Maipú quiere seguir en zona de Reducido ante Tristán Suárez: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú vuelve a escena este sábado y lo hace con la presión a cuestas: necesita sumar de a tres para no perder su lugar en la zona de Reducido de la Primera Nacional de fútbol, cuando reciba en su casa a Tristán Suárez, un rival directo en la tabla. Transmite TyC Sports Play desde las 15.30.
Cómo viene la mano para el Club Deportivo Maipú y su rival
Después de una dura derrota ante Patronato en Paraná y un empate 1-1 frente a Güemes en el Sperdutti, el equipo mendocino acumula dos fechas sin victorias. A pesar de eso, mantiene la última plaza del Reducido, pero con poco margen de error.
Tristán Suárez llega con el ánimo en alza, tras vencer 1-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. El Lechero también pelea por meterse en los puestos de clasificación, lo que convierte este choque en un enfrentamiento directo y cargado de tensión.
Lo que se viene para el Club Deportivo Maipú
Además, ya tiene la mira puesta en la siguiente fecha: viajará a Salta para enfrentar a Gimnasia y Tiro el viernes a las 22, por lo que buscará llevarse algo de Mendoza.