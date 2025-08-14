Pero no lejos de la cancha

¡Adiós al fútbol! Erik Lamela se retira a los 33 años y tiene un nuevo destino en España

El ex de River Plate y de la Albiceleste sorprendió a todos al anunciar su retiro del fútbol, tras rescindir su contrato con el AEK Atenas de Grecia.

¡Adiós al fútbol! Erik Lamela se retira a los 33 años y tiene un nuevo destino en España

¡Adiós al fútbol! Erik Lamela se retira a los 33 años y tiene un nuevo destino en España

Por Sitio Andino Deportes

A sus 33 años, Erik Lamela sorprendió al anunciar su retiro del fútbol profesional tras una última temporada en el AEK Atenas de Grecia. Conocido por sus inicios en River Plate durante la B Nacional, y su paso por equipos europeos como Roma, Tottenham y Sevilla, Lamela pone fin a una carrera marcada por goles, asistencias y logros destacados.

Lamela anunció su retiro oficial del fútbol: qué hará en España

Lamela debutó profesionalmente en el Millonario en la temporada 2008/09, consolidándose a partir de 2010/11, año en que el River descendió a la B Nacional. Tras el descenso, fue transferido a la Roma de Italia, donde disputó 67 partidos, anotó 21 goles y repartió 13 asistencias en dos temporadas.

Su siguiente etapa fue en el Tottenham de Inglaterra, club en el que jugó ocho temporadas. Aunque logró ganarse un lugar en el 11 titular cuando estaba en condiciones físicas óptimas, las lesiones marcaron varias ausencias importantes, especialmente en las temporadas 2013/14 y 2016/17, donde solo disputó 17 y 14 partidos, respectivamente.

erik lamela (1)
El agradecimiento de Lamela al club griego.

El agradecimiento de Lamela al club griego.

Antes de llegar al AEK Atenas, Lamela pasó tres años en el Sevilla de España, donde conquistó su único título como profesional en la UEFA Europa League 2022/23. Además, fue galardonado con el Premio Puskas 2021 por su espectacular gol de rabona ante el Arsenal de Inglaterra.

Su futuro apunta al Sevilla de España, donde se integraría al cuerpo técnico de Matías Almeyda, recientemente nombrado entrenador del equipo, dando inicio a una nueva etapa en su carrera lejos de las canchas.

Fuente: NA.

