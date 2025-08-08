Actualidad mala

El duro análisis de Flavio Briatore que salpica directamente sobre Franco Colapinto: ¿Qué dijo?

Flavio Briatore lanzó un duro análisis sobre el desempeño de Alpine F1 Team y sus palabras salpicaron sobre Franco Colapinto ¿Qué dijo? Aquí los detalles.

El duro análisis de Flavio Briatore que salpica directamente sobre Franco Colapinto: ¿Qué dijo?

El duro análisis de Flavio Briatore que salpica directamente sobre Franco Colapinto: ¿Qué dijo?

Por Sitio Andino Deportes

Recientemente, Flavio Briatore, jefe de Alpine F1 Team, dio su opinión sobre los malos resultados obtenidos por su equipo en las últimas carreras. Su duro análisis salpicó directamente a Franco Colapinto. ¿Qué dijo exactamente? Te lo contamos en esta nota.

Flavio Briatore y Franco Colapinto
Flavio Briatore y su duro análisis sobre la actualidad de Alpine

Flavio Briatore y su duro análisis sobre la actualidad de Alpine

El duro análisis de Flavio Briatore que salpica directamente sobre Franco Colapinto: ¿Qué dijo?

En su cuenta de Instagram, Flavio Briatore, también asesor ejecutivo de Alpine, compartió un mensaje sobre la situación actual de su equipo: "Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones de verano. Ahora nos encontramos en una fase crítica de nuestro trabajo para el año que viene y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto", comenzó diciendo.

Lee además
Boca y Russo pasaron la escoba: este jugador hartó y fue desvinculado de la institución
Chau, chau, adiós

Boca y Russo pasaron la escoba: este jugador hartó y fue desvinculado de la institución
La Lepra hizo mal los deberes (Foto: Prensa EDLP):
no pudo

¡Nada de copado! No fue la noche de la Lepra que jugó mal y perdió ante un efectivo Estudiantes

Luego, lanzó una frase que dejó entrever su implicancia con Franco Colapinto: "Espero que todos vuelvan del parón veraniego con mucha determinación y espíritu de lucha.".

Mirando hacia el futuro, Alpine afronta un calendario complicado, sin mejoras inmediatas previstas para su monoplaza, pero con la vista puesta en el desarrollo para 2026. La Fórmula 1, tras el receso, retomará la actividad en Zandvoort a finales de agosto, donde se llevará a cabo el Gran Premio de Países Bajos y comenzará la recta final de la temporada.

Temas
Seguí leyendo

Malargüe, capital del Newcom: se prepara para recibir el Torneo Nacional

En una actuación gris, Godoy Cruz perdió con Gimnasia y alargó su racha sin triunfos

El Balón de Oro tiene a dos argentinos en carrera: conocé quiénes son

En busca de nuevos talentos, los jóvenes menores de 18 años a seguir en Chile

Le pasó a Lionel Scaloni y le dolió a todo un país: mirá la noticia que no le gustó a nadie

El Dibu Martínez juega una final en Francia ¿Les vuelve a ganar?

El Futsal de Mendoza se metió en la semi del Nacional: cuándo juega y contra quién

¿Inter Miami juega mejor sin Messi? Rodrigo De Paul brilló y metió su primer gol

LO QUE SE LEE AHORA
Boca y Russo pasaron la escoba: este jugador hartó y fue desvinculado de la institución
Chau, chau, adiós

Boca y Russo pasaron la escoba: este jugador hartó y fue desvinculado de la institución

Las Más Leídas

Murió un recluso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría
Tenía 22 años

Murió un preso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Fernando Roldán contó su historia de vida a Noticiero Andino. video
General Alvear

Historia de vida: Fernando durmió entre nylon, fue amenazado y esclavizado y lo pudo contar

El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó también la propuesta gráfica
Elecciones 2025

Estos son los frentes políticos que competirán en las elecciones de octubre en Mendoza

Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz. 
choque y vuelco

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

Mondino destrozó a Javier Milei en una entrevista internacional
Videos

Reapareció Diana Mondino con durísimas frases contra Milei por $Libra y sus perros

Te Puede Interesar

Julieta Silva saliendo de la audiencia realizada hoy en San Rafael.
Audiencia

Importante decisión de la justicia de San Rafael con respecto a Julieta Silva

Por Sitio Andino Policiales
Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza.
fin del misterio

Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza

Por Cecilia Zabala
La ampliación de las plazas de Residencias Médicas fue publicada en el Boletín Oficial.
Salud

Mendoza amplía los cupos para las Residencias Médicas tras un importante aumento de aspirantes

Por Natalia Mantineo