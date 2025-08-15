Mendoza tiene boxeo del bueno esta noche: mirá las peleas profesionales que habrá en el Polimeni

Alfonso quiere imponer su boxeo.

La velada, organizada por Pandolfino Box y fiscalizada por la Federación Mendocina de Box, contará con televisión internacional por Fox Sports y el respaldo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza.

Brisa Alfonzo va por la revancha y la proyección nacional en el boxeo Con un récord de 6-1-1 (1 KO), la mendocina tercera en el ranking pluma FAB y aspirante a la corona superpluma, enfrentará nuevamente a Laura Carabajal (4-3-1), con quien empató en julio de 2024 en Salta. Alfonzo llega de vencer por fallo unánime a Dalma Alanís y sueña con ser campeona argentina.

El regreso al boxeo del “Titán” Carrasco Juan Carrasco disputará la pelea coestelar ante Rodrigo Gustavo Roldán en la división superligero, a ocho asaltos. Será su regreso tras caer por KO ante el ruso Zaur Abdullaev en octubre pasado. El púgil mendocino asegura estar en óptimas condiciones y con la ambición de mantenerse activo para cumplir su meta de ser campeón mundial.

La cartelera se completa con los combates de Joel Arena vs. Rodrigo Roldán, Damián Castro vs. Juan Daniel Quispe y David Monti vs. Carlos Quiroga, todos a cuatro asaltos en distintas categorías.