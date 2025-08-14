el millonario de visitante

River Plate juega en Paraguay por la Libertadores: hora y dónde verlo

River visita a Libertad por la ida de octavos de la Copa Conmebol Libertadores. Entrá a la nota y repasá todos los detalles del duelo.

River busca un buen resultado.

El conjunto argentino llega a esta fase con altibajos en su rendimiento, pero como favorito tras una sólida primera fase de grupos. De avanzar, enfrentará al ganador de la llave entre Palmeiras y Universitario.

A qué hora juega el club Atlético River Plate vs Libertad por la Copa Libertadores 2025.
Para tener en cuenta

A qué hora juega River vs Libertad por la Copa Libertadores 2025
Marcelo Gallardo analizó con dureza el 0-0 ante Independiente y admitió que River deberá mejorar mucho para afrontar el duelo clave de Copa Libertadores.
igualdad en cero

Marcelo Gallardo dejó un mensaje inquietante tras el empate con Independiente ¿Qué dijo el Muñeco?

Probables formaciones de Libertad vs River

  • Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

  • River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver en vivo el partido de River

El encuentro será transmitido en Argentina por Fox Sports y Disney+. También se podrá seguir online mediante Flow, Directv Go y Telecentro Play, para no perderse ningún detalle de este cruce clave de la Copa Libertadores.

La síntesis de River

Embed

Los resultados de la Copa Conmebol Libertadores

Embed

