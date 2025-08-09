Maipú quiere seguir en zona de Reducido ante Tristán Suárez: hora y dónde verlo

Busca festejar el Club Deportivo Maipú (Foto: Prensa CDM).

El Club Deportivo Maipú vuelve a escena este sábado y lo hace con la presión a cuestas: necesita sumar de a tres para no perder su lugar en la zona de Reducido de la Primera Nacional de fútbol, cuando reciba en su casa a Tristán Suárez, un rival directo en la tabla. Transmite TyC Sports Play desde las 15.30.

Cómo viene la mano para el Club Deportivo Maipú y su rival Después de una dura derrota ante Patronato en Paraná y un empate 1-1 frente a Güemes en el Sperdutti, el equipo mendocino acumula dos fechas sin victorias. A pesar de eso, mantiene la última plaza del Reducido, pero con poco margen de error.

Tristán Suárez llega con el ánimo en alza, tras vencer 1-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. El Lechero también pelea por meterse en los puestos de clasificación, lo que convierte este choque en un enfrentamiento directo y cargado de tensión.

Lo que se viene para el Club Deportivo Maipú Además, ya tiene la mira puesta en la siguiente fecha: viajará a Salta para enfrentar a Gimnasia y Tiro el viernes a las 22, por lo que buscará llevarse algo de Mendoza.

La síntesis del Club Deportivo Maipú Embed Los resultados de la Primera Nacional Embed Las posiciones de la Primera Nacional Embed