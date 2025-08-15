por la victoria

Los Pumas ponen primera ante los All Blacks por el Rugby Championship ¿Juegan los mendocinos?

La Selección de rugby de Argentina se presenta en Córdoba ante Nueva Zelanda por la primera fecha del The Rugby Championship. Entrá .y mirá las novedades.

Rodrigo Isgró va de entrada en Los Pumas en un duelo complicado.

Rodrigo Isgró va de entrada en Los Pumas en un duelo complicado.

Los Pumas reciben a Nueva Zelanda en Córdoba tras perder dos puestos en el ranking.
Por qué Los Pumas se juegan la final de su vida ante los All Blacks
El Club Deportivo Maipú se presentó en el norte nacional (Foto: Prensa GyT).
El Deportivo Maipú perdió con Gimnasia y Tiro en Salta y se complicó ¿Cómo quedó en la tabla del Reducido?

El inicio del torneo y el futuro del The Rugby Championship

El partido de Los Pumas no será el único en la jornada inaugural. Más temprano, a las 12:10 hs en Johannesburgo, Sudáfrica se medirá ante Australia en el Ellis Park Stadium.

  • Los Springboks atraviesan el mejor momento de su historia: bicampeones mundiales (2019 y 2023) y campeones del Rugby Championship 2024.

  • Australia, en cambio, vive una crisis: fue eliminado en fase de grupos del Mundial 2023 y finalizó último en las ediciones 2023 y 2024 del certamen.

La edición 2025 será la última del Rugby Championship. Desde 2026, Nueva Zelanda y Sudáfrica harán giras conjuntas, lo que deja a Los Pumas sin una competencia oficial anual.

Juegan Rodrigo Isgró y Juan Martín González

El historial argentino en el Rugby Championship

  • 2012: 4°

  • 2013: 4°

  • 2014: 4°

  • 2015: 3°

  • 2016: 4°

  • 2017: 4°

  • 2018: 4°

  • 2019: 4°

  • 2020: 2°

  • 2021: 4°

  • 2022: 4°

  • 2023: 3°

  • 2024: 3°

Con estos antecedentes, Los Pumas buscarán despedirse del torneo con una actuación histórica frente al público argentino.

Franco Colapinto no descansa.
Franco Colapinto se enfrentó a un infierno europeo: mirá por lo que tuvo que pasar el argentino

En qué cárcel se filmó En el barro, el nuevo éxito de Netflix video
En qué cárcel se filmó "En el barro", el nuevo éxito de Netflix

Paso Internacional Los Libertadores
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

El agresor está detenido y será imputado por violencia de género. Creen que quedará preso por sus antecedentes.
El duro relato de la mujer víctima de violencia de género en Maipú

