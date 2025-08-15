MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo el Gran Premio de Austria

En el marco del Campeonato Mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Austria en el Autódromo Red Bull Ring, que arrancó este viernes con las prácticas libres y sigue este sábado con la clasificación y la Sprint Race.
La fecha del MotoGP se traslada a la lejana Austria donde los protagonistas intentarán quedarse con una victoria clave. Mirá lo que se viene.
Se trata de la decimotercera fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.
El MotoGP de Austria tiene este sábado desde las 5:50 horas de la mañana de la Argentina su clasificación.
Cronograma del MotoGP:
Sábado 16 de agosto
Domingo 17 de agosto
El Gran Premio de República Austria se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.