Los Pumas ponen primera ante los All Blacks por el Rugby Championship ¿Juegan los mendocinos?

Rodrigo Isgró va de entrada en Los Pumas en un duelo complicado.

El The Rugby Championship 2025 , que será la última edición del torneo , comienza este sábado con un cruce histórico para Los Pumas . La selección argentina enfrentará nada menos que a los All Blacks de Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba , desde las 18:10 hs . Juegan los mendocinos Rodrigo Isgró (titular) y Juan Martín González (suplente).

Dirigidos por Felipe Contepomi , los argentinos llegan con la ilusión de lograr su primera victoria ante Nueva Zelanda en suelo propio . Aunque el historial es ampliamente favorable a los oceánicos, Argentina ya sorprendió con triunfos en 2020, 2022 y 2024 , todos conseguidos en condición de visitante.

El partido de Los Pumas no será el único en la jornada inaugural. Más temprano, a las 12:10 hs en Johannesburgo , Sudáfrica se medirá ante Australia en el Ellis Park Stadium .

Australia , en cambio, vive una crisis: fue eliminado en fase de grupos del Mundial 2023 y finalizó último en las ediciones 2023 y 2024 del certamen.

Los Springboks atraviesan el mejor momento de su historia: bicampeones mundiales (2019 y 2023) y campeones del Rugby Championship 2024 .

La edición 2025 será la última del Rugby Championship. Desde 2026, Nueva Zelanda y Sudáfrica harán giras conjuntas, lo que deja a Los Pumas sin una competencia oficial anual.

Juegan Rodrigo Isgró y Juan Martín González

¡Los 23 para enfrentar a los All Blacks en Córdoba!



¡Hacenos llegar tu mensaje de aliento! #SomosLosPumas

El historial argentino en el Rugby Championship

2012: 4°

2013: 4°

2014: 4°

2015: 3°

2016: 4°

2017: 4°

2018: 4°

2019: 4°

2020: 2°

2021: 4°

2022: 4°

2023: 3°

2024: 3°

Con estos antecedentes, Los Pumas buscarán despedirse del torneo con una actuación histórica frente al público argentino.