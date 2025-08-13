tienen que ganar

Por qué Los Pumas se juegan la final de su vida ante los All Blacks

Los Pumas debutan ante Nueva Zelanda en Córdoba por el The Rugby Championship. Mirá qué necesitan para escalar en el ranking y soñar con el Mundial 2027.

Los Pumas reciben a Nueva Zelanda en Córdoba tras perder dos puestos en el ranking.

Por Sitio Andino Deportes

Los Pumas darán inicio a una nueva edición del Rugby Championship ante Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y el encuentro podrá impactar directamente en el ranking de World Rugby, de cara al sorteo de grupos para el Mundial 2027.

El encuentro, que se disputará este sábado a partir de las 18:10, será un factor determinante, ya que, para la próxima Copa del Mundo, los seis mejores del ranking llegarán como cabeza de serie. Por eso, el objetivo argentino será recuperar terreno y posicionarse entre ellos.

Qué necesita Argentina para escalar en el ranking

Actualmente, la selección dirigida por Felipe Contepomi ocupa el séptimo lugar con 82.05 puntos, detrás de Australia (82.08). Si Los Pumas vencen a los All Blacks y los Wallabies pierden frente a Sudáfrica, Argentina escalará al sexto puesto.

Una victoria sin punto bonus sumará 1.70 unidades al ranking, mientras que con punto bonus la ganancia será de 2.55. En caso de derrota, el retroceso sería de 0.30 con bonus defensivo o de 0.45 sin bonus.

El rival, por su parte, podría recuperar el primer puesto si gana y los Springboks caen o empatan ante Australia.

El calendario del Rugby Championship 2025 para Los Pumas

El desafío inicial será ante un rival histórico, con el que se cruzarán también en la segunda fecha: el sábado 23 de agosto en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield.

Luego, el camino continuará con dos compromisos de visitante frente a Australia (6 y 13 de septiembre) y culminará ante Sudáfrica el 27 de septiembre en Londres, ya que, aunque la selección tenga que hacer de local, eligió Inglaterra para su encuentro, y el 10 de octubre en condición de visitante.

Contepomi apuesta a que el equipo recupere confianza tras las últimas caídas frente a Inglaterra, que significaron perder dos posiciones en el ranking. El técnico sabe que, más allá de lo que implica enfrentar a los All Blacks, cada punto y cada bonus pueden ser decisivos para encarar el sorteo mundialista desde una posición ventajosa.

Los Pumas con mendocinos

El The Rugby Championship 2025 está a la vuelta de la esquina y Los Pumas ya tienen definidos los nombres que afrontarán sus dos primeros compromisos ante nada menos que los All Blacks. Rodrigo Isgró y Juan Martín González darán el presente una vez más. Leé la nota completa en Sitio Andino.

