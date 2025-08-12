A qué hora juega River vs Libertad por la Copa Libertadores 2025

A qué hora juega el club Atlético River Plate vs Libertad por la Copa Libertadores 2025.

El enfrentamiento en la capital paraguaya será determinante para el desenlace de la eliminatoria, ya que la escuadra que logre un marcador favorable quedará muy bien posicionada para asegurarse un lugar entre los ocho conjuntos más destacados de Sudamérica.

La posible formación de River vs. Libertad Para la ida de los octavos de final, River formaría con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz o Ulises Giménez, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Matías Galarza Fonda o Juanfer Quintero, Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo El enfrentamiento entre Libertad y River está programado para el jueves 14 de agosto

El inicio será a las 21:30 en Argentina y Uruguay, 20:30 en Chile y 19:30 en Colombia, Perú y Ecuador.

La transmisión en directo estará disponible exclusivamente para Sudamérica a través de Disney+ y en televisión podrá verse por Fox Sports.

Miedo en River: el recuerdo de un árbitro que ya lo perjudicó en la Libertadores Después de seis años, el Club Atlético River Plate volverá a ser dirigido por el árbitro brasileño Wilton Sampaio en la Copa Libertadores. Su última vez con el Millonario fue en el polémico Superclásico de 2019 ante Boca. Ahora, estará a cargo del primer duelo de octavos de final contra Libertad en Paraguay.