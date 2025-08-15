MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo el Gran Premio de Austria

El MotoGP de Austria tiene este sábado desde las 5:50 horas de la mañana de la Argentina su clasificación.

Se trata de la decimotercera fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.

Horario de la clasificación del Gran Premio de Austria de MotoGP El MotoGP de Austria tiene este sábado desde las 5:50 horas de la mañana de la Argentina su clasificación.

Cronograma del MotoGP:

Sábado 16 de agosto MotoGP | FP2: 05:10

MotoGP | Q1: 05:50 horas

MotoGP | Q2: 06:15 horas

MotoGP | Sprint (14 vueltas): 10:00 horas Domingo 17 de agosto MotoGP | Carrera (28 vueltas): 09:00 horas Dónde ver en vivo el MotoGP El Gran Premio de República Austria se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.