Los Pumas ponen primera ante los All Blacks por el Rugby Championship ¿Juegan los mendocinos?

El
The Rugby Championship 2025, que será la última edición del torneo, comienza este sábado con un cruce histórico para . La selección argentina enfrentará nada menos que a los Los Pumas All Blacks de Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 18:10 hs. Juegan los mendocinos Rodrigo Isgró (titular) y Juan Martín González (suplente).
Dirigidos por
Felipe Contepomi, Aunque el historial es ampliamente favorable a los oceánicos, Argentina ya sorprendió con triunfos en los argentinos llegan con la ilusión de lograr su primera victoria ante Nueva Zelanda en suelo propio. 2020, 2022 y 2024, todos conseguidos en condición de visitante.
El inicio del torneo y el futuro del The Rugby Championship
El partido de
Los Pumas no será el único en la jornada inaugural. Más temprano, a las 12:10 hs en Johannesburgo, Sudáfrica se medirá ante Australia en el Ellis Park Stadium.
La edición 2025 será la
última del Rugby Championship. Desde 2026, Nueva Zelanda y Sudáfrica harán giras conjuntas, lo que deja a Los Pumas sin una competencia oficial anual. Juegan Rodrigo Isgró y Juan Martín González
El historial argentino en el Rugby Championship
2012: 4°
2013: 4°
2014: 4°
2015: 3°
2016: 4°
2017: 4°
2018: 4°
2019: 4°
2020: 2°
2021: 4°
2022: 4°
2023: 3°
2024: 3°
Con estos antecedentes,
Los Pumas buscarán despedirse del torneo con una actuación histórica frente al público argentino.