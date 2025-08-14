River Plate juega en Paraguay por la Libertadores: hora y dónde verlo

River busca un buen resultado.

El conjunto argentino llega a esta fase con altibajos en su rendimiento, pero como favorito tras una sólida primera fase de grupos. De avanzar, enfrentará al ganador de la llave entre Palmeiras y Universitario.

Probables formaciones de Libertad vs River Libertad : Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver en vivo el partido de River El encuentro será transmitido en Argentina por Fox Sports y Disney+. También se podrá seguir online mediante Flow, Directv Go y Telecentro Play, para no perderse ningún detalle de este cruce clave de la Copa Libertadores.

La síntesis de River Embed Los resultados de la Copa Conmebol Libertadores Embed