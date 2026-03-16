El Deportivo Maipú visita a Atlanta por la Primera Nacional: hora, TV y formaciones

El Club Deportivo Maipú visitará este lunes a Atlanta en el marco de la quinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional, con el objetivo de volver al triunfo y seguir prendido en la pelea del campeonato.
El Club Deportivo Maipú choca contra el Bohemio por una nueva de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.
El Club Deportivo Maipú visitará este lunes a Atlanta en el marco de la quinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional, con el objetivo de volver al triunfo y seguir prendido en la pelea del campeonato.
El encuentro se disputará en el estadio Don León Kolbovski desde las 21 horas, contará con el arbitraje de Felipe Viola y podrá seguirse a través de la plataforma LPF Play.
El equipo dirigido por Alexis Matteo disputará su cuarto partido en el torneo, ya que tuvo fecha libre en una de las jornadas iniciales.
El Cruzado debutó con una derrota ante Agropecuario (2-1) como visitante, luego logró un importante triunfo frente a Atlético de Rafaela (2-1) y en su última presentación empató 2-2 con San Martín de Tucumán en condición de visitante.
Con estos resultados, Maipú suma 4 puntos y se ubica octavo en la Zona B.
Por su parte, Atlanta llega a este encuentro tras empatar 0-0 ante Patronato en su última presentación.
El conjunto bohemio acumula 4 puntos, producto de una victoria frente a Quilmes (1-0), un empate y una derrota ante Colegiales (1-0).
La última vez que Deportivo Maipú y Atlanta se enfrentaron fue el 4 de octubre del año pasado, cuando el Cruzado logró una contundente victoria 3-0 como visitante.
En aquel encuentro marcaron Pío Bonacci, Juan Cruz Arno y Franco Saccone, triunfo que le permitió al equipo mendocino clasificarse al Reducido y obtener un boleto para la Copa Argentina 2026, torneo en el que posteriormente fue eliminado por Deportivo Riestra.
En el historial general se enfrentaron 9 veces, con 6 victorias para Deportivo Maipú, 2 empates y un triunfo de Atlanta.
El primer cruce oficial entre ambos se disputó el 8 de septiembre de 1990, por el antiguo Nacional B, con triunfo del Cruzado 1-0 gracias a un gol de Daniel Gauto.
El partido se jugará este lunes a las 21 horas.
El encuentro se disputará en el estadio Don León Kolbovski, cancha de Atlanta.
El partido podrá seguirse por LPF Play.
Jugaron 9 partidos, con 6 triunfos de Maipú, 2 empates y 1 victoria de Atlanta.