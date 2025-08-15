vamos cruzado

El Deportivo Maipú enfrenta a Gimnasia y Tiro en Salta: hora, dónde verlo y la meta del Botellero

El Club Deportivo Maipú se enfrenta a los salteños por una nueva fecha de la Primera Nacional de fútbol. Repasá los detalles del duelo.

El Club Deportivo Maipú la tiene complicada (Foto: Prensa DM).

Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Maipú juega esta noche desde las 22 ante Gimnasia y Tiro en Salta, por una nueva fecha de la Primera Nacional. El equipo mendocino viene de ganarle 1-0 a Tristán Suárez con gol de Marcelo Eggel y buscará sumar para mantenerse firme en zona de Reducido. Transmite TyC Sports y lo seguís en vivo por Sitio Andino.

Un cruce que vale más que tres puntos

Maipú sabe que un triunfo esta noche no solo consolidaría su lugar en el Reducido, sino que también dejaría atrás a un competidor directo. La intensidad mostrada en el segundo tiempo ante Tristán Suárez será la clave para repetir el resultado fuera de casa.

Lo que se viene para el Club Deportivo Maipú

Vale recordar, que el próximo compromiso para el Club Deportivo Maipú será con el citado Los Andes, el domingo 24 de agosto en Mendoza a partir de las 15:30hs.

La síntesis del Club Deportivo Maipú

Los resultados de la Primera Nacional

Las posiciones de la Primera Nacional

