el MotoGP

El Gran Premio de República Austria se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto se enfrentó a un infierno europeo: mirá por lo que tuvo que pasar el argentino

Mendoza tiene boxeo del bueno esta noche: mirá las peleas profesionales que habrá en el Polimeni

Godoy Cruz emitió un duro comunicado tras los incidentes de sus hinchas en Brasil

Ida vibrante en Paraguay: River rescató un empate ante Libertad por la Copa Libertadores

El boxeo mendocino apunta alto: Marco García va por el cinturón Latino de la OMB

Videos: otra vez, en Brasil, la policía reprimió a hinchas de Godoy Cruz

Del dominio a la derrota: el Tomba cayó sobre el final ante el Mineiro por la Sudamericana

¡Adiós al fútbol! Un exSelección Argentina anunció su retiro a los 33 años

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto no descansa.
entrenamiento

Franco Colapinto se enfrentó a un infierno europeo: mirá por lo que tuvo que pasar el argentino

Las Más Leídas

En qué cárcel se filmó En el barro, el nuevo éxito de Netflix video
Por si no sabías

En qué cárcel se filmó "En el barro", el nuevo éxito de Netflix

Paso Internacional Los Libertadores
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

El agresor está detenido y será imputado por violencia de género. Creen que quedará preso por sus antecedentes.
pide ayuda

El duro relato de la mujer víctima de violencia de género en Maipú

Te Puede Interesar

Estatales de festejo: Banco Nación comienza a pagar intereses en cuentas sueldo
Beneficio a los salarios

Estatales de festejo: Banco Nación comienza a pagar intereses en cuentas sueldo

Por Marcelo López Álvarez
Donald Trump sobre la reunión con Putin fue muy productiva
Todavía no llegan a un acuerdo

Cumbre en Alaska: Trump y Putin afirman que el diálogo fue "muy productivo"

Por Sitio Andino Mundo
Claudio Machuca sobre el traslado del reactor en Aconcagua Radio: Se llevó todo conforme a lo previsto
Entrevista

Claudio Machuca sobre el traslado del reactor de IMPSA en Aconcagua Radio: "Se llevó todo conforme a lo previsto"

Por Aconcagua Radio