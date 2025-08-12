Franco Colapinto recibió un importante reconocimiento de la F1 y comparte lugar con Fangio

Por Sitio Andino Deportes







Aunque no logró destacarse plenamente en el equipo Alpine, Franco Colapinto dejó una huella positiva en la representación del automovilismo argentino en la Fórmula 1, impulsado por el respaldo de sus fanáticos. Bajo este contexto, la máxima categoría lo reconoció como uno de los argentinos con más vueltas completadas en su historia.

Colapinto y los números que lo colocan en la historia Con nueve Grandes Premios disputados, el pilarense se convirtió en uno de los corredores nacionales más experimentados en vueltas completadas en la F1. El dato fue difundido por las redes oficiales de la competencia, acompañado de un mensaje: “Suma experiencia. Tras el GP de Hungría, Colapinto ya está entre los cinco pilotos argentinos con más vueltas en la F1”.

franco colapinto (1) Los apoyos a Franco Colapinto en Instagram no se hicieron esperar. De acuerdo con la tabla histórica, Colapinto ocupa el quinto puesto con 853 vueltas. Para llegar a lo más alto, deberá superar las marcas de otros destacados corredores argentinos que hicieron historia en la Fórmula 1.

Ranking histórico de vueltas completadas por pilotos argentinos en la F1: Carlos Reutemann: 6.986 Juan Manuel Fangio: 3.022 José Froilán González: 1.296 Gastón Mazzacane: 1.057 Franco Colapinto: 853 Roberto Mieres: 790 Esteban Tuero: 613 Carlos Menditeguy:517 Onofre Marimón: 428

Próxima cita: GP de los Países Bajos El próximo Gran Premio de Fórmula 1 se correrá en los Países Bajos el domingo 31 de agosto de 2025 y se podrá ver en Argentina a través de Disney+. Horarios del GP de Países Bajos (hora de Argentina): Viernes 29 de agosto Práctica 1: 07:30

07:30 Práctica 2: 11:00 Sábado 30 de agosto Práctica 3: 06:30

06:30 Clasificación: 10:00 Domingo 31 de agosto Carrera: 10:00 Fuente: TN.