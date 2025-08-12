Hizo historia

Franco Colapinto recibió un importante reconocimiento de la F1 y comparte lugar con Fangio

La máxima categoría del automovilismo mundial incluyó al pilarense entre los cinco corredores más destacados de la historia argentina.

Franco Colapinto recibió un importante reconocimiento de la F1 y comparte lugar con Fangio

Franco Colapinto recibió un importante reconocimiento de la F1 y comparte lugar con Fangio

Por Sitio Andino Deportes

Aunque no logró destacarse plenamente en el equipo Alpine, Franco Colapinto dejó una huella positiva en la representación del automovilismo argentino en la Fórmula 1, impulsado por el respaldo de sus fanáticos. Bajo este contexto, la máxima categoría lo reconoció como uno de los argentinos con más vueltas completadas en su historia.

Colapinto y los números que lo colocan en la historia

Con nueve Grandes Premios disputados, el pilarense se convirtió en uno de los corredores nacionales más experimentados en vueltas completadas en la F1. El dato fue difundido por las redes oficiales de la competencia, acompañado de un mensaje: “Suma experiencia. Tras el GP de Hungría, Colapinto ya está entre los cinco pilotos argentinos con más vueltas en la F1”.

Lee además
El duro análisis de Flavio Briatore que salpica directamente sobre Franco Colapinto: ¿Qué dijo?
Actualidad mala

El duro análisis de Flavio Briatore que salpica directamente sobre Franco Colapinto: ¿Qué dijo?
Franco Colapinto sufrió un fuerte impacto en la curva 11 durante una prueba con Alpine, pero se encuentra fuera de peligro.  
a seguir luchando

Colapinto chocó en Hungría: mirá la fuerte decisión que tomó Alpine y cómo está su salud
franco colapinto (1)
Los apoyos a Franco Colapinto en Instagram no se hicieron esperar.

Los apoyos a Franco Colapinto en Instagram no se hicieron esperar.

De acuerdo con la tabla histórica, Colapinto ocupa el quinto puesto con 853 vueltas. Para llegar a lo más alto, deberá superar las marcas de otros destacados corredores argentinos que hicieron historia en la Fórmula 1.

Ranking histórico de vueltas completadas por pilotos argentinos en la F1:

  1. Carlos Reutemann: 6.986
  2. Juan Manuel Fangio: 3.022
  3. José Froilán González: 1.296
  4. Gastón Mazzacane: 1.057
  5. Franco Colapinto: 853
  6. Roberto Mieres: 790
  7. Esteban Tuero: 613
  8. Carlos Menditeguy:517
  9. Onofre Marimón: 428

Próxima cita: GP de los Países Bajos

El próximo Gran Premio de Fórmula 1 se correrá en los Países Bajos el domingo 31 de agosto de 2025 y se podrá ver en Argentina a través de Disney+.

Horarios del GP de Países Bajos (hora de Argentina):

Viernes 29 de agosto

  • Práctica 1: 07:30
  • Práctica 2: 11:00

Sábado 30 de agosto

  • Práctica 3: 06:30
  • Clasificación: 10:00

Domingo 31 de agosto

  • Carrera: 10:00

Fuente: TN.

Temas
Seguí leyendo

Terror en Hungría: Colapinto chocó a 250 km/h y Alpine rompió el silencio

¿Por qué Alpine falló con Colapinto? Investigan el insólito problema en Hungría

Franco Colapinto salió a poner el pecho: las frases que movieron el avispero en Alpine

¿Franco Colapinto recibe el apoyo que merece? La fuerte crítica que dejó dudas

Un Franco Colapinto a lo Rambo luego de un flojo GP de Hungría ¿A quién bardeó?

Franco Colapinto no pudo ni con el auto ni con su equipo: esto pasó en Hungría

El pit stop que arruinó la carrera de Franco Colapinto ¿Error que cuesta caro?

Desde qué puesto largará Franco Colapinto en el GP de Hungría: así le fue en la clasificación

LO QUE SE LEE AHORA
A qué hora juega el club Atlético River Plate vs Libertad por la Copa Libertadores 2025.
Para tener en cuenta

A qué hora juega River vs Libertad por la Copa Libertadores 2025

Las Más Leídas

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa
ECONOMÍA FAMILIAR

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza

Encontraron pruebas de abuso sexual infantil que involucra a un docente de General Alvear
Escalofriante hallazgo

Encontraron pruebas de abuso sexual infantil que involucra a un docente de General Alvear

Te Puede Interesar

El Gobierno activa plataforma para la privatización de empresas estatales
Ajuste del Estado

El Gobierno activa plataforma para la privatización de empresas estatales

Por Marcelo López Álvarez
Alfredo Cornejo habló del armado de las listas para las próximas elecciones.  video
Elecciones 2025

Video: para Cornejo, la alianza del PRO y Difonso es una "bolsa de gatos"

Por Sitio Andino Política
Pago de alimentos con tarjeta de crédito: ¿Qué sucede en Mendoza? video
Endeudamiento

Pago de alimentos con tarjeta de crédito: ¿Qué sucede en Mendoza?

Por Sitio Andino Economía