El Deportivo Maipú visita a Atlanta por la Primera Nacional: hora, TV y formaciones

El Club Deportivo Maipú afronta un duro desafío ante Atlante este lunes.

El Club Deportivo Maipú visitará este lunes a Atlanta en el marco de la quinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional , con el objetivo de volver al triunfo y seguir prendido en la pelea del campeonato.

El encuentro se disputará en el estadio Don León Kolbovski desde las 21 horas , contará con el arbitraje de Felipe Viola y podrá seguirse a través de la plataforma LPF Play .

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El equipo dirigido por Alexis Matteo disputará su cuarto partido en el torneo , ya que tuvo fecha libre en una de las jornadas iniciales.

#PrimeraNacional | Zona B | Fecha 5 Los elegidos por Alexis Matteo para enfrentar a Atlanta. #SomosMaipú pic.twitter.com/fXWAwc44t7

El Cruzado debutó con una derrota ante Agropecuario (2-1) como visitante, luego logró un importante triunfo frente a Atlético de Rafaela (2-1) y en su última presentación empató 2-2 con San Martín de Tucumán en condición de visitante.

Con estos resultados, Maipú suma 4 puntos y se ubica octavo en la Zona B.

La actualidad de Atlanta

Por su parte, Atlanta llega a este encuentro tras empatar 0-0 ante Patronato en su última presentación.

El conjunto bohemio acumula 4 puntos, producto de una victoria frente a Quilmes (1-0), un empate y una derrota ante Colegiales (1-0).

El último antecedente entre ambos

La última vez que Deportivo Maipú y Atlanta se enfrentaron fue el 4 de octubre del año pasado, cuando el Cruzado logró una contundente victoria 3-0 como visitante.

En aquel encuentro marcaron Pío Bonacci, Juan Cruz Arno y Franco Saccone, triunfo que le permitió al equipo mendocino clasificarse al Reducido y obtener un boleto para la Copa Argentina 2026, torneo en el que posteriormente fue eliminado por Deportivo Riestra.

En el historial general se enfrentaron 9 veces, con 6 victorias para Deportivo Maipú, 2 empates y un triunfo de Atlanta.

El primer cruce oficial entre ambos se disputó el 8 de septiembre de 1990, por el antiguo Nacional B, con triunfo del Cruzado 1-0 gracias a un gol de Daniel Gauto.

Preguntas clave sobre el partido

A qué hora juegan Atlanta vs Deportivo Maipú

El partido se jugará este lunes a las 21 horas.

Dónde se juega el partido

El encuentro se disputará en el estadio Don León Kolbovski, cancha de Atlanta.

Dónde ver Atlanta vs Deportivo Maipú

El partido podrá seguirse por LPF Play.

Cómo está el historial entre ambos equipos

Jugaron 9 partidos, con 6 triunfos de Maipú, 2 empates y 1 victoria de Atlanta.