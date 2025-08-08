El duro análisis de Flavio Briatore que salpica directamente sobre Franco Colapinto: ¿Qué dijo?

Flavio Briatore y Franco Colapinto Flavio Briatore y su duro análisis sobre la actualidad de Alpine El duro análisis de Flavio Briatore que salpica directamente sobre Franco Colapinto: ¿Qué dijo? En su cuenta de Instagram, Flavio Briatore, también asesor ejecutivo de Alpine, compartió un mensaje sobre la situación actual de su equipo: "Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones de verano. Ahora nos encontramos en una fase crítica de nuestro trabajo para el año que viene y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto", comenzó diciendo.

Luego, lanzó una frase que dejó entrever su implicancia con Franco Colapinto: "Espero que todos vuelvan del parón veraniego con mucha determinación y espíritu de lucha.".

Mirando hacia el futuro, Alpine afronta un calendario complicado, sin mejoras inmediatas previstas para su monoplaza, pero con la vista puesta en el desarrollo para 2026. La Fórmula 1, tras el receso, retomará la actividad en Zandvoort a finales de agosto, donde se llevará a cabo el Gran Premio de Países Bajos y comenzará la recta final de la temporada.

