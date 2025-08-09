vamos cruzado

Maipú quiere seguir en zona de Reducido ante Tristán Suárez: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú se presenta por una nueva fecha de la Primera Nacional de fútbol ante el Lechero. Mirá los detalles del duelo.

Busca festejar el Club Deportivo Maipú (Foto: Prensa CDM).

Busca festejar el Club Deportivo Maipú (Foto: Prensa CDM).

Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Maipú vuelve a escena este sábado y lo hace con la presión a cuestas: necesita sumar de a tres para no perder su lugar en la zona de Reducido de la Primera Nacional de fútbol, cuando reciba en su casa a Tristán Suárez, un rival directo en la tabla. Transmite TyC Sports Play desde las 15.30.

Cómo viene la mano para el Club Deportivo Maipú y su rival

Después de una dura derrota ante Patronato en Paraná y un empate 1-1 frente a Güemes en el Sperdutti, el equipo mendocino acumula dos fechas sin victorias. A pesar de eso, mantiene la última plaza del Reducido, pero con poco margen de error.

Lee además
Beatriz Carrique, referente del maxi básquet femenino, celebra el triunfo nacional con el equipo +65 y reivindica el rol de la mujer en el deporte.  
polideportivo

Beatriz Carrique: la mujer que convirtió al básquet en una bandera de lucha
¡Vamos los pibes! Mendoza se consagró campeón del Torneo Argentino
Para la historia

¡Vamos los pibes! Mendoza se consagró campeón del Torneo Argentino de futsal

Tristán Suárez llega con el ánimo en alza, tras vencer 1-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. El Lechero también pelea por meterse en los puestos de clasificación, lo que convierte este choque en un enfrentamiento directo y cargado de tensión.

Lo que se viene para el Club Deportivo Maipú

Además, ya tiene la mira puesta en la siguiente fecha: viajará a Salta para enfrentar a Gimnasia y Tiro el viernes a las 22, por lo que buscará llevarse algo de Mendoza.

La síntesis del Club Deportivo Maipú

Embed

Los resultados de la Primera Nacional

Embed

Las posiciones de la Primera Nacional

Embed

Temas
Seguí leyendo

Gutiérrez se juega la vida ante Sol de Mayo por el Torneo Federal A ¿Cómo zafa del descenso?

Estos son los integrantes del nuevo cuerpo técnico de Godoy Cruz

Esteban Solari se fue de Godoy Cruz a días del cruce por Copa: quién suena para reemplazarlo

El duro análisis de Flavio Briatore que salpica directamente sobre Franco Colapinto: ¿Qué dijo?

Boca y Russo pasaron la escoba: este jugador se hartó y fue desvinculado de la institución

¡Nada de copado! No fue la noche de la Lepra que jugó mal y perdió ante un efectivo Estudiantes

Malargüe, capital del Newcom: se prepara para recibir el Torneo Nacional

En una actuación gris, Godoy Cruz perdió con Gimnasia y alargó su racha sin triunfos

LO QUE SE LEE AHORA
¡Vamos los pibes! Mendoza se consagró campeón del Torneo Argentino
Para la historia

¡Vamos los pibes! Mendoza se consagró campeón del Torneo Argentino de futsal

Las Más Leídas

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras
Plan Integral contra el Abigeato

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras

Autoridades de la DGE debaten el futuro de la educación Secundaria. 
Reforma educativa

La educación Secundaria que se viene en Mendoza: los puntos clave de la reforma, en debate

De la Vendimia a la política: quién es la reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025
SALTO

De la Vendimia a la política: quién es la ex reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025

La falta de nieve obliga a Los Puquios a cerrar su temporada de manera anticipada.
Balance

"Hasta aquí llegamos": la falta de nieve obliga a Los Puquios a anticipar el cierre de la temporada

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación
Preocupante

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación

Te Puede Interesar

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza
Memoria activa

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza

Por Carla Canizzaro
La importancia del sistema Pehuenche para Mendoza y la región: qué dicen las autoridades video
De interés

Los pasos Pehuenche y Las Leñas, en la agenda nacional: los detalles de una reunión clave en Buenos Aires

Por Sitio Andino Política
Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos
Siniestro fatal

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos

Por Sitio Andino Policiales